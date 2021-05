Címlap » Hírek » LD Systems kétcsatornás effektpedál készlet LD Systems kétcsatornás effektpedál készlet Az LD Systems bemutatta FX 300-as effektprocesszorát, melyben 16 csúcskategóriás digitális effekt áll rendelkezésünkre, de ez az eszköz több, mint egy effektprocesszor, mert egy egyszerű kétcsatornás keverőként is funkcionál. A kompakt, könnyen kezelhető eszközzel egyfelől effektezni tudjuk az énekmikrofont, és egy hangszert – legyen szó elektromos, elektroakusztikus gitárról, vagy billentyűs hangszerről – másfelől kétcsatornás keverőként is használhatjuk. Az FX 300 16 különböző 16-bites digitális effekt presetet kínál, köztük több különféle delay-t, reverbet, kórust és ezek kombinációit. Két bemenetet kapunk, egy XLR / TRS kombó mikrofon bemenetet, ami 48 V fantomtápot is biztosít, így kondenzátor mikrofont is használhatunk, és egy 6,3 mm-es nagyimpedanciás, alacsonyzajú jack hangszerbemenetet. Ennek bőséges dinamika tartaléka biztosítja, hogy ne kelljen aggódnunk a jel torzítása miatt. Mindkét csatornához GAIN, TONE és FX SEND szabályzók tartoznak, a GAIN nem szorul magyarázatra, a TONE potit jobbra tekerve 7 dB-t emelünk, balra tekerve 8 dB-t csökkentünk a 10 kHz-es tartományban. Az FX Send pedig az adott csatornán a kiválasztott effekt szintjét állítja. A Master szekcióban találjuk az effektválasztó kapcsolót, és a Mix Out potmétert, ami az effektezett jel kimenő szintjét szabályozza. Az eszközt egy Mute FX és egy Mute all pedállal is ellátták, ami egy okos megoldás, mert a Mute FX pedállal némíthatók az effektek és így például beszédnél, konferálásnál effektek nélkül tisztán sokkal érthetőbb lesz a hang. A mikrofon vagy hangszer jelének a kimenetre jutását a Mute all pedállal akadályozhatjuk meg, különösen praktikus a szünetekben, műsorszám végén, hangolásnál.



A hátsó panelen találjuk a szimmetrikus XLR kimenet és az aszimmetrikus jack kimenet tásaságában az effekt send/return sztereó jack aljzatát, amivel külső effektet inzertálhatunk a hangszercsatornába, és itt helyezték el a már említett 6,3 mm-es jack és XLR / TRS kombó bemenetet is. A készüléket üzemeltethetjük a tartozék hálózati adapterrel, de 9 V-os elemről is öt órán át üzemképes, így az LD Systems FX 300 olyan helyekre is elkísérhet, ahol nincs hálózati csatlakozó a láthatáron, így például tökéletes társa lehet a hordozható LD Systems MAUI® 5 GO PA rendszernek. Az elemtartót az effekt alján, egy könnyen nyíló házban helyezték el, és ugyanitt rögzítő pontokat is kialakítottak, az opcionálisan megvásárolható mikrofonállvány adapter (VIBZMADAPTOR) részére. Az LD Systems hazai forgalmazója, az Elimex, az LD Systems FX 300 egységet szállítótáskával és hálózati adapterrel, készletben árulja, ára 69 242.- forint. Technikai specifikáció: