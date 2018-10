Címlap » Hírek » Keddtől kapható a Zenész Magazin legújabb száma Keddtől kapható a Zenész Magazin legújabb száma Október 9-től az újságosoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 210. száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, zenei hírekkel. Aktuális számunkban ismét három interjút találtok, melyeket szándékosan a legkülönfélébb stílusokban jeleskedő előadókkal, zenekarokkal készítettünk. Így interjú készült a Fish!, a Parno Graszt zenekarokkal, és egy párhuzamos interjú Veréb Tamással és Szepesi Zsolttal. A tesztekből talán a Roland legújabb dobgépéről, a TR-8S modellről szóló írásunkat emelném ki, mert egy remek eszközzel sikerült megismerkednünk, de megvizsgáltuk a Fender Player sorozat Strat modelljét és a magyar gyártású Kasleder White Boy/Black Boy pedálokat is. A tesztek mellett számos újdonságot is bemutatunk, többek között a Yamaha legújabb P-515 zongoráját is. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, 595 forintos áron. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó