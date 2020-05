Címlap » Hírek » Jól sikerült Tony Iommi jótékonysági aukciója Jól sikerült Tony Iommi jótékonysági aukciója A Black Sabbath gitárosának, Tony Iomminak személyes gyűjteményébe tartozó tárgyak – köztük egy balkezes gitár – több mint 19 000 fontot hoztak egy jótékonysági aukción.

Tony Iommi egyik meg nem nevezett balkezes gitárja 11 300 fontért kelt el, míg a gyűjtemény más darabjai, közöttük aláírt DVD gyűjtemények, CD-k és bakelit lemezek csaknem 8 000 fontért találtak gazdára. A befolyt összeg teljes egészében a Birminghami Egyetemi Kórházat illeti. „Hihetetlenül hálásak vagyunk a nehéz időkben nyújtott támogatásért. Az aukció összege segít, hogy támogassuk a National Health Service (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) hőseit, akik fáradhatatlanul gondoskodnak a betegekről” – nyilatkozta Justine Davy, az adománygyűjtés vezetője. Állítólag Iommiban akkor merült fel az aukció ötlete, amikor az önkéntes karantén alatt elkezdett rendet rakni a stúdiójában. „Borzasztó ez az egész, de mégis valamilyen módon jobban összehozza az embereket, és ráébresztette őket arra, hogy milyen nagyszerű dolgokat tesz az országért a National Health Service” – mondta Iommi. A SABBATH 2017 februárjában a Birminghamben zárult The End turnéval fejezte be elképesztő, 49 éves pályafutását. Az ok: Tony Iommit 2012-ben rákkal diagnosztizálták és bár pillanatnyilag jobban van, többet hosszabb utazásokat nem vállalhat. Az újra összeállt SABBATH 2013-ban írta és vette fel „13” című albumát, és világkörüli turnéra indultak, miközben Iommi betegsége miatt kezeléseken esett át, és így a gitárosnak hat hetente vissza kellett repülnie Angliába. Ozzy Osbourne A SABBATH eredeti felállása 1969-ben jött létre Tony Iommi, Ozzy Osbourne (ének), Geezer Butler (basszus), és Bill Ward (dob) összetételben. Ez csapat egészen 1978-ig turnézott, lemezeket vett fel, majd miután 1979-ben megváltak Osbourne-tól a 90-es és 2000-es években számtalan tagcsere következett. 2011-ben állt újra össze, az eredeti felállás egy album és turné kedvéért. Ward néhány hónap múlva kivált a bandából és Ozzy turnédobosa, Tommy Clufetos dobolt a koncerteken. A „13” című album dobsávjait viszont Brad Wilk, a Rage Against The Machine dobosa játszotta fel, az album 2013 júniusában jelent meg.



