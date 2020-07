Címlap » Hírek » John McLaughlin és a 4th Dimension dalpremierje John McLaughlin és a 4th Dimension dalpremierje Öt év óta az első új stúdiófelvételét készítette el John McLaughlin és a 4th Dimension, a címe meglehetősen aktuális: Lockdown Blues.

Bár a fúziós jazz legendás alakja, a 78 éves John McLaughlin már kevesebbet turnézik mint korábban, de az alkotással még a karantén időszak alatt sem hagyott fel. Látva hogyan söpör végig a koronavírus a világon, McLaughlin összehívta zenekarát, a 4th Dimension-t, hogy egy új dalt vegyenek fel, melynek a Lockdown Blues címet adták. McLaughlin mellett Gary Husband játszik keyboardon, Etienne M'Bappe basszuson és Ranjit Barot dobol és egy konnakol (indiai szájdob) betétet is elővezet. A felvételnél a zenészek egymástól igencsak távol eső helyszíneken tartózkodtak: McLaughlin Monacóban, Husband Londonban, M'Bappe Párizsban, Barot pedig Mumbaiban. Az itt hallható új kompozíció a zenekar első stúdiófelvétele, amit az elmúlt öt évben készítettek. Ezzel a felvétellel John McLaughlin és társai a Jazz Foundation of America által létrehozott COVID-19 Musicians' Emergency alapítvány számára szeretnének pénzt gyűjteni. Az alapítvány az amerikai zenészeken és családtagjaikon próbál anyagilag segíteni, hogy legalább a megélhetésük alapvető költségeit fedezni tudják. „A járvány során zenészek százezrei vesztették el a munkájukat és senki nem tudja, mennyi időre” – mondta McLaughlin.



A videó elején McLaughlin arról beszél, hogy aki tudja, vegye fontolóra az adományozást az alapítvány számára, aki pedig nem tud adományozni, az csak élvezze a zenét. „A zenekar olyan régen van együtt, hogy olyanok vagyunk, mint egy család. De ha még tovább megyünk, az emberiség az egyetlen család, és mi úgy gondoljuk, hogy az emberiség túlélésének az egyetlen módja, ha eléggé figyelünk egymásra” – tette hozzá McLaughlin. https://www.facebook.com/johnmclaughlinofficial/

https://www.johnmclaughlin.com/



