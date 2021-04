Címlap » Hírek » Júliusban érkezik Prince eddig kiadatlan albuma Júliusban érkezik Prince eddig kiadatlan albuma A most nyilvánosság elé kerülő Welcome 2 America album anyaga tíz évig hevert a sztár páncéltermében. Július 30-án lát napvilágot az öt évvel ezelőtt elhunyt popikon, Prince még 2010-ben felvett Welcome 2 America című albuma. A posztumusz nagylemez 12, eddig kiadatlan dala közül 11 Prince saját szerzeménye, míg egy a Soul Asylum együttes Stand Up and B Strong című számának feldolgozása, melyek közül ez idáig alig néhányat hallhatott a közönség Prince élő fellépésein vagy streamingek formájában. A most nyilvánosság elé kerülő album abból a legendás páncélteremből származik, melyhez csak Prince-nek volt hozzáférése, így halála után örökösei azt megfúrva találtak rá a temérdek kiadatlan zenét tartalmazó gyűjteményre. Prince húga, a szintén énekes Tyka Nelson vállalta a feladatot, hogy a több ezer, kiadásra nem került dalt megőrizze, és eljuttassa a rajongókhoz. Az eredetileg 2011-ben kiadni tervezett Welcome 2 America című albumról Prince egykor úgy nyilatkozott, hogy dalai a faji kérdések, a politikai megosztottság és a társadalmi igazságtalanságok témájával foglalkoznak. „A világ tele van téves információval. George Orwell utópiája itt van. Meg kell őriznünk a hitünket az elkövetkező, megpróbáltatásokkal teli időkben.” A július 30-án megjelenő album címadó dala már elérhető a különböző streaming szolgáltatók kínálatában. A most is aktuális, monológszerű, lüktető funk nóta egyértelmű bírálata a közösségi média, a celebkultusz, a zeneipar és a nagyvállalatok hatalmának. A hamarosan érkező lemez elérhető lesz mind digitális, mind hagyományos CD, mind pedig fekete, valamint limitált számú, aranyszínű vinyl formátumban, emellett pedig kiadásra kerül egy deluxe verzió is, mely a 12 számos album mellett tartalmazni fog egy eddig még ugyancsak kiadatlan, teljes hosszúságú koncertvideót, ami Prince Welcome 2 America turnéjának 2011. április 28-i, inglewoodi állomásán készült. A fellépés setlistjén Prince saját slágerei, úgymint a Little Red Corvette, a 1999, a Purple Rain és a Let’s Go Crazy mellett több feldolgozás is szerepel, például Bob Dylan Make You Feel My Love, Janet Jackson What Have You Done for Me Lately és a Wild Cherry Play That Funky Music című számából. Végezetül pedig íme a Welcome 2 America album tracklistája

1. Welcome 2 America

2. Running Game (Son of a Slave Master)

3. Born 2 Die

4. 1000 Light Years From Here

5. Hot Summer

6. Stand Up and B Strong (Soul Asylum feldolgozás)

7. Check The Record

8. Same Page, Different Book

9. When She Comes

10. 1010 (Rin Tin Tin)

11. Yes

12. One Day We Will All B Free



