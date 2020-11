Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Korg Nautilus – új workstation szintetizátor család Korg Nautilus – új workstation szintetizátor család – LIPPÉNYI GÁBOR –



Ugyan előzetes pletykákat már korábban is lehetett hallani, de a napokban a Korg hivatalosan is bejelentette új szintetizátor szériáját.

A cég oldalán már olvasható a teljes leírás és a részletes specifikáció is és megjelentek független videók is, mivel több ismert tesztelőnek a Korg küldött mintadarabot. A Nautilus ugyanúgy három billentyűzet méretben fog megjelenni, mint a Kronos. A 88 billentyűs modell ugyanazzal a kalapácsmechanikás (RH3 típusú) billentyűzettel lett ellátva, mint a Kronos széria legnagyobbja, a 73 és 61 billentyűs modellek félsúlyozott szintetizátor billentyűzetet kaptak. (A Kronos esetében a 73-as modell is kalapácsmechanikás.) A Nautilus esetében a billentyűzetek nem generálnak Aftertouch (utánnyomás) információt. Nyilván sokak kíváncsiak arra, hogy akkor, a Nautilus vajon leváltja-e majd a Kronos szériát és hogy melyek a különbségek. Az első kérdésre egyértelmű a válasz, vagyis nem fogja leváltani. A Nautilus széria valamivel olcsóbb lesz, és bizonyos fokig kevesebb szolgáltatás lesz benne, bizonyos területeken azonban számos új jellemzővel vértezték fel. A Nautilus ugyanazt a hangkeltő rendszert kapta meg, mint a Kronos, nevezetesen a kilenc szintézis formát. Ezeket röviden meg is említeném. Az SGX-2 egy prémium zongora szintézis motor, amellyel nagyon nagy részletgazdagságú minta készletek szólalhatnak meg. Itt a Nautilus kapott új mintákat is, a szoba akusztikát is külön mintavételezték és ez külön kezelhető. Dupla annyi variáció található a mintakészletekből (128, a Kronos-ban 64). Az EP-1 egy modellezős elektromos zongora hangszer, itt eggyel több típust kapunk, egy Early Tine EP is belekerült a választékba. KORG · NAUTILUS Demo Songs A HD-1 egy nagy felbontású minta lejátszó hangszer, amely a Wavestation és Wavestate hangszerekből ismert Wave szekvencia lehetőséget és vektor szintézist is tartalmazza. Az AL-1 egy virtuális analóg szintetizátor hangszer. A CX-3 a Korg Tonewheel orgona modellező hangszere. Az STR-1 is fizikai modellezés, itt pengetett húros hangszereket szimulálhatunk, de egyben nagyon érdekes, máshol nem elérhető hangzásokat is létrehozhatunk. A MOD-7 hangszer fázis modulációs és ringmodulációs szintézist kombinál minta alapú lejátszással. Az MS-20EX motor a Korg MS-20 szintetizátor modellezése, míg a PolysixEX a Poysix hangszeré. A hangszeren belül a hangszínek és szintézis formák alapvetően három kategóriába lettek csoportosítva. Az első a Standard Sounds, amely tartalmazza az összes hagyományos hangszert. A második a Current Sounds, amely a mai modernebb hangzásokra fókuszál. Végül a harmadik a Unique Sounds, ami új sampling technikákat és frázisokat alkalmaz különleges hangzások létrehozására. A Nautilus ugyanazt a Program és Combi metódust alkalmazza, mint a Korg workstation szintetizátorok már a kezdetektől. Rengeteg hangszínt kapunk és nagyon sok újat minden kategóriában. A Nautilus belső tápegységet kapott és a kivitelezése is masszív, nagyobb részt alumínium ház, szóval ezeken a területeken nem észlelhetünk spórolást. Kezelő szervekből kevesebbet kapunk, de ugyanakkor az érintőkijelző használata egyszerűbbé vált. A színes kijelző egyébként egy kicsivel kisebb, 7 inch méretű, 800x480 felbontással. Nincs külön vektor joystick és ribbon kontroller és fader kontrollereket sem találunk a hangszeren. A tekerő potméterek viszont ugyanúgy ott vannak és érdekes tulajdonsággal rendelkeznek. Lenyomva besüllyeszthetjük ezeket a hangszer előlapjába, így véletlenül nem mozdíthatunk meg olyan kontrollert, amit nem szeretnénk. Tényleg hajó formája van... Kimenetből ugyanúgy megtaláljuk a fő sztereó kimenet mellett a négy független szimmetrikus kimenetet, mint ahogy a két audió bemenet is. A MIDI hármas (In, Out, Thru) és a kétfajta USB csatlakozás (USB A, USB B) teszi teljessé a képet a csatlakozások terén. A két kisebbik Nautilus teljesen új formatervet kapott, a fém oldallap ívesen illeszkedik a fedőlaphoz, hátulról nézve tényleg lehet a névre asszociálni a hajó alak miatt. A Kronos szintetizátorokban megtalálható Karma rendszer itt kimaradt, de egy egyébként talán könnyebben kezelhető polifonikus arpeggio vette át a szerepét. Mivel igazi workstation szintetizátor hangszerekről beszélünk így teljes értékű MIDI és audió szekvenszer is integrálva lett a hangszerekbe. 16 MIDI és 16 audió sávot rögzíthetünk, majd ezekre sávonként inzert effekteket és az egészre master effekteket kapcsolhatunk. Sampling, minta felvevési feladatokra is használhatjuk a hangszert, külső hangforrásról vagy a hangszerből magából felvehetünk hangokat és azokból hangszíneket állíthatunk elő. USB-n keresztül más sampling formátumokat is betölthetünk, a WAV és AIFF mellett Akai S1000/3000, illetve Soundfont mintákat. Mint fentebb már írtam, a Nautilus nem fogja leváltani a Kronos hangszercsaládot csak valamivel olcsóbb, és tulajdonságokban valamennyivel különböző alternatívát jelent. Amennyiben az előreláthatólag körülbelül 30 százaléknyi árkülönbség és az új hangszínek, szolgáltatások fontosabbak, mint a kontrollerek, aftertouch és például a Karma motor hiánya, akkor mindenképp egy megfontolandó és kipróbálandó lehetőségként kell figyelembe venni. Akik a demó videónál többre kíváncsi ITT számos videót talál az új KORG Nautilus kezeléséről, képességeiről. A Nautilus szintetizátorok előreláthatólag 2021 elején kerülnek a boltokba, pontos megjelenésről és árakról a hazai forgalmazóknál lehet majd érdeklődni.