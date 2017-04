Címlap » Hírek » LD Systems USB stúdió kondenzátor mikrofon LD Systems USB stúdió kondenzátor mikrofon A D 1013 C USB kardioid kondenzátor mikrofont már ismerjük korábbról, praktikus, drivert nem igénylő USB csatlakozó felülete, és egyéb kiváló tulajdonságai rendkívül népszerűvé tették. A D 1013 C USB kardioid kondenzátor mikrofont már ismerjük korábbról, praktikus, drivert nem igénylő USB csatlakozó felülete, 30-18000 Hz közötti frekvencia átvitele és 140 dB-es hangnyomás tűrő képessége méltán vívta ki a vásárlók elégedettségét. Utódja a D 1014 C USB mikrofon mind Windows, mind pedig Mac OSX rendszerekkel kompatibilis. Tiszta és természetes hangjának köszönhetően podcasthoz, multimédia prezentációhoz és számos egyéb feladatra megfelelő. Alacsony saját zaj és magas kimenő szint jellemzi. A D 1014 C USB univerzális kondenzátormikrofont is USB csatlakozóval látták el, és nem igényel semmilyen illesztő programot. A mikrofon kardioid iránykarakterisztikával és széles frekvencia átvitellel (30 Hz-18 kHz) rendelkezik, csaknem minden hangforráshoz megfelel. A csomag tartalmazza a D 1014 C USB mikrofont, a rezgéscsillapító tartót, cipzáras tokot és USB kábelt. Műszaki adatok: Termék száma: D1014CUSB Termék típus: stúdió mikrofon Típus: elektret kondenzátor Frekvencia átvitel: 30-18000 Hz Iránykarakterisztika: kardioid Max. hangnyomás (1% THD @ 1 kHz): 140 dB Jel/zaj viszony: 68 dB Fantomtáp igény: USB-ről Mikrofon bemenet: USB-B A/D átalakító: 16-bit, 48 kHz Hossz: 180 mm Átmérő: 55 mm Mellékelt tartozékok: USB kábel, táska, rezgéscsillapító tartó Tömeg: 0,38 kg Ára: 27 963 Ft, bevezetés dátuma 2016. 08. 01. Ajánlott (opcionális) tartozékok: popfilter, LDRF1 zajszűrő és visszaverődés gátló, mikrofonállvány. LDRF1 zajszűrő és visszaverődés gátló Az LD Systems RF1 segít csökkenteni a nemkívánatos visszaverődéseket, teremvisszhangokat, zajokat, ezáltal szárazabb hangzás érhető el ének, vagy hangszerfelvétel során. A szűrő még kedvezőtlen akusztikai körülmények között történő felvételnél is kiváló eredményeket biztosít anélkül, hogy bonyolult méréseket igényelne a stúdióhoz hasonló viszonyok elérése. Könnyű és erős felépítésű, kiváló minőségű hangszigetelő anyagokat tartalmaz és bármely hagyományos mikrofonállványra felszerelhető.



Fontosabb jellemzők: Könnyű, szállítható

A legtöbb szokásos mikrofonállványra felszerelhető

3/8” és 5/8” menet átalakító állványokhoz és mikrofontartókhoz

Állítható magasság a különböző mikrofon típusokhoz

Kiváló minőségű hangszigetelő anyagok (különböző hangelnyelő szivacsok és alumínium lapok)

Strapabíró felépítés (könnyűfém keret)

Ár: 27 724 Ft



