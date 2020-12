Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Kijött az Ibanez új Advanced Acoustic gitár sorozata Kijött az Ibanez új Advanced Acoustic gitár sorozata Az Ibanez a mai napon jelentette be új Advanced Acoustic gitár sorozatát, melyben öt, az alapoktól újratervezett modellt találunk, melyből két gitár elektronika nélküli akusztikus hangszer, míg a másik három elektronikával felszerelt. Válogatott anyagok és gondos tervezés eredményeképpen olyan akusztikus gitárok születtek, amelyek kivételesen gazdag, fényes és erőteljes hangzást produkálnak. Ez részben annak köszönhető, hogy az AAD család tagjai az átlagosnál kissé nagyobb méretekkel rendelkeznek, erre utal a Grand Dreadnought testforma elnevezés is, ami mindegyik AAD modellre jellemző. Minthogy a tervezésnél az ergonómiai szempontokra is komoly hangsúlyt fektettek, ezek a hangszerek a csodálatos hangzás mellett, rendkívüli játékkényelmet is nyújtanak, és árkategóriájukat messze túlszárnyaló minőséget kínálnak.



AAD100-OPN

A sorozat elektronika nélküli tömör sitka fenyő toppal rendelkező modellje. A test többi része – káva, hátlap – okumé fából készült. A testhez hőkezelt – Thermo Aged – nyatoh fa (Délkelet-Ázsiában honos szép mintázatú keményfa) nyak csatlakozik, a nyakra ovangkol fogólap került 20 érintővel. Kiemelendő a meglehetősen keskeny (43 mm a felső nyeregnél) kényelmes fogást lehetővé tévő Low Oval Grip kialakítású nyak és a fogólap finoman lekerekített széle. A típusjelzésben található OPN a hangszer nyitott pórusú lakkozására utal, ami „lélegezni” engedi a fát és így jótékony hatással van a gitár hangjára. A tetőlap új X-M belső merevítést kapott, a gondosan tervezett, kimélyített X alakú merevítés és hozzá csatlakozó a vékonyabb merevítők elosztása következtében a tetőlap tökéletesen közvetíti a húrok rezgését a húrlábon keresztül a test felé. Ez a merevítés a sorozat összes modelljében jelen van. Az ovangkol fából készült kimélyített húrlábon műanyag nyereggel találkozunk, az Ibanez Advantage húrlábtüskék pedig könnyebb és gyorsabb húrcserét tesznek lehetővé, és speciális kialakításukkal megakadályozzák, hogy túlságosan erősen nyomjuk a tüskéket a helyükre. (Mindegyik AAD modellnél.) Az öntött krómozott húrgépek 18:1 áttétellel teszik kényelmessé a hangolást, a selyemfényű, Open Pore Natural lakkozású, 651 mm-es menzúrájú gitár hazai ára 110 000 forint.

AAD100E-OPN Ez a gitár a fentebb ismertetett modell elektronikával felszerelt változata. A gitárt Ibanez AP11 mágneses pickuppal látták el, melyet az Ibanez által gyártott elektronikával, egy hangerő, egy hangszín gombbal kezelhetünk. A hangszer egyéb paramétereiben megegyezik az elektronika nélküli változattal, hazai ára 144 000 forint. AAD140-OPN

Az Open Pore Natural lakkozású, Thermo Aged nyakkal büszkélkedő AAD gitárok harmadik tagja is elektronika nélkül készül, tulajdonképpen az AAD100 testvér modellje, attól annyiban tér el, hogy a tetőlap anyagát tömör okumé fa adja, vagyis az egész gitár okumé fából készült. A nyitott pórusú natúr lakkozás szépen látni engedi az okumé különleges erezetét. A gitár haza ára 110 000 forint. AAD170CE-LGS

Ismerkedjünk meg az AAD Grand Dreadnought testű sorozatának cutaway fazonú változatával, ami elsősorban a felső fekvések könnyebb elérését lehetővé tévő formájával tér el az sorozat többi modelljétől. A felhasznált hangszerfák azonosak az AAD sorozat első két modelljénél ismertetettekkel: tömör sitka top, okumé hátlap és káva. A nyak itt is hőkezelt nyatoh fa, ovangkol fogólappal. A húrláb anyaga is ovangkol, azonban a húrláb nyereg és a felső nyereg is csontból készült. A gitárt Ibanez AP11 mágneses pickuppal és Ibanez Custom elektronikával vértezték fel és enyhén fényes natúr finish-t kapott. A gitár ára: 167 000 forint.



AAD300CE-LGS

Ez a modell a 170CE komolyabb elektronikával felszerelt változata, ami ezt a hangszert már egy másik ligába helyezi. A faanyagoknál annyi az eltérés, hogy a fogólap macassar ébenfából készült és oldalán luminecszens pozíciójelölők segítik a tájékozódást. A húrláb anyagát is macassar ébenfa adja és a húrlábnyereg, valamint a felső nyereg is csontból készült. A hanglyukat faberakás és plusz faszegély díszíti, akárcsak a gitár egész testét. A gitárt az Ibanez AP11 mágneses pickup mellett még egy, a test belsejében elhelyezett kontakt pickuppal is ellátták, ami a perkusszív játéknál jelent óriási előnyt. A két hangszedőhöz két külön hangerőszabályzót és két külön kimenetet is kapunk, ami lehetővé teszi a gitár sztereóban történő erősítését. Az AAD sorozat csúcsmodellje enyhén fényes natúr lakkozást kapott, hazai ára: 234 000 forint. Az Ibanez gitárok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution. A forgalmazótól már megérkezett egy teszthangszert, méghozzá a AAD170CE modell, így napokon belül közelebbi tapasztalatainkat is megoszthatjuk olvasóinkkal. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó