Kirk Hammett, a Gibson család és az ESP Guitars „Kirk Hammett hivatalosan csatlakozik a Gibson családhoz, és a nevével Gibson és Epiphone signature gitárok jelennek meg" – olvasható a nemzetközi szaksajtóban.

Erre persze mindenki, aki egy kicsit is ismeri a Metallica zenéjét, hangzását, gitárosainak több évtizedes kötődését az ESP márkához, felkapja a fejét: „Hogy mi van? Kirk Hammett otthagyja az ESP-t, és átmegy a Gibsonhoz?” Ha csak a cikkek címeit olvassuk el, még akár el is hihetnénk ezt a feltevést. De ha végig olvassuk az írásokat, akkor sem biztos, hogy sokkal okosabbak leszünk, bár a korrektebb cikkek megemlítik, hogy a Metallica gitárosa továbbra is ESP artist marad. Aztán felvetődik az obligát kérdés, hogy vajon mi pénzt kaphatott Hammett, hogy az elmúlt évtizedek, és a számára abszolút testreszabott ESP Signature modellek ellenére átmenjen a Gibsonhoz? Pedig a dolog úgy kezdődött, hogy Kirk Hammett fizetett nem kevés pénzt – állítólag 2 millió dollárt – amikor nagyjából két éve megvett egy 1959-es Les Paul Burst gitárt, amit valamikor Paul Green használt (a Fleetwood Mac azóta elhunyt, alapító gitárosa), és mely később Gary Moore hangszere is volt. Kirk Hammett szenvedélyes gitárgyűjtő, de ezt a hányatott sorsú, ikonikus modellt színpadon is használja néhány számban. Peter Green, Gary Moore, Kirk Hammett A Gibson azonnal lecsapott a lehetőségre, és már tavaly elkészített egy Les Paul Greeny replikát Hammett számára, erről korábban mi is írtunk. A Gibson, mely a cég újraindítása óta egyre inkább nyomulni látszik a kemény rock és metal területén, és minden eszközzel próbálja megnyerni endorsernek a műfaj jeles képviselőit, a replika elkészítése után megkörnyékezte Kirk-öt is a Greeny-vel kapcsolatban, aki végül igent mondott. ESP 30th Anniversary KH-3 Spider Az eljövendő Kirk Hammett Gibson signature gitárokról nem tudni részleteket, ismereteink szerint az együttműködés a Les Paul Greeny-re korlátozódik, bár a Gibson – érthető módon – teljes erőből hájpolja a kooperáció hírét, mondván lesznek további Gibson és Epiphone modellek Kirk Hammett nevével fémjelezve.



Az ESP-től – nem hivatalosan – annyit tudtunk meg, hogy Kirk Hammett marad a márkánál, és továbbra is készülnek Kirk Hammett ESP signature modellek. Az év elején mutatták be Kirk Hammett klasszikusának újrakiadását, az ESP 30th Anniversary KH-3 Spider modell. Szeptember 10-én jelenik meg először digitálisan, majd október 1-jén kerül CD-n és bakeliten a boltokba a Metallica ötödik, 1991-es Black Album című lemezének ünnepi, újrakevert kiadása a Metallica Blacklist című LP-vel együtt, melyen nem kevesebb, mint 53 ismert művész előadásában hallható a 12 legnépszerűbb Metallica dal feldolgozása. A lemez megjelenését követő, szeptember 24-én induló észak-amerikai – 2022-ben Európában folytatódó – Black Album turnén az említett ESP 30th Anniversary KH-3 Spider gitár ott lesz Kirk Hammett kezében.

