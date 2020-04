Címlap » Teszt / Bemutatás » PA rendszerek » LD Systems MAUI 44 G2, aktív kardioid oszlopsugárzó LD Systems MAUI 44 G2, aktív kardioid oszlopsugárzó Az LD Systems kihozta MAUI 44 aktív oszlopsugárzó rendszerének második generációs, MAUI 44 G2 típusjelzéssel ellátott modelljét. A hasonló felépítésű oszlopsugárzó rendszerek számos alkalmazási területen forradalmasították a zenekarok és DJ-k hangosítását. Megjelenésükkel könnyebbé vált a konzisztens hangzás létrehozása egy viszonylag egyszerű, és könnyen szállítható PA rendszerrel, akár nagyobb terek hangosításakor is. Az LD Systems MAUI 44 G2 a MAUI oszlopsugárzó sorozat második generációs zászlóshajója számos ponton jelentős fejlesztéseken esett át elődjéhez képest. Már a rendszer megjelenésén is látható, hogy változások történtek. A basszusreflex rendszerű mélynyomóban ezúttal egy darab egyedi gyártású, 15 inches neodímium mágneses hangszóró tolja a mélyeket, így a láda fazonja is változott, de a legtöbb fejlesztés a motorháztető alatt rejtőzik.

Először vegyük sorra a legfontosabb paramétereket! A MAUI 44 G2 1500 W teljesítményt nyújt a 37-20000 Hz-es frekvencia tartományban 132 dB-es csúcs hangnyomással. A MAUI 44 G2 kétrészes oszlopába tizenkét darab 3,5”-os neodímium mágneses szélessávú hangszórót és négy 1”-os hullámterelő lemezes magassugárzót építettek. A hat felső hangszóró fázistagos kialakítása megnöveli a vízszintes irányítottságot, csökkenti a torzítást és optimalizálja a magassugárzók érzékenységét a keresztváltó frekvenciája alatt. A felső oszlopban található négy speciálisan tervezett nyomókamrás magassugárzót állandó irányítottságú hullámterelő lemezre szerelték, így 120°-os lefedettséget biztosít vízszintes irányban és 25°-os a fókuszált függőleges irányítottsága. Az oszlopok kardioid iránykarakterisztikája gyakorlatban 18 dB jelcsökkenést jelent az oszlopok mögött. És itt következik egy lényeges újdonság: a szubládáknál is lehetséges kardioid karakterisztika beállítása. A mélysugárzók ugyanis jellemzően minden irányban egyenlő mértékben sugározzák a hangot, ezzel nem kívánt mélyfrekvenciás többletet okozva a színpadon és rengeteg elvesztegetett energiát a rendszer hátsó oldalán. A kardioid módot beállítva a mély hangok irányítottá válnak, és elérhető, hogy a hangfalból kilépve a közönség felé terjedjenek, és így nem zavarják a színpadon hallható hangképet. A karidioid oszlopsugárzók és kardioid mélyek létrehozásának lehetősége – egy további mélynyomóval – tovább növeli a hangrendszer professzionális jellegét. Az új MAUI 44 G2 rendszer számos további újdonságot, és kényelmi szolgáltatást nyújt a felhasználónak. A TrueWireless™ sztereó technológia a két oszloprendszer vezeték nélküli sztereó párosítását könnyíti meg. Az aptX™ és a továbbfejlesztett AAC audió kódolás nagyfelbontású Bluetooth adatfolyam továbbítását teszi lehetővé.





sztereó technológia a két oszloprendszer vezeték nélküli sztereó párosítását könnyíti meg. Az és a továbbfejlesztett AAC audió kódolás nagyfelbontású Bluetooth adatfolyam továbbítását teszi lehetővé. DynX® DSP technológia torzításmentes hangvisszaadást biztosít még nagyon magas hangerő mellett is. A teljes rendszer és a mélynyomó hangerő szintje külön állítható, így tökéletes arányt állíthatunk be minden szituációban: kristálytiszta magasakat, éles közepeket és – az optimális légáramlást biztosító reflexnyílásoknak köszönhetően – erőteljes mélyeket kapunk.





A MAUI 44 G2 rendszert egy D osztályú 1500 W (RMS) teljesítményű, konvekciós hűtésű erősítő hajtja, amely többféle védelemmel is rendelkezik. Ezek a védelmi áramkörök: DC védelem, többsávos limiter, rövidzárlat és túlmelegedés elleni védelem. A bemeneteket illetően a MAUI 44 G2 két XLR csatlakozót kínál, míg két XLR kimenet szolgál két rendszer kábeles sztereó konfiguráláshoz. A Sub Out kimenetet további mélynyomó csatlakoztatására használhatjuk, a hálózati tápfeszültség pedig megbízható powerCON csatlakozón keresztül érkezik.

A MAUI 44 G2 az abszolút felsőkategóriát képviseli, ha szállításról és mobil használatról van szó: az összeszerelés gyors és egyszerű, nincs szükség kábelekre és állványokra – speciális sokpólusú csatlakozók kerültek alkalmazásra.

Összességében a strapabíró, rétegelt nyír lemezből készült és polyurea felülettel ellátott mélynyomó, valamint a könnyű, porfestett alumínium oszlop együttes súlya kevesebb, mint 48 kg, vagyis a súlycsökkenés 20%-os az előd modellhez képest. Az opcionálisan megvásárolható kerekes szállítólemez, szállítótáska és mélynyomó huzat jól jöhet a mindennapos használat során. Kiemelkedő hangtulajdonságainak és széleskörű funkcióinak köszönhetően a kompakt oszlop PA kiválóan megfelel kölcsönző cégeknek, zenészeknek, kis klubokban és utcafesztiválon való használatra, valamint installációs célokra. Az LD Systems termékek hazai forgalmazója az Elimex. Az új LD Systems MAUI 44 G2 hangrendszer május 20-tól lesz elérhető, és a hazai ára is akkor kerül megállapításra. Technikai specifikáció Elimex