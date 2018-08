Címlap » Hírek » Különleges videóinterjú Francesco Tristano-val Különleges videóinterjú Francesco Tristano-val „A zene az zene, legyen szó barokk vagy modern zenéről, tánczenéről vagy háttérzenéről, mindig megpróbál kapcsolatba lépni tudatunkkal és testünkkel, hogy jó érzéseket okozzon és felemeljen.” Francesco Tristano-val, a Yamaha művészével, experimentális zeneszerzővel és zongoristával Berlinben, a Spree folyóra néző stúdióban vették fel ezt a bemutató videót. Érdemes figyelni, ahogy Tristano szabadjára engedi saját egyedi kifejezésmódját egy Yamaha MONTAGE, néhány reface (CP/CS/YC) és egy Ableton Live segítségével. Az Ableton Live-ot szekvenciák és Yamaha szintetizátorai hangmintáinak és lejátszására használja, miközben élőben hozzájátszik, így megsokszorozva az egy időben megszólaló hangszerek számát és hatását. A luxemburgi születésű Francesco Tristano a luxemburgi, brüsszeli, rigai és párizsi konzervatóriumokban tanult, mielőtt a New York-i Juilliard School-ban diplomát szerzett volna. Tristano a barokk és a kortárs zene specialistája, lemezei rendkívül széles stílus spektrumot ölelnek át. A Deutsche Grammophon gondozásában 2011-ben jelent meg „Bach/Cage” című lemeze, majd 2012-ben a „Long Walk”, melyen Buxtehude és Bach kompozíciókat játszott. A francia Infiné kiadónál saját szerzeményei jelentek meg, melyeknek fő elemei a ritmikai kísérletezés és az absztrakt textúrájú és egyedi szabadságot hordozó zene. Ellentmondásnak tűnhet, de a valóságban nagyon direkt – habár nehezen észrevehető – vonal köti össze Bachot akár a techno zenével is – Tristano szerint. A ritmus, harmónia- és zenei szerkezet, mely Bach műveit jellemzi, jelen van a popzenében is. Ismerős az energia és a groove-ok szigorú és intenzív jelenléte is. Tristano életébe a techno zene abban az időszakban jelent meg, amikor napközben a New York-i a Juilliard School-ban a The New Bach Players zenekart vezette, éjszakánként pedig a város klubjaiban a techno zenével ismerkedett. Bővebben Francesco Tristano-ról: http://www.francescotristano.com/ Bővebben a Yamaha szintetizátorokról: https://yamahasynth.com/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó