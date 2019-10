Címlap » Hírek » #kösziadalt, de kinek? - Dalszerzők Napja 2019 #kösziadalt, de kinek? - Dalszerzők Napja 2019 Október 18-án ünnepeljük a Dalszerzők Napját – mindazokat a zeneszerzőket és szövegírókat, akiknek a kedvenc dalainkat köszönhetjük.

Az Artisjus kezdeményezésének célja, hogy ezen a napon nagyobb figyelmet szenteljünk annak a 13 ezer magyar dalszerzőnek, akik nélkül ma Magyarországon nem lenne ennyi jó zene, és nem születnének új dalok. A dalszerzők ünnepléséhez bárki csatlakozhat, ha saját közösségi oldalán egy posztban a #kösziadalt hashtag használatával mond köszönetet kedvenc zenéiért.

Legkedvesebb dalaink felvidítanak, inspirálnak, vagy fontos pillanatok emlékét őrizik. Gyakran bele sem gondolunk, hogy ezeket a zenéket, dalszövegeket azok szerzőinek köszönhetjük, így az őket megillető elismerés is sokszor elmarad. Erre hívja fel a figyelmet a Dalszerzők Napja alkalmából elindított #kösziadalt kihívás. A kampányt támogató zenészek arra kérik a rajongóikat, hogy mondjanak köszönetet kedvenc daluk szerzőinek Facebookon és Instagramon a #kösziadalt hashtaggel, és hívjanak ki 3 embert, hogy tegyék ugyanezt. A tavalyi évben többek között Péterfy Bori, Freddie, Radics Gigi, Molnár Tamás (Jetlag) és a Margaret Island állt az ügy mellé.

„Dalszerzőként nagyon szeretek más szerzőkkel együtt dolgozni, hiszen általuk több érzés és nézőpont kerülhet a dalokba, én pedig kedvelem ezt a sokszínűséget. Sokszor a dalszöveg írójának a legnehezebb a feladata – a dal hangulatán és stílusán túl az énekes által megálmodott témát is figyelembe kell vennie úgy, hogy az a közönség számára befogadható maradjon, de szakmailag is maradandó szülessen" – mutat rá a szövegírói munka kihívásaira Radics Gigi énekes-dalszerző. A szerzőket ritkán látjuk, legjobb esetben is csak a nevükkel találkozhatunk. Pedig több mint tizenháromezer magyar szövegíró és zeneszerző kap a dalai után jogdíjat. Évente közel 17 ezer új dal születik Magyarországon, az Artisjus adatbázisában jelenleg már több mint 280 ezer magyar mű szerepel.

„Számunkra nagyon természetes folyamat a közös dalszerzés, meghallgatjuk mindenki ötleteit, véleményét. Dalszövegírás terén is nyitottak vagyunk: egyre több saját ötletünk van, de a szövegek csiszolgatása továbbra is a dalszövegíróinkkal történik. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a dalszerzői körünk egyre csak bővül és egyre több emberrel tudjuk inspirálni egymást - szövegírókkal, producerekkel egyaránt " – mesélt a közös alkotói munkáról Lábas Viki, a junior Artisjus-díjas Margaret Island énekesnője és egyben egyik szerzője. További információk: https://kosziadalt.hu/