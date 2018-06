Címlap » Hírek » Kiszivárgott az új Fender Player sorozat híre! Kiszivárgott az új Fender Player sorozat híre! Már voltak jelek, melyek arra utaltak, hogy a Fender készül valamire, végül tegnap a közösségi médián keresztül kiszivárgott egy új gitársorozat híre. Annyi derült ki, hogy a Fender egy teljesen új sorozattal lép ki a piacra, ez pedig a Player. Nem a Classic Player. Konkrét modellekről is tudni lehet – Jaguar, Stratocaster, Telecaster és a Jazz Bass – és mindegyik viszonylag alacsony áron… Fender Player

Bár hivatalos információk még nincsenek, de annyit tudunk, hogy az új sorozat neve Player és elérhető árú modelleket tartalmaz. Mint tudjuk, az internet nem alszik, így a Facebookon, YouTube-on és Twitteren keresztül már számos anyag kiszivárgott. Mindenekelőtt a Player Jaguar PF Tidepoolról, amelynek megjelenését a szaksajtó már korábban is tudni vélte. De most újabb hírek is jöttek. A YouTube-on egy videóban olyan modelleket mutatnak, melyek hivatalosan nem léteznek még. A felvétel az amerikai Guitar Center hangszeráruházban készült. Player Jaguar PF Tidepool Fender Tweet

Feltehetőleg néhány üzlet „véletlenül” elkezdte árulni az új modelleket, mielőtt még a Fender hivatalosan bejelentette volna megjelenésüket. A Fender a Tweeteren reagált, mondván, hogy június 19-én többet fogunk tudni, úgy hogy várjuk a hivatalos információkat. Úgy tudni, hogy a Stratocasterek két ponton szinkronizált tremoló rendszert kaptak, és olyan videó is nyilvánosságra került melyen humbucker hangszedő látható a húrlábnál, akárcsak a Jaguar modellen, aminek a fotója is tegnap tűnt fel. Túl korán adták el?

Egy gitáros már vásárolt is egy új Fender Player Series Jaguar gitárt egy Sam Ash nevű kereskedőtől az USA-ban, és érdeklődik, hogy valaki tud-e hivatalos részletekkel, specifikációval szolgálni, mert a Fender oldalán semmi sem található. Úgy tűnik kiugrott a nyúl a bokorból, vagyis a Fender közvetlen a június 28-án kezdődő nyári NAMM Show előttre időzíti új sorozata bemutatását. Ahogy a fotón is látható a Jaguar ára 674,99 USD körül lehet és sejteni lehet, hogy ezek a gitárok inkább Mexikóban fognak készülni, mint az USA-ban. Ahogy hivatalosan is bejelentik a Fender új gitár és basszusgitár sorozatát, mi is beszámolunk róla. A You Tube kommentekből derül ki, hogy a Player a Standard sorozatot fogja leváltani és 600 USD körüli árakra, valamint mexikói gyártásra számítanak a hozzászólók. (Akárcsak a Standard esetében...) Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó