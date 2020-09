Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Könyörtelen, mint a skandináv tél – új Solar gitárok Könyörtelen, mint a skandináv tél – új Solar gitárok A svéd gitáros–zeneszerző és producer, Ola Englund által alapított Solar Guitars két új signature gitárral bővíti Artist sorozatát, Jason Frankhouser (Martyred) és Marzi Montazeri (Exhorder) nevéhez fűződnek az új modellek. Solar Guitars GC1.6 Killertone

Jason Frankhouser You Tube csatornája a Killertone nevet viseli, és ha megnézed az online videókat, meg fogod érteni miért kapta ezt a nevet. Ez a Type G1 „Killertone” Artist sorozatú gitár domborított tetőlapjával, jól megkülönböztethető, a Solar „Type G” gitárokra jellemző single cutaway formájával, minőségi összetevőivel, professzionális jellemzőivel a legtesthezállóbb választás Jason Frankhouser színpadi és „Killertone” stúdió munkáihoz. A testen átmenő húrozáshoz készült Tune-O-matic húrlábbal felszerelt GC1 Killertone-t Seymour Duncan Black Winter pickupokkal töltötték fel, melyek nagy kimenő jelű passzív humbucker hangzása ideális a Black Metal, Death Metal, vagy bármilyen más extrém stílusú zenékben, és olyan könyörtelen, mint a Skandináv Tél! Az elektronikát két push-pull kapcsolóval ellátott hangerő potméterrel (soros-párhozamos kapcsolás) és egy háromállású pickup váltóval kezelhetjük. A set-thru neck, (azaz mélyen ragasztott nyakú) konstrukciójú gitár menzúrája 24,75 inches, a hangszer a mahagóni testére lángolt juhar top került. A gyors, vékony és kényelmes mahagóni nyakra ébenfa fogólapot ragasztottak 24 rozsdamentes acél szuper-jumbo érintővel és oldalt elhelyezett, sötétben fluoreszkáló pozíciójelölőkkel. A gitár 18:1 áttételű Solar satus hangolókulcsokat, grafit felső nyerget kapott, a fogólapot a 12. fekvésben látványos Killertone berakás díszíti. A GC1 Killertone áttetsző fekete fényezéssel kapható, ami szépen hangsúlyozza a lángolt juhar tető mintázatát. A videóban Jasont láthatjuk új signature gitárjával. A gitár tájékoztató ára 1 199 EUR.



Solar Guitars E1.6 Priestess

A következő új Solar signature modell az Exhorder gitárosának, Marzi Montazerinek készült. Az égerfa testhez itt is set-thru illesztéssel csatlakozik a háromrétegű jávorfa nyak, melyen 24 szuper-jumbo érintővel ellátott ébenfa fogólapot találunk. A 25,5 inches menzúrájú gitár egyik érdekessége a rendkívül megbízható Floyd Rose 1000 tremolós húrláb, amit egy túlméretezett tremoló blokkal kombináltak a hangkitartás növelése és a jobb rezonancia érdekében, mindeközben a tremoló rugókat mechanikusan elnémították. A gitárt Duncan Solar humbucker pickupok hajtják, melyek a hangzás lehetőségek teljes spektrumát tudják, a teljesen tiszta sound-tól a keményen túlhajtottig, óriási hangkitartással. A hangszedőket egy háromállású pickup-váltóval, egy főhangerő gombbal, egy nyaki pickup hangerő potival, amit push/pull kapcsolóval láttak el tekercsleválasztáshoz, és egy hangszín potival tarthatjuk kordában. Az Explorert idéző fazonú modellen is megtalálhatók a sötétben fluoreszkáló pozíciójelölők, a felső nyereg grafitból készült, a pontos, precíz hangolást a Solar 18:1 locking hangolókucsok garantálják. A gitárt matt fehér színben gyártják és egy Solar Type E deluxe puhatokot is kapunk hozzá az 1 099 eurós árért.



