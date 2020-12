Címlap » Hírek » Karácsonyi meglepetés a Vígszínház társulatától Karácsonyi meglepetés a Vígszínház társulatától A szeretet és a remény a legfontosabb üzenete Juhász Gyula Karácsony felé című versének, amelyet Mester Dávid zenésített meg. A Vígszínház művészeinek és zenekarának közreműködésével ünnepi videó készült, amit a színház társulata karácsonyi ajándékként nyújt át mindenkinek. Fotó: Rátonyi Gábor „Ehhez a különleges karácsonyi ajándékhoz olyan művet választottam a magyar szépirodalom csodálatos ünnepi versei közül, aminek pozitív üzenete, hite reményt adhat mindenkinek a jelenlegi időszakban is” – emeli ki Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója. A videóban 43 színművész mellett egy 33 fős zenekar szerepel, melynek tagjai a Vígszínház előadásaiban közreműködő zenészek, ebben a felállásban azonban most muzsikáltak együtt először. Van, aki A diktátorban, A nagy Gatsbyben, a Mágnás Miskában vagy Az öreg hölgy látogatásában játszik, de olyan is, aki már a Szerelmek városa zenekarából érkezett. A zenekar összetétele eltér a megszokott szimfonikus felállástól, hiszen a klasszikus hangszerek mellett szaxofon, elektromos- és basszusgitár, harmonika és cimbalom is szerepel. „Az utóbbi hónapokban nagyon szét vagyunk szakadva, nincs meg a bevett ritmusa a találkozásainknak, ezért szerettem volna egy olyan közösségi élményt, amelyben a színészek mellett azok a zenészek is részt tudnak venni, akik különböző előadásokban játszanak. Bíztam benne, hogy működni fog ez a felállás, hiszen egy nyelvet beszélünk. A hangszerelés alapját az adta, hogy milyen hangszeres művészek tudnak részt venni a felvételen. Emellett – mivel ez a dal valahol az én ajándékom is a társulatnak – a színészek is folyamatosan ott voltak a fejemben a komponálás során. Jól ismerem a hangi adottságaikat, kinek mi áll jól. A dalnak úgy alakítottam ki a hangnemét, hogy azt mindenki jól el tudja énekelni, mindenkinek kellemes legyen. De inkább hallgassák meg, és beszéljenek a hangok helyettem” – emeli ki Mester Dávid, zeneszerző, karmester, a színház zenei munkatársa. Juhász Gyula megzenésített versével kíván békés, boldog karácsonyi ünnepeket mindenkinek a Vígszínház társulata. Juhász Gyula: KARÁCSONY FELÉ

Szép Tündérország támad föl szívemben

Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben. ...Bizalmas szívvel járom a világot

S amit az élet vágott,

Beheggesztem a sebet a szívemben

És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben. ...És valahol csak kétkedő beszédet

Hallok, szomorúan nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,

Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen

S ne csak így decemberben.

