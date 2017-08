Címlap » Hírek » Két új karakteres Warwick basszus modell Két új karakteres Warwick basszus modell A Warwick bemutatja: RockBass Corvette Basic 8 és Rex Brown Artist Signature Modell Warwick RockBass Corvette Basic 8 A Warwick az év első felében mutatta be népszerű RockBass Corvette Basic sorozatának elérhető árú, 8 húros modelljét. A Warwick RockBass Corvette Basic 8-String teste égerfából készül, csavarozott háromrétegű juharfa nyakát ekanga csíkok díszítik, a fogólap anyaga wenge (trópusi fafajta), melyre 24 érintő került. A nyolchúros basszust aktív MEC J hangszedőkkel szerelték fel, az elektronikát négy potméterrel – volume / balance / treble / bass – kezelhetjük. A hangszer menzúrája 34”-os (864 mm) és fretless kivitelben is gyártják, ennek változatnak a fogólapja ébenfa. Az áttetsző fekete – Nirvana Black – lakkozású hangszer szerelvényei krómozottak, a hangolókulcsok és a húrláb is Warwick gyártmányúak. Tájékoztató ár: 1059 EUR

Specifikáció: http://www.warwick.de/en/Warwick---Products--Instruments--RockBass--Corvette--Corvette-Basic--8-string--Features.html RockBass Artist Line Rex Brown A Warwick Rockbass Rex Brown Artist Line modell, amely Rex Brownnal együttműködve, az ő igényeit szem előtt tartva jött létre, kizárólag négyhúros, bundozott és jobbkezes változatban kapható. A testen átmenő nyakú konstrukciójú hangszer nyaka juharfából, a teste égerfából készült, a tetőlap AAA minőségű habos juharfa. A wenge fogólapon 24 jumbo bronz érintőt találunk IFT technológiával kidolgozott bundvégekkel. A fogólapot téglalap alakú ezüst berakások díszítik, valamint egy speciális koponya alakú berakás a 12. érintőnél. A gitárt aktív EMG X pickupokkal – EMG X P a nyaknál és EMG X J a húrlábnál – valamint 2 utas aktív MEC 2 elektronikával látták el. A kezelőszervek: push/pull (aktív/passzív) kapcsolós Volume, Balance, és emeletes Bass/Treble potméterek. A hangszer menzúrája 34 inches (864 mm) szerelvényei krómozottak, a hangolókulcsok és a húrláb is Warwick gyártmányúak. A gitár Black Solid High Polish és Burgundy Blackburst Transparent High Polish színben kapható, tájékoztató ára 1999 EUR. Rex Brown Specifikáció: http://www.warwick.de/en/Warwick---Products--Instruments--RockBass--Artist-Line--Reverso-Rex-Brown-Artist-Line--4-string--Features.html