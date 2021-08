Címlap » Hírek » Lemezismertető – Krashkarma: Storm Lemezismertető – Krashkarma: Storm - BORBÉLY TAMÁS -



2018-ban már írtunk a Los Angelesben élő és tevékenykedő Krashkarma formációról, akkor megjelent Morph című lemezük kapcsán. Most Strom című lemezüket ajánljuk a keményebb zene iránt érdeklődők figyelmébe.

Ha tagok számát tekintjük, akkor a Krashkarma esetében a „zenekar” szó erős túlzás, jóval inkább illene rá a „duó” kifejezés, ugyanis a formációt mindössze két ember alkotja, Ralf Dietel énekes-gitáros, és Nicole Skistimas dobos-énekesnő. Megszólalásra viszont egy komplett metal zenekarral felér kettejük munkája. Élőben nyilván a technikát hívják segítségül, hogy minden meg tudjon szólalni, úgy ahogy a lemezen, de a hangzás gerince, a dob, a gitár és az énekek ott is élőben szólnak. Legutóbbi, Morph című lemezük után pár évvel, idén jelentkeztek egy igen vastagra sikeredett EP-vel, melynek a címe Storm. A kiadvány nyolc dalt tartalmaz, mely már-már nagylemeznek is elmenne, a zenekar kommunikációjában viszont egyértelműen EP szerepel, feltehetően a viszonylag rövid játszási idő – 24 perc 22 mp – miatt. A hanganyag a zenekar honlapján vásárolható meg, illetve tölthető le, valamint szinte minden digitális platformon is, de limitáltan, mindössze 500 példányban fizikai formában is kiadják a lemezt.



A Krashkarma zenéje mindig is a metal műfajába tartozott, de azon belül egy nagyon emészthető vonalat képviselt. A dalok szerkezete, dallamossága, és azok rövidsége, és megannyi tulajdonságuk a műfajon belül a legpopulárisabbak közé helyezik őket. Ezekben az abszolút ének-centrikus dalokban mindössze nagyon rövid instrumentális részek, illetve szólók találhatók, melyek inkább arrange, illetve bridge jellegűek, mintsem egy-egy „történet a történetben”-szerű, klasszikus értelemben vett hangszeres szólók. Azonban ezekkel a popzenére jellemző jegyekkel koránt sem lágyul el a muzsika, a kemény megszólalásban sohasem kötöttek semmiféle kompromisszumot, és szerencsére ez erre a lemezre is igaz. A Storm EP megszólalásban eléggé hasonló legutóbbi nagylemezükhöz. Itt is a relatíve egyszerű arrange-okra, riffek-re épül a zene gerince, egy nagyon igényes, és modern megszólalás mellett. Alkalmanként sok effektet használnak, de mindig minden a dal témáját, illetve mondanivalóját szolgálja. Semmi technikai magamutogatás, semmi öncélúság, csak az irgalmatlan energia. Nicole és Ralf énekhangja külön-külön is bőven megállja a helyét ahogyan az egyes dalok versszakrészeiben más-más világba repítik a hallgatót, azonban amikor a refrénekben egyszerre csendülnek fel, az mindig egy valóságos energiabomba. Ralf énekstílusa engem kissé Devin Townsend-ére emlékeztet, a maga erőteljes, metsző, már-már a scream határát súroló hangképzésével. Ezen az EP-n sokszor felcserélődtek a korábbi szerepek, melyek szerint a legutóbbi lemezük legtöbb dalát szerkesztették, vagyis itt Nicole többször viszi a versszak részeket, és Ralf hangja csupán a bridge-ekben csendül fel először. A lemez érdekessége, hogy mindegyik dalhoz videóklip is készült. Ezzel a húzással a Krashkarma teljes mértékben alkalmazkodik a kor elvárásaihoz. Napjainkban a vizualitás egyre fontosabb szerepet kap még a zenében is, hiszen manapság „a szemével is hallgatja az ember a muzsikát”. Eladhatóság szempontjából mindenképpen hasznos, ha a jó hanganyaghoz párosul egy hozzáillő videóklip is. A klipek meglehetősen változatosak: van, hogy egy egyszerű, vágatlan, egykamerás, bár mindig egy kis rafináltságot tartalmazó próbatermi képfelvételt használnak (Girl With A Hammer, The Cure), máshol filmek kivágott jelenetekkel operálnak, a The One Who Knocks c. dal klipje például az egyik legütősebb filmsorozatot, a Breaking Bad-et idézi, néhol pedig a szürreális klipekre jellemző vizuális világot alkalmazzák munkáikban (Summer Storm). A This Is The Way című daluk a Star Wars legsikeresebb spin-off, sci-fi sorozatáról, a The Mandalorian-ről szól. Itt az egész klip alatt végig a sorozat jelenetei pörögnek, melyekben sokszor fel-feltűnnek az éppen zenélő Krashkarma zenekar tagjai is. Az EP egyik unikumnak mondható érdekessége, hogy az Eleanor Rigby című világhírű Beatles sláger is felkerült rá. A címet megpillantva tartottam tőle, hogy ebből vajon mi sülhet ki, hiszen egy Beatles dalt metalban feldolgozni elsőre kissé blaszfémiának tűnik. Meghallgatva a dalt, azonban nagyon kellemes meglepetés ért. Véleményem szerint abszolút ízlésesen nyúltak hozzá ehhez az ikonikus dalhoz, megtartva annak eredeti hangulatát, de teljesen más energiákkal felruházva azt. A Krashkarma Storm című EP-je egy meglehetősen erős anyag, melynél a zene erőteljes megszólalása, a szövegek, és a dalokhoz tartozó klipek képi világa szoros egységben dolgoznak együtt. Bátran ajánlom azoknak is, akiktől eddig kissé távolabb esett a metal, mint műfaj. Ez a dallamos, de ugyanakkor mégis megkérdőjelezhetetlenül kemény hangvételű anyag sokaknak adhat újszerű zenei élményt.





https://krashkarma.com/home https://www.facebook.com/krashkarma https://open.spotify.com/album/6Mcqg22ZQ3Zbv61SPvqZkV https://music.apple.com/us/album/storm/1573516602





