Címlap » Hírek » Kivételes minőségű, belépő szintű monitor a PMC-től Kivételes minőségű, belépő szintű monitor a PMC-től A felső kategóriás referencia monitorokat gyártó angol cég, a PMC a 2018-as januári NAMM Show-n is kiállítja új, result6 közeltéri monitorát. 2017. októberében a New York-i AES Convention alkalmával debütált a PMC új kétutas, aktív result6 monitora. A result6 rendelkezik mindazon jellemzőkkel, melyeknek köszönhetően a cég professzionális referencia monitorai nemzetközi hírnévre tettek szert. Ideértjük a nagyfelbontású hangképet, a részletező, pontos és kiterjesztett mélyeket, a konzisztens, kiegyenlített hangzást minden tartományban és a széles lesugárzást. Mindez egy PMC szinten megfizethetőnek mondható, elegánsan egyszerű megjelenésű közeltéri monitorban testesül meg. „A result6 monitoron keresztül a márkát még nem ismerő audio szakértők tökéletesen megismerhetik a minden termékünkben megtalálható, szabadalmazott mélyhang növelő ATL™ technológiát” – magyarázta Oliver Thomas, a PMC tervezési igazgatója. A kétutas rendszer egy 27 mm-es, terelőbordákkal ellátott lágy dóm magassugárzót és egy közép/mélyhangszórót tartalmaz, melynek membránja természetes rostokból készült és lakkozott. Mindkét egység egyedi tervezésű, és kifejezetten a result6 számára készült. A 6,5 inches mélyhangszóró tervezésénél lézer alapú mérőrendszert használtak, amit a közelmúltban vezettek be a PMC-nél a tervezési folyamatokba. Ez a technológia a hangsugárzó elektromechanikai működését térképezi fel extrém pontossággal, lehetővé téve, hogy a mélysugárzó tökéletesen együttműködjön a PMC Advanced Transmission Line mélynövelő rendszerével. PMC Advanced Transmission Line sematikus rajza Az aktív result6 monitorokban két D osztályú erősítő adja le a 65 W és 100 W teljesítményt, mellyel a magas- és a mélysugárzót hajtják meg. A monitorokban nem találunk komplex DSP-alapú beállítási lehetőségeket, vagy profilokat, ehelyett a result6-nál kizárólag a tervezés pontosságával kívánják a neutrális karakterisztikájú, megbízható PMC referencia hangot elérni, ezzel is eleget téve a cég tervezési filozófiájának, mely a lehető legjobb hangzást a lehető legrövidebb úton kívánja nyújtani a felhasználónak. PMC result6 technikai adatok

Keresztváltó frekvencia: 2kHz

Magassugárzó: 27 mm-es lágy dóm

Mély/középhangszóró: 6,5 inches, tényleges ATL™ hossz: 1,5 m

Frekvencia átvitel: 45Hz - 22kHz

Teljesítmény csatornánként: magas 65 W RMS, mély 100 W RMS

Bemeneti impedancia: 8 kΩ

Bemeneti csatlakozó: szimmetrikus XLR

Méretek: 380 x 199 x 360 mm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 8 kg

Várható ár: 2 394 EUR / pár

Hazai forgalmazó: http://www.digitalpro.hu