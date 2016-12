Címlap » Hírek » Két új Tech 21 Fly Rig pedál Két új Tech 21 Fly Rig pedál A Tech 21 két új Fly Rig pedállal bővítette kínálatát. A két effekt két különböző karakterű torzító szekciót tartalmaz: tengeren innen, tengeren túl... A Tech 21 rendkívül sikeres Fly Rig effekt pedál sorozata két új modellel bővült, ezek a Brit Fly Rig 5 és a Cali Fly Rig 5. A két pedál két különböző karakterű torzító egységet kínál. A Brit Fly Rig 5 torzítója a Tech 21 British SansAmp Character pedáljára épül, amit anno az Atlanti-óceán innenső partján népszerű crunch-os, vintage hangzású, főleg brit erősítők inspiráltak. A Cali distortion szekciója pedig a Cali/US Metal SansAmp Character pedálok alapján készült, amiket a ’70-es évek közepén népszerű nyugati parti butik erősítők ihlettek. Ameddig korában ezekhez a hangzásokhoz hatalmas és nehézkes „hegyek” fülrepesztő hangerejére volt szükség, a Brit és Cali torzító egységek fájdalommentesen, egy lábkapcsoló megnyomásával állítják elő ezt a sound-ot. Az erősítő tiszta hangjának karakterét is megváltoztathatjuk, vagy összepiszkolhatjuk kívánt mennyiségű dirty tone-nal. Tengeren innen... Ha csak a boost funkciót aktiváljuk az olyan, mintha egy plusz 12AX7-es csöves előfokot iktatnánk be az effektláncba. Ezzel a funkcióval összesen 21 dB erősítést lehet elérni. Ez az emelés lehetővé teszi, hogy az enyhén túlhajtott hangtól egészen a totál őrületig kipróbáljunk hangzásokat. A boost funkció a torzító egységtől függetlenül, önállóan is használható, hogy löketet adjon a pedál egyéb részegységeinek. Az effekt többi összetevőjének működése megegyezik az eredeti Fly Rig 5 működésével. A pedál lelke a teljesen analóg, csöves erősítő-emulátor SansAmp szekció, háromsávos EQ-val, GAIN és LEVEL állítási lehetőséggel. Itt kapott helyet a rugós vintage zengető hangzást előállító Reverb effekt is. Tengeren túl... Az utolsó részegysége a Fly Rignek a delay szekció, amely a Boost DLA pedált varázsolja az összeállításba. Ez a szekció kiválóan emulálja a hagyományos szalagos echo effektet, LEVEL, REPEATS, DRIFT és TIME állítási lehetőségekkel, és külön Tap Tempo lábkapcsolóval rendelkezik. Ha a DRIFT gombot 12 óra állás fölé tekerjük, kórus effektként használhatjuk a DLA szekciót. A pedál mindössze 305 mm hosszú, a súlya pedig csak 0,5 kg. Ebben karcsú, kompakt pedálban egy teljes effekt park lakozik, ami könnyedén elfér akár a gitártokban is. A két új Fly Rig teljesen analóg áramkörökből épül fel, az effekteket univerzális “Auto-Switching” 12V DC 100V-240V tápegységgel szállítják. Forgalmazásuk november közepére várható, ahogy az árak rendelkezésre állnak, közöljük. További információk: Tech 21 A Tech 21 hazai és európai forgalmazója a SoundService. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó