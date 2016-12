Címlap » Hírek » Jövő héten jön a Zenész Magazin 200. száma! Jövő héten jön a Zenész Magazin 200. száma! Jövő hét közepétől – még Karácsony előtt – már kapható lesz a Zenész Magazin 200., jubileumi száma. Szóval most itt van a kétszázadik, amit új ruhába öltöztettünk, és a szívünket, lelkünket bele adtuk, mert hisszük, hogy kell egy lap a hazai zenészeknek. A lap formátuma megváltozott, terjedelme nagyobb lett, interjúk, koncerttudósítások, tesztek, és rengeteg színes zenei és technikai hír, amit szeretnénk átnyújtani nektek. A terjedelem és formátum változás ellenére a lap ára maradt 595 Ft. Csak ízelítőül kiemelnénk a Victor Wooten Supergroup nagysikerű budapesti koncertjéről szóló beszámolót, a Bornai Tiborral készült interjút, amelyben rendkívül szellemesen és őszintén mesél magáról, és egy tesztet, ahol a kézzel gyártott német Sandberg CALII DC gitárt vettük szemügyre. Nem akarunk minden poént lelőni, de beszélgettünk Oláh Gergővel is és ott voltunk a Mini Acoustic World koncertjén, csak úgy, mint a csodálatos Nik West koncertjén. Az újságot a nagyobb hírlapárusoknál, metró aluljárókban, multiknál lehet megkapni. Kívánjuk, hogy minél többször találkozzunk a Zenész web- és Facebook oldalán, és kívánunk minden zenész és nem zenész olvasónknak boldog, békés Karácsonyt és sikerekben gazdag új évet! Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó