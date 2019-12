Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Legendás gitárok, gitáros legendák Legendás gitárok, gitáros legendák Jimmy Page ikonikus kétnyakú Gibson EDS-1275 gitárjának története és „ami mögötte van”. A Led Zeppelin klasszikus rock-himnuszának, a Stairway to Heaven-nek felvételén Jimmy Page egy akusztikus Harmony gitárt, egy Fender Telecastert és egy 12 húros Fender elektromos gitárt használt. Ez igencsak megnehezítette, fogalmazzunk úgy, hogy lehetetlenné tette, hogy a felvételt élőben, egy gitárral tudja Page eljátszani. Végül talált egy meglehetősen jó megoldást, amiben egy Gibson EDS-1275 duplanyakú gitár volt segítségére, ezzel a hangszerrel játék közben tudott hathúros gitárról 12 húrosra váltani, gitárcsere nélkül. A Gibson duplanyakú gitárját az ötvenes évek vége felé kezdték gyártani, eredetileg üreges testű, jávorfa hátlappal és oldallal, faragott fenyő fedlappal készülő hangszer volt. Ezek a modellek ma már alig fellelhetők és a gyűjtők vagyonokat fizetnek érte.

Az utolsó félüreges tesű, Les Paul fazonú duplanyakú modellek egyike Amikor 1961-ben a Les Paul eladásai csökkeni kezdtek, a Gibson klasszikus Les Paul testet a kétszarvú tömör SG-re „modernizálta”, és a duplanyakú hangszer is követte ezt a trendet. A könnyebb súlyú, SG dizájnú az EDS-1275 nagyobb játékkényelmet nyújtott, mint a korábbi kétnyakú modell. Az új duplanyakú gitár egyre növekvő népszerűségre tett szert, és így az addig csak egyedi rendelésre készülő gitárt sorozatban kezdték gyártani.

Jimmy Page a hathúros oldalon a humbucker hangszedőket lecserélte tokozás nélküli Seymour Duncan pickupokra, de ettől eltekintve – és a nyakpálca takarólemezén látható „Custom” felirat ellenére – ez egy gyári modell. A Gibson cég 1969-ben vette ki kínálatából az EDS-1275 modellt, Page hangszere pedig egy 1971-ben egyedi rendelésre készült modell volt. Azonban az igény a duplanyakú gitárokra nem szűnt meg, így 1974-től ismét gyártani kezdték, napjainkban is kapható. Ebben bizonyára szerepe van Jimmy Page-nek, majd később a Guns N’ Roses gitárosának, Slash-nek is, de az Eagles legendás Hotel California című dalában is egy ilyen Gibson modellen játszott Don Felder. Gibson Jimmy Page Signature EDS-1275 (2007) 2007-ben a Gibson kihozta a Jimmy Page nevével fémjelzett EDS-1275 duplanyakú signature gitárt, amiből 25 darab Page eredeti gitárjának öregített másolataként készült, Page aláírásával, és további 250 pedig aláírás nélkül. Ezeket a használt példányokat – állapottól függően – ma 6 000 -15 000 dollár között kínálják eladásra.





Az alábbiakban egy 1963-as EDS-1275 specifikációját közöljük: Test: tömör mahagóni

Nyak: mahagóni, később jávorfa

Fogólap: paliszander

Érintők száma: 20

Skálahossz: 864 mm

Nyakszélesség felső nyeregnél: 43 mm

Húrláb: Tune-o-matic

Hangszedők: két pár humbucker

Elektronika: két hangerő, két hangszín, háromállású pickup váltó, 6/12 húr között váltó kapcsoló Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó