Lezajlott a Metal Iskolája nyereményjáték sorsolása Lezajlott a Metal Iskolája nyereményjáték sorsolása A nyáron megjelent Metal Iskolája című kiadványban található nyereménykuponnal egy Blackstar ID:Core 20 V2 erősítőt lehetett nyerni. Mindenki, aki megvásárolta a Metal Iskolája című 158 oldalas exkluzív kiadványunkat, talált benne egy nyereménykupont, amit ha kitöltve visszaküldött, kuponon található címre október 27-ig, sorsoláson vett részt. Ezen a sorsoláson egy Blackstar ID:Core 20 V2 erősítő talált gazdára. A sorsolás nyilvános volt, de ha valaki visszaküldte a nyereménykupont, és nem tudott ott lenni személyesen a sorsoláson, attól még részt vett a játékban. A kuponon fel kellett tüntetni nevet, címet, e-mail címet, telefont, tehát a nyertest valamelyik elérhetőségén értesíteni tudjuk. A sorsolásra október 30-án a Mezzoforte Hangszeráruházban került sor, szerencsés nyertes: Királyfi Szilárd, Székesfehérvár, Sajó utca Itt jegyezzük meg, hogy október 27. után – és még a mai napig is – érkeztek visszaküldött nyereménykuponok, de ezek sajnos nem vehettek részt a játékban, aminek terveink szerint, valamilyen formában folytatása is lesz. A nyertest értesítjük a nyereményéről, és arról is, hogy hol és mikor veheti át az erősítőt.