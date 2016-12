Címlap » Hírek » Laney CUB212R - 2x12-es kombó zengetővel Laney CUB212R - 2x12-es kombó zengetővel Nem rég volt szó a Laney apró, de nagyhangú CUB12R kombójáról. Most bemutatjuk a Laney CUB kéthangszórós változatát. A Laney CUB212R a rendkívül népszerű, teljesen csöves CUB12R gitárkombó nagy testvére. Ez az erősítő egyetlen csatornájával alkalmas a gyönyörű tiszta gitárhangtól kezdve a kellemesen crunchos, vagy erősen túlhajtott hangzásig bezárólag minden gitár sound megszólaltatására. Ha az igazi brit blues és rock hangzásokat kedveled, akkor ezt az erősítőt ki kell próbálnod! Klasszikus brit hangzás Bár vannak gitárosok, akik a nagyobb, több csatornás erősítőket preferálják, megvan a szépsége annak a hangnak, amit egy ilyen egycsatornás, kisebb teljesítményű erősítőből hozhatunk ki. A Gain poti a kristálytiszta hangtól a klasszikus szóló hangig terjedő intervallumban szabályoz, és ez 15 W teljesítménynél még nem igen zavar senkit. De ha igazán meg akarjuk dolgoztatni a végcsöveket, akkor a „<1 W” bemenetre csatlakoztassuk a gitárt! Ez a „kevesebb mint 1 W” opció lehetővé teszi, hogy a végfokot keményen meghajtsuk, és kis hangerőnél is előhozzuk azt a sötét tónusú csöves torzítást, amit normál körülmények között csak nagyobb hangerőnél tudunk elérni. Ez a lehetőség nagyszerűen használható gyakorlásnál és stúdióban. Ebben a klasszikus kombóban is 2 db EL84 végcső és 3 db ECC83 előerősítő cső dolgozik. A háromsávos EQ, főhangerő, Tone, Gain, Reverb potik segítségével a tiszta, meleg gitárhangtól kezdve a finom crunhos, vagy durva overdrive-os hangzásig bezárólag minden klasszikus gitár soundot előállíthatunk, amire csak szükségünk lehet. A háromsávos EQ mellett a CUB212R előerősítője rendelkezik egy speciális TONE hangszínszabályzási lehetőséggel is, ami a jelút végén avatkozik be a hangszínbe. Így nem csak a teljes magas átvitelt szabályozza, hanem az előerősítő és végfok túlvezérelt hangjainak felharmonikusait is csökkenthetjük vele. Egyedi tervezésű hangszóró A CUB212R két 12 inches, egyedi tervezésű HH hangszórónak ad otthont, amit kifejezetten a Laney számára készítettek azzal a céllal, hogy ezek az erősítők a karakterükhöz minél optimálisabban passzoló hangszórót kapjanak. 2x12” konfiguráció a több mély hang érdekében Nincs nagy különbség a CUB12R és a CUB212R belső felépítése között. Azonban a CUB212R esetében a második 12 inches hangszóró megléte jelentősen több mély hangot tesz lehetővé, nagyobb felületen szól a 15 W teljesítmény, így a hangerő érzet is megnövekszik. Egyéb extrák Ha egy nagyobb cuccot szeretnénk összerakni, akkor további külső ládákat is köthetünk a CUB212R külső hangszóró kimenetére. Próbálkozhatunk 2x12-es, vagy akár 4x12-es ládával, hiszen ekkor még nagyobb felületen szól a 15 W teljesítmény. A klasszikus hangzású beépített zengető növeli a CUB212R hangjának vintage jellegét. Az opcionálisan megvásárolható FS1 lábkapcsolóval távolról is kezelhetjük zengetőt. A kedvenc effekt pedáljainkat is csatlakoztathatjuk a kis Laney-hez a hátsó panelen elhelyezett Effect Loop aljzatok segítségével. Döntsd hátra! Az egyik visszatérő probléma az „egyenes” tervezésű kisebb kombók és hangfalak esetében, hogy a hang, mintegy elmegy a lábunk mellett, és nem nagyon közelít a fülünk felé. Ha nincs „direkt” összeköttetés a hangforrás és a fülünk között, akkor nem tudjuk kellőképpen kontrollálni a hangzást. Sokan ezt különféle erősítőállványok alkalmazásával orvosolják, azonban ennél a kombónál erre nincs szükség. Az erősítő aljára szerelt fém lábat lehajtva hátrafelé megdönthetjük a kombót, és így minden külső eszköz nélkül már megfelelően hallhatjuk saját játékunkat a színpadon. Összegezve Ez a könnyen szállítható, nagy tudású kis erősítő tipikus brit stílusú Laney sound-ot produkál, rendkívül széles palettán. Kategóriájában a felszereltsége is kiválónak mondható, összehasonlítva más full csöves, 2x12-es kombókkal, az ára is kedvező. Specifikáció

Csatornák száma: 1

Hangszórók: 2x12” egyedi tervezésű HH

Effekt: digitális reverb

EQ: Bass, Mid, Treb

Lábkapcsoló: FS1 – nem tartozék

FX Loop: van

Impedancia: 1 MOhm

Bemenet: 6,3 mm jack (15 W vagy 1 W)

Végcsövek: 2 X EL84

Előerősítő csövek: 3 x ECC83/12AX7

Külső hangfal csatlakozó: 6,3 mm jack, 8-16 Ohm

Méretek: 468 x 285x 235 mm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 17 kg Hazai ár és további részletek: Mezzoforte Hangszeráruház







Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó