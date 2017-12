Címlap » Hírek » Lemezbemutató nagykoncertet ad Király Viktor Lemezbemutató nagykoncertet ad Király Viktor Napjaink egyik legnépszerűbb magyar énekese december 22-én a budapesti MOM Sport Rendezvénycsarnokban adja elő először új albumán szereplő dalait. A közelmúltban több tévéműsorban is feltűnő Király Viktor teljes gőzzel készül és fókuszál decemberi nagykoncertjére. A negyedik Megasztár-sorozat győztese hónapok óta Amerika és Magyarország között ingázva dolgozik vadonatúj lemezén többek között olyan neves zeneszerzőkkel, mint Závodi Marcel vagy Doma. A jóképű énekes karrierje töretlenül ível felfelé. Kedvessége és profizmusa lenyűgözi a közönségét, színpadi jelenléte, hangja és kisugárzása utánozhatatlan. A minőség, profizmus, elegancia, trendiség a védjegye. Király Viktor év végén megjelenő albumában több múltbéli emléket is feldolgoz gyerekkoráról illetve a szerelemről. „Olyan zenék lesznek a lemezen, amik nagyon közel állnak hozzám. Nagyzenekarral, fúvósokkal, táncosokkal készülünk a nagykoncertre. Igazi hullámvasút lesz tele érzelmes és pörgős dalokkal” – fogalmazott az előadó. Az album megjelenésének pontos időpontját egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy legalább egy hónappal a december 22-i koncert előtt piacra dobják, így a nagyközönség hamarosan megismerheti. Jegyek: https://www.jegy.hu/program/kiraly-viktor-82531 Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó