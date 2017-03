Címlap » Hírek » Korn koncert Bécsben! Korn koncert Bécsben! A Korn zenekar 2017-ben új albumával turnézik és hozzánk egészen közel, Bécsben lépnek fel a Gasometer-ben. A bakersfieldi srácok megújult erővel zúzzák a színpadon. Jonathan Davis, Fieldy és James „Munky" Shaffer forradalmat vitt végbe a metál műfajában. The Serenity Of Suffering címmel tavaly jelent meg az új Korn album, amelynek producere Nick Raskulinecz (Mastodon, Deftones, Rush, Foo Fighters stb.) volt.

Ez az együttes második lemeze a gitáros Brian 'Head’ Welch visszatérése óta. Az estén további fellépők a Heaven Shall Burn és HELLYEAH. Jegyek: www.oeticket.com

www.musicticket.at Facebook event: www.facebook.com/events/593360384122571

Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó