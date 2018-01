Címlap » Hírek » Limitált kiadású Fender Artist Signature gitárok Limitált kiadású Fender Artist Signature gitárok A három Artist Signature modell már idehaza is kapható, ezért egy kicsit közelebbről is bemutatjuk őket. 2017 augusztusában a Fender három Artist Signature modellt adott ki, melyek kiválóan demonstrálják a Fender stílusokon átívelő hangzását, ugyanakkor tisztelegnek a rock történet legünnepeltebb gitárosai előtt. A három Artist Signature modell már idehaza is kapható, ezért egy kicsit közelebbről is bemutatjuk őket.

Jimi Hendrix Monterey Stratocaster PF

Már több mint öt évtizede, hogy a Monterey Pop Fesztiválon Jimi Hendrix hihetetlen játékával elkápráztatta a világot, majd a koncert végén, a show csúcspontjaként feláldozta, vagyis felgyújtotta ikonikus, kézzel festett Stratocasterét. Így ez a gitár azon legendás hangszerek közé tartozik, melyek már csak fotókon és filmeken élnek tovább. A zenetörténet eme jeles mérföldkövének 50. évfordulóját a Fender egy limitált kiadású Jimi Hendrix Monterey Stratocaster gitár kiadásával ünnepli. Három vintage stílusú single-coil Stratocaster hangszedő gondoskodik a jól artikulált, csengő magasakkal teli, éneklő, és hosszú hangkitartású klasszikus Fender hangról. A „C” profilú juharfa nyakra 7,25”-os rádiuszú Pau Ferro fogólapot ragasztottak, a fogólapot 21 vintage méretű érintővel látták el, hogy a gitár játékérzete megegyezzen az eredetiével. Bár a Pau Ferro a köznyelvben a bolíviai rózsafát jelenti, valójában nem tartozik a rózsafa fajtákhoz, melyeknek használatát a CITIES szabályzata korlátozza, illetve engedélyhez köti. Ugyanakkor a Pau Ferro kiváló minőségű fogólap anyag mind gitárok, mind basszusgitárok számára. A hatcsavaros szinkronizált tremoló tökéletes a zuhanó bombázó és más kifejező hanghatások prezentálására. Emlékezve Hendrix látványos Stratójára – melynek kézzel festett művészi dekorációja szinte beleégett emlékezetünkbe – a Jimi Hendrix Monterey Stratocasteren is jelen vannak ezek a díszítő elemek, az összképet egy egyedi gravírozott Hendrix nyakpálca takaró lemez teszi teljessé. Ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház

Fender Brad Paisley Road Worn Telecaster, MN, Silver Sparkle

Amikor az ikonikus Telecaster gitárosokról esik szó, Brad Paisley neve mindenképpen az elsők között kerül említésre. A modern country zene hősének gitárcentrikus zenéjében meghatározó szerepet játszik a Telecaster hangzása. Nem véletlenül ismerte el Paisley bravúros gitárjátékát a Fender 2017-ben egy új Artist Signature modellel. A Brad Paisley Road Worn Telecaster teste Paulownia fából (más néven császárfa, őshazája Kína) készült, amire lucfenyő tető és hátlap került. A gitár egyedileg tekercselt single-coil hangszedőket kapott, melyek tökéletesen visszaadják azt a gitárhangszínt, ami Paisley-t gitárlegendává tette. A Brad Paisley Road Worn Telecaster legalább annyira karakteres hangszer, mint amilyen karakteres előadó a névadója. Ahogy kézbe veszed a gitárt, rögtön feltűnik, hogy a „száraz" akusztikus hangja milyen hangos és tiszta. Ez a lucfenyő és Paulownia hangszerfák kombinációjának köszönhető, ráadásul ez a párosítás könnyebbé és kivételesen jól rezonálóvá teszi a gitárt. A hangszer juharfa nyaka modern 9,5 inches rádiusszal rendelkezik, a három rézbabás húrláb pedig tovább hangsúlyozza a gitár country jellegét. A Brad Paisley Telecaster hangzásához elengedhetetlen egy vintage hangolású húrláb pickup. Ezért a gitár egy egyedi tekercselésű Brad Paisley Spec Vintage-stílusú Tele single-coil hangszedőt kapott a húrláb pozícióba. Ha azt szeretnéd, hogy úgy szóljon a gitárod, mint Paisley-nek, ezzel a pickuppal megkapod azt a hangzást. A pickup készletet a Fender népszerű Twisted Tele single-coil nyaki hangszedőjével tette teljessé. A Twisted Tele nagy kimenő jelet leadó pickup, aminek a hangjában egy kis Strato-jellegű csilingelő magas is jelen van. Végül, de nem utolsó sorban, ez a Tele az egyik legkarakteresebb – a színpadi használatot idéző – koptatott csillogó ezüst lakkozást kapott, hozzáillő koptatólappal, összhatásában egy jól bejátszott gitár érzetét keltve. Ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház