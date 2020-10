Címlap » Hírek » Kirk Hammett már két Les Paul Greeny tulajdonosa Kirk Hammett már két Les Paul Greeny tulajdonosa A Gibson elkészítette Kirk Hammett Greeny becenevű 1959-es Les Paul Standard gitárjának másolatát. Peter Green, Gary Moore, Kirk Hammett Kirk Hammett már számtalan alkalommal adott hangot Greeny névre hallgató gitárja iránti szeretetének, amely hangszer nem más, mint az az 1959-es Les Paul Burst melyet korábban a Fleetwood Mac idén nyáron elhunyt alapító gitárosa, Peter Green tulajdonolt, majd később Gary Moore hangszere lett. Úgy tűnik, ennek a különleges sorsú Les Paulnak – amely immár három világhírű gitáros tulajdonossal büszkélkedhet – született egy ikertestvére is: Hammett hivatalos Instagram oldalán nemrégiben közzétett egy fotót egy második Greeny-ről, melyet a Gibson egyedileg készített a Metallica sztárjának. A másolaton az eredetiével megegyező módon, a fordítva helyezték el a nyaki pickupot, aminek következtében a pickupváltó középső állásában a gitár hangja inkább egy Fender Stratra emlékeztet, mintsem egy Les Paulra. Az érdekesség a dologban, hogy nem Peter Green fordította meg a nyaki pickupot, hanem a gyár hibázott, és így abban az időben több Les Paul is így járt. Állítólag Joe Bonamassa tulajdonában is van egy ilyen „hibás” Les Paul. Az Instagram poszt Kirk Hammett fenti posztja után el is indultak a találgatások annak kapcsán, hogy a Gibsonnál már talán készülőben vannak az 1959-es évjáratú legendás gitár újonnan kiadott custom shop verziói, de ezt nem tudjuk megerősíteni. Hammett és Greeny idén februárban együtt voltak láthatóak a Fleetwood Mac és Peter Green zenéjének szentelt tribute koncerten a London Palladiumban, ahol a Metallica gitárosa a „The Green Manalishi (With the Two-Prong Crown)” című Fleetwood Mac dallal állt színpadra. „Ez egy igazi hazatérés volt Greeny számára” – fogalmazott Hammett. „Úgy éreztem, mintha én csak a kísérője lennék ezen az úton – mintha a gitár vezetett volna, én pedig csak ott lettem volna mellette, figyelve az elsuhanó tájat.”

A koncertet megelőzően Kirk Hammett személyesen is találkozott Peter Greennel, és természetesen gitárja is vele tartott. „Az egész kicsit vicces volt” – emlékszik vissza Hammett. „Megmutattam neki Greeny-t, mire Peter azt mondta: Ez nem az én gitárom. Az enyémben sokkal több volt a vörös. Aztán kezébe vette Greeny-t, és csináltunk néhány közös képet a gitárral. Ez igazán nagy pillanat volt a számomra, mivel Peter a korai 70-es évek óta először ekkor találkozott újra egykori hangszerével. És ezzel a kör bezárult. Greeny majdnem 50 évig járt más utakon, hírnevet szerzett magának, majd visszatért Peter Green kezébe, még ha csak egy pillanatra is. Tényleg megható volt.”

Noha a Gibson hivatalosan soha nem gyártotta a Peter Green-féle hangszer másolatait, a cég kínálatában korábban megjelent egy bizonyos Gary Moore Les Paul Standard modell, mely rendelkezik egyes Greeny-re jellemző vonásokkal, ilyen például a fordítva elhelyezett nyaki hangszedő.



- kd - Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó