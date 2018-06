Címlap » Hírek » Keeley Aria Compressor és Overdrive pedál Keeley Aria Compressor és Overdrive pedál A Keeley Electronics bejelentette Aria Compressor & Overdrive pedálját, melyben egy modern kompresszort kombinál rendkívül sikeres Red Dirt Overdrive torzítójával. A Keeley Aria Compressor & Overdrive pedálja a cég két legnépszerűbb effektjét pakolta egy pedálba, abból kiindulva, hogy ezek az effektek alapvető fontosságúak gitár felvétel készítésénél, de élő játéknál is. Ezzel az eszközzel megkapjuk a Keeley híresen transzparens hangzást nyújtó kompresszor áramköreit és érzékeny Red Dirt Overdrive effektjét. A kompresszor egységet az FX Order kapcsolóval az overdrive áramkör elé, és után is helyezhetjük, a drive szekcióban LOW és HIGH gain mód között választhatunk. További érdekesség, hogy a pedál TRS inzert kábel fogadására is alkalmas, így egy megfelelő kábel segítségével bármilyen effektet beilleszthetünk a kompresszor és az overdrive egység közé. A pedál kompresszor oldalán négy kezelőgomb áll rendelkezésünkre a megfelelő hangzás beállításához: Level, Sustain, Blend és Tone. A Level gombbal a kompresszálás mértékét tudjuk állítani, a Sustain a hangkitartást szabályozza, és sok más kompresszorral ellentétben nem öli meg, hanem hagyja „lélegezni” a gitárhangot. A Blend potival annyi tiszta jelet keverünk az effektezetthez, amennyire szükségünk van, míg a Tone tekerővel a magasakat tehetjük fényesebbé. Ez a két szabályzó egymással összhangban működik, és olyan finombeállításokat tesz lehetővé, ami olcsóbb árfekvésű kompresszoroknál nem lehetséges. Az overdrive szekcióban a High/Low kapcsolóval válthatunk a Keeley Red Dirt zúzós, telített, high-gain overdrive hangzása és a tisztább, transzparensebb, csöves torzításra emlékeztető Keeley White Sands hangzás között, ami inkább csak plusz löketet ad a gitárnak, és kiemeli a mixből. A drive szekció további kezelése, és testreszabása a Level, Drive, és Tone potikkal, egyszerű és lényegre törő. A Keeley kompresszorát és Red Dirt Overdrive pedálját olyan zenészek és zenekarok használják évtizedek óta stúdióban és színpadon, mint a Steely Dan, Steve Vai, Daniel Donato, vagy Arianna Powell, és most ez a két meghatározó hangzás egy könnyen kezelhető pedálban a gitárosok rendelkezésére áll. A pedál külön megvásárolható 9 V DC adapterrel üzemel, tájékoztató ára: 199 USD. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó