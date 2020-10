Címlap » Hírek » Lari Basilio az Ibanez csapatában Lari Basilio az Ibanez csapatában Lari Basilio, a kivételesen tehetséges brazil gitáros, csatlakozott a hivatalos Ibanez előadók táborához. Lari Basilio-t talán nem kell bemutatni a zenekedvelő olvasóknak, a Braziliából, São Paulo-ból származó Lari nagyon gyorsan generációja egyik legelismertebb gitárosává vált. Harmadik albumán – Far More – olyan, a jazz világában is magasan jegyeztett zenészekkel játszott együtt, mint a Vinnie Colaiuta dobos, Nathan East basszeros, Greg Phillinganes billentyűs. Lari technikás és mégis finom, mélyről jövő gitárjátéka átjön bármilyen stíluson, akár akusztikus gitáron játszik, akár elektromos gitáron mutatja be, kivételes technikáját, különleges riffjeit. Egyedi megszólalása a számos különböző stíluselemet ötvöz, mégpedig olyan hatékony és könnyed előadásmódban, amitől zenéje mindenki számára üdítően és inspirálóan hat. Facebook oldalán Lari így jelentette be a hírt: „Ma egy új fejezet kezdődik! Gyerekkorom óta figyeltem kedvenc gitárosaimat, akik Ibanezen játszottak, boldog vagyok és megtiszteltetés, hogy most ehhez a csapathoz tartozom. Izgatottan várom a jövőt.” További információ Lari Basilio gitárosról: Bio: https://www.ibanez.com/usa/artists/detail/1570.html Instagram: https://www.instagram.com/laribasilio/ Facebook: https://www.facebook.com/laribasiliomusic Twitter: https://twitter.com/laribasilio YouTube: https://www.youtube.com/user/larissabasilio



