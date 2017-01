Címlap » Hírek » Jimi Hendrix 1951-es Epiphone gitárja Jimi Hendrix 1951-es Epiphone gitárja Jimi Hendrix “All Along the Watchtower” akusztikus gitárja negyedmillió dollárért kelt el egy londoni aukción. A gitár, ami legtovább volt Hendrix tulajdonában a Bonhams’ Entertainment Memorabilia árverésén 209 000 fontért – ami nagyjából 258 000 dollár – kelt el még decemberben. A fotón látható hangszer, egy 1951-es Epiphone FT79 akusztikus gitár (Serial No. 62262) leütési árát 80 000 és 120 000 font közé várták, ehhez képest az ár igencsak felkúszott a licitálás során. Hendrix körülbelül 25 dollárért (!) vette a gitárt 1967 augusztusában, az Experience első amerikai turnéja során. Amikor a hónap végén visszatértek Angliába, a gitárt magával vitte. Szüksége volt rá, mert Upper Berkeley Street-i lakásában nem használhatott erősítőt, a szomszédok folyamatos panaszai miatt. Így ez hangszer lett egy ideig az otthoni gitárja, riffeket és hangszereléseket írt rajta, többek közt Bob Dylan All Along the Watchtower című nótájának átdolgozását. A gitár majdnem három évig volt Hendrixnél, és folyamatosan használta londoni otthonában. Végül is Alan Parkernek, a Blue Mink gitárosának ajándékozta. Alan Parker olyan előadók felvételein játszott rajta, mint Dusty Springfield, a Walker Brothers, Paul McCartney és David Bowie. Az alábbi videóban 20:30-nál közeli felvételeket lehet látni az Epiphone FT79-ről, a felvételek egyébként Hendrix ’60-as évekbeli, londoni Brook Street-i lakásában készültek. Az épület most Handel and Hendrix Múzeum. Igen, Georg Friedrich Händel, a német zeneszerző, aki 36 évig élt Londonban, szintén ebben a házban lakott. Prince egyedi Cloud gitárja is a Bonhams aukcióján kelt el 87 500 fontért (108 000 USD), ami a várt leütési ár háromszorosa. Ezt a gitárt a művész az 1993-as Act I & II Prince és New Power Generation turnékon használta. Hát így megy ez... Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó