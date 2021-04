Címlap » Hírek » Kirk Hammett is játszik majd Santana új albumán Kirk Hammett is játszik majd Santana új albumán Már majdnem kész a gitárvirtuóz Carlos Santana Blessings And Miracles című új lemeze. Fotó: Eva Rinaldi - Kreepin Deth A latin rock koronázatlan királya, Carlos Santana, nemrégiben bejelentette, egyszerre három különböző albumon is dolgozik, melyek egyikén a Metallica szólógitárosa, Kirk Hammett is játszik. A két legendás gitáros már nem először zenél együtt, hiszen Hammett a Santana együttes 2005-ös All That I Am nagylemezének Trinity című számában is gitározott, valamint Santana dobos feleségének, Cindy Blackman Santanának tavaly kiadott Give the Drummer Some című fúziós jazz albumán is hallhatjuk. „Egy színpadon zenélni vele zeneileg spirituális élmény volt” – nyilatkozta Kirk Hammett még egy 90-es évekbeli interjúban, miután a San Francisco Bay Music Awards keretében Santanával közösen léptek fel, hozzátéve: „Mindketten hasonló utat jártunk be. Mindketten a (San Francisco-i) Mission District városrészben nőttünk fel, és mindketten gitározunk.”

Carlos Santana készülő albumának címe Blessings And Miracles (Áldások és csodák), mely – Santana elmondása szerint – már „90 százalékban készen van”. Hammett mellett a Living Colour rockbanda énekese, Corey Glover, valamint a legendának számító énekes-multiinstrumentalista, Steve Winwood is vendégszerepelnek az új lemezen. Santana számára, aki 2020-ra tervezett világkörüli turnéját napokkal annak kezdete előtt kényszerült a pandémia miatt lemondani, a Blessings and Miracles lehetőséget teremtett arra, hogy stúdióba vonuljon, és új zenék írására fókuszáljon. „Igazán hálás vagyok” – fogalmazott. „73 éves vagyok, és most van időm feltöltődni… így a dalok tele vannak energiával.”

Arról egyelőre nincsen közelebbi információnk, hogy Kirk Hammett munkássága pontosan miben nyilvánul meg Santana új albumán, azonban könnyen következtethetünk arra, hogy nem feltétlenül kőkemény zúzós szólókról lesz majd szó. Hammett már többször utalt a legkülönbözőbb stílusokon átívelő gitártudására, és arra, hogy a Metallicában nem igazán tudja megmutatni a világnak, mire is képes a metal határain túl. Még egy 2019-es interjúban fogalmazott így: „Sok különböző stílusban tudok játszani. Szoktam játszani jazzt, bossa novát, blues-t, gypsy jazzt, de még kelet-európai balladákat is. Ezeket mind szívesen játszom, de senki sem tudja, hogy ezekben a stílusokban is otthon vagyok.” Carlos Santana Blessings And Miracles albumáról további hivatalos részletek ugyan még nem láttak napvilágot, azonban ha már valóban „90 százalékban kész” az új lemez, remélhetőleg már nem kell sokat várnunk a megjelenésig.





