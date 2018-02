Címlap » Hírek » Két új Yamaha TRBX basszus debütált a téli NAMM Show-n Két új Yamaha TRBX basszus debütált a téli NAMM Show-n A Yamaha az idei téli NAMM Show-n, a kaliforniai Annaheimben mutatta be TRBX basszus sorozatának két új modelljét. TRBX604FM NATURAL SATIN A Yamaha két új hangszerrel bővítette népszerű TRBX basszusgitár sorozatát, mégpedig a lángolt juharfa tetővel büszkélkedő TRBX604FM és TRBX605FM modellekkel. Ahogy a típusjelzés is utal rá, egy négyhúros és egy öthúros basszusról van szó, az FM (flamed maple) a gyönyörű mintázatú lángolt juhar tetőt jelöli. Az elegáns megjelenést a tetőlap színével megegyező lángolt juharfa borítású fej teszi teljessé.

TRBX604FM MATTE AMBER Természetesen nem csak ezek a jellemzők teszik a TRBX sorozat hangszereit kívánatossá. A testünkhöz simuló, látványos domborított 3D stílusú égerfa test, a csavarozott, keskeny, ötrétegű juharfa/mahagóni nyak és a prémium kategóriás elektronika mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az új modellek, nemcsak elegáns megjelenésükkel, hanem játékkomfortjukkal és nagyszerű hangjukkal is sikert arassanak. Húronként négy-rudas Alnico mágneses pickup A szintén kedvelt TRBX500-as modellekhez hasonlóan a TRBX600-as basszusokat is úgy tervezték, hogy helytálljanak mindenféle zenei stílusban. Az egyedi Alnico V mágneses Double Coil Yamaha H pickupok rendkívül széles frekvencia átvitelt és zajmentes működést garantálnak. Ezek a hangszedők tiszta, nyitott hangzásukról ismertek, valamint arról, hogy nagyszerűen illeszkednek a TRBX 600 aktív/passzív előerősítőjéhez. Minthogy húronként négy Alnico mágneses rúdpólussal rendelkeznek, elég erőteljesek ahhoz, hogy könnyedén meghajtsák az aktív elektronikát, ugyanakkor passzív módban érzékenyen reagálnak játékunk minden apró finomságára. TRBX605FM DARK RED BURST A nagy tudású fedélzeti elektronikának köszönhetően a gitárosok a maximumot hozhatják ki pickupokból. Azon túl, hogy egy kétállású kapcsolóval válthatunk az Aktív/Passzív mód között, a TRBX604 és TRBX605 modellek 3 sávos EQ-jával (Treble, Mid, és Bass Boost/Cut) és a két pickup arányát szabályozó Balance potival teljes kontrollt gyakorolhatunk hangzásunk felett. Az elektronika a legkiválóbb minőségű összetevőkből áll, a fontosabb csatlakozási pontoknál aranyozott alkatrészeket használtak, és még arra is figyeltek, hogy az elem lemerülésére egy LED hívja fel a figyelmet. TRBX605FM TRANSLUCENT BLACK Összefoglalva, azt mondhatjuk, hogy a Yamaha a precíz mérnöki munkát, és a sok évtizedes hangszergyártó mesterségbeli tudását bevetve hozott létre egy olyan hangszert, aminél nem kell kompromisszumot kötnünk a játékkényelem, a hangzás, a stílus és a turnéálló tartósság között. TRBX604FM fontosabb technikai jellemzők

Konstrukció: csavarozott nyakú

Menzúra: 34" (863,6 mm)

Test: égerfa, lángolt juhar tetővel

Nyak: 5 rétegű juharfa/mahagóni

Fogólap: rózsafa

Fogólap rádiusz: 250 mm

Érintők: 24 médium

Felső nyereg: szintetikus

Nyak szélessége 0. érintőnél 38 mm

Húrtávolság: 19 mm

Hangszedők: Double Coil / Alnico V

Kezelőszervek: Master Volume, Balance, 3-sávos EQ, aktív/passzív kapcsoló

Húrláb: nikkel bevonatú öntvény

Hangolókulcsok: nikkel bevonatú öntött

Színválaszték: selyemfényű natúr, áttetsző fekete, sötét vörös, matt borostyán





TRBX605FM (csak a 604FM-től eltérő jellemzők) Fogólap rádiusz: 600 mm

Nyak szélessége 0. érintőnél 43 mm

Húrtávolság: 18 mm A többi paraméter megegyezik a TRBX604FM modellével. További információk és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó