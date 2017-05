Címlap » Hírek » Keith Richards és az effektpedálok Keith Richards és az effektpedálok Keith Richards sommás megállapításai az effektpedál használatról: „A lábaimra szükségem van, hogy meg tudjak állni.”

A rendkívül szórakoztató és folyamatosan bővülő Kérdezd Keith Richardsot videósorozatban valaki feltette a fogós-ravasz kérdést a legendás Stones gitárosnak: „Miért van az, hogy alig használsz effektpedálokat?” „Azt akarom, hogy az általam várt hangzás egyenesen az erősítőmből jöjjön” – válaszolta Richards. „Tudatában vagyok, hogy én volnék az a barom, (itt egy durvább kifejezést használt) aki elkezdte ezt a pedál dolgot a Satisfactionnel, de számomra az egy egyszeri alkalom volt. Nem akarok a színpadon mászkálni és lábujjhegyen mutatványokat előadni különböző szerkezeteken. A gitárhangomnak az erősítőmből kell jönnie, és nem akarom megváltoztatni, ha már egyszer ott van. Nem szeretném.” Végül egy Keeftől elvárható fordulattal összegzi álláspontja lényegét: „A lábaimra szükségem van, hogy meg tudjak állni.” Az „I Can't Get No Satisfaction” híres fuzz riffje már-már pozan-szerű hangzása egy Maestro Fuzztone FZ-1 pedálból tört elő, amit a Gibson/Norlin gyártott. A Maestro pedálon egy Volume és egy Attack poti volt, valamint egy lábkapcsoló, és valószínűleg abban az időben ez volt az egyik legismertebb, kereskedelmi forgalomban kapható torzító áramkörös effektpedál. Az ominózus Fuzz pedál A „Statisfaction” hatalmas sikere természetesen megnövelte az érdeklődést a fuzz pedálok, más effektek, valamint az olyan történetek iránt, mint amit épp most olvastál… A Stones a szeptembert és októbert európai turnéval fogja tölteni, 13 koncertet adnak, az alábbiakban felsorolt helyszíneken.

Rolling Stones No Filter 2017 turné dátumok

9/09 — Hamburg, Germany — Stadtpark 9/12 — München, Germany — Olimpiai Stadion 9/16 — Spielberg, Austria —Red Bull Ring 9/20 — Zurich, Switzerland — Letzigrund Stadion 9/23 — Lucca, Italy — Lucca Summer Festival-City Walls 9/27 — Barcelona, Spain — Olimpiai Stadion 9/30 — Amsterdam, Holland — Amsterdam Arena 10/03 — Copenhagen, Denmark — Parken Stadion 10/09 — Dusseldorf, Germany — Esprit Aréna 10/12 — Stockholm, Sweden — Friends Aréna 10/15 — Arnhem, Holland — GelreDome 10/19 — Paris, France — U Arena 10/22 — Paris, France — U Arena