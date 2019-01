Címlap » Hírek » Legyél hangos szépen csendben – USEME interjú Legyél hangos szépen csendben – USEME interjú A USEME zenekart több, korábban már más formációkból ismert zenész alapította, 2015-ben. Stílusukat már definiálták pop-metalként is.. Szerintünk találóbb a „funk, pop és metal elemekkel tarkított eklektikus modern rock”, legalábbis Csongor Bálint, a banda énekes-szövegírója így fogalmazott, amikor az általuk képviselt stílusról kérdeztük. Hogyan telt a fesztiválszezon és hogyan töltődtök fel ősszel a nyári pörgés után? Egy rendkívül mozgalmas szezont tudhatunk a hátunk mögött. Eljutottunk több olyan nagyobb fesztiválra is, ahová az elmúlt 3 évben, amióta a zenekar létezik, eddig még nem volt lehetőségünk. Egy óriási bulit nyomtunk például a VOLT-on, de kiemelhetném akár a Strand vagy az EFOTT fesztivált is. Számomra mégis az egyik legemlékezetesebb bulink a fehérvári FEZEN volt, ahol meglepően magas nézőszám és olyan fergeteges hangulat kerekedett, hogy alig tudtam utolérni magam a színpadon (nevet). Az őszi szezon is hasonló tempóban zajlik: turnézunk a Tankcsapdával és az AWS-sel, december végén pedig önálló koncertet adunk az A38-on. Termékeny zenekar vagytok, hogyan zajlik a számírás? Mi az, ami inspirál benneteket, ki vesz részt leginkább az alkotás folyamatában? Ki írja a szöveget és ki a dallamot? A zenéket Zoli, Miklós és Tibi írja, míg a dallamokért és a szövegekért én vagyok a felelős. Átküldjük egymásnak az otthon feljátszott számötleteket, dallamokat és szövegkezdeményeket, egy kicsit mindenki hozzátesz mindenhez, legyen az egy hiányzó szövegrészlet, vagy akár egy dob groove. Majd ezeket zenekari sessionökön rakjuk össze, amik már a stúdióban zajlanak. Mivel nem próbateremben jammelünk, hanem az alkotói folyamatok Zoli stúdiójában zajlanak, a számokról már a kezdeti stádiumban lemezminőségű lenyomatok születnek, sok téma már végleges is marad, és ez rendkívül inspiráló és izgalmas! Hogyan írnád le a stílust, amit a zenekarral képviseltek? Funk, pop, és helyenként modern metál elemekkel tarkított eklektikus modern rock zene, hogy egészen pontosak legyünk. (nevet) A Tankcsapdával turnéztok november közepétől. Miben lesz ez más, mint mondjuk az AWS-sel közös koncertezés, hogyan készültök fel rá? Nagyobb helyszín nagyobb fizikai felkészültséget is igényel egy olyan intenzív színpadi jelenléttel rendelkező bandánál, mint a USEME. Úgyhogy én személy szerint minél több futással készülök a bulikra (nevet). Mindenképpen nagy élmény és óriási megtiszteltetés egy olyan legendával, mint a Tankcsapda eljutni sportcsarnokokba, több ezer ember elé, és külön öröm, hogy megtaláltuk a közös hangot az ő közönségükkel is, és már a második buli alkalmára kialakult egy közös halmaz a két rajongótábor között. Az AWS-sel szinte már családias lesz a hangulat a klubkoncerteken, tekintve, hogy ők is régi barátaink, és régóta osztjuk meg egymással a színpadot. Hogyan értékelitek ezt az évet a zenekar szempontjából? Elégedettek vagytok azzal, ahol most tartotok? Igen, főleg amiatt, hogy a zenekar három éves fennállása alatt már két lemezt tudhatunk a hátunk mögött, és már készül a harmadik. Boldog vagyok, hogy megtelnek a budapesti klubok, amikor hazai pályán játszunk, valamint nagyon örülök, hogy egyre több embert látok a közönség soraiban vidéken is.

A decemberi budapesti nagykoncertre mivel várjátok a rajongókat? A most készülő albumról biztosan fel fog csendülni egy-két nóta, valamint, mivel hosszabb programra lehet számítani, biztosan elő fognak kerülni ritkábban játszott dalok is. Mindig nagy gondot fordítunk a nagykoncertjeinken a vendég zenekarokra, és ezúttal a budapesti Mirrorra, és a vajdasági Phreniára esett a választás. A Mirrorra azért érdemes figyelni, mert az egyik legizgalmasabb feltörekvő modern metal banda, a Phreniát pedig sokaknak nem kell bemutatni, hiszen amellett, hogy rendkívül jól összerakott muzsikát játszanak, számos remek USEME feldolgozást is jegyeztek már, amikre érdemes rákeresni. Aki teheti, ne maradjon le a buliról, mert várhatóan nagyon nagyot fog szólni! Merre tovább, mik a tervek 2019-re? Kora nyárig teljes gőzzel belevetjük magunkat a lemezírásba. Közben lenyomunk egy közös turnét az AWS-sel, amit már nagyon várunk, aztán a fesztiválszezon alatt az új számok rögzítésére is sort kerítünk. - Nagy Anita - Az interjú 2018. december elején készült és a Zenész Magazin decemberi számában jelent meg. Frissítés: január 11-én a debreceni Roncsbár lesz a helyszíne az AWS + downforwhatever és USEME turnénak!