Címlap » Hírek » Jazz, Pop, Rock Gitárszólók Jazz, Pop, Rock Gitárszólók Megjelent a Jazz, Pop, Rock Gitárszólók című kiadvány 17+1 magyar zeneszerző-gitáros tizenhét instrumentális kompozíciójával, kottával, tabulatúrával és természetesen CD-vel. Hangszerboltokban, könyvesboltokban sokszor találkozhatunk híres zenekarok albumainak kotta kiadványaival, világhírű gitárosok műveinek transzkripcióival. Hazai előadóktól már talán ritkább a kínálat. Ezt a hiányt pótolja a „Jazz, Pop, Rock Gitárszólók” című kiadvány, mely a Zeneműkiadó Koncert 1234 Kft gondozásában jelent meg idén, év elején. A kiadvány 17+1 magyar zeneszerző-gitáros összesen tizenhét instrumentális dalát tartalmazza. A kiadvány egy nyomtatott könyvből áll, melyben a dalok kottái, illetve a gitár-tabulatúrái találhatók, a zeneszerzők rövid életrajza mellett. Ehhez tartozik egy CD melléklet is, mely tartalmazza mind a tizenhét mű hanganyagát. A gitáros-zeneszerzők listája alfabetikus sorrendben: Alapi István, Andervald György, Borbély Tamás, Buda László, Cziránku Sándor, Cserfalvi „Töfi” Zoltán, Csillag Endre, Csiszér Levente, Ferenczi László, Gyémánt Bálint, Halper László, Ludvig József, Oláh Szabolcs, Plósz József, Szabó Ferenc, Szíjártó Zsolt, Szűcs Antal Gábor, Tóth Károly, Tóth Zoltán. (A bevezetőben említett „17+1 szerző és 17 dal” hivatkozás kissé megtévesztő lehetett, erre a következő miatt volt szükség: Ferenczi László és Plósz József, valamint Buda Zoltán és Szabó Ferenc egy-egy közös szerzeménnyel szerepelnek a kiadványon, valamint a szerkesztő, Ludvig József is képviseli magát egy dallal, melynek a CD mellékleten szereplő verziója Szabó Ferenc előadásában hangzik el.) Mint az a névsorból is látszik, a zeneszerző-gitárosok listája eléggé sokrétű. A szakma, és a közönség által régóta elismert jazz, rock és fusion gitárosok mellett szerepelnek olyan fiatalok, akiknek a neve talán még nem cseng olyan ismerősen. A sokféle személyiség miatt a kiadvány stilisztikailag is rendkívül sokszínű. A monumentális rock daloktól kezdve (Alapi I.: California On My Mind), a fúziós (Csillag Endre: XL Guitar 1999) és blues (Borbély Tamás: Heartbeat) műveken át eljutunk egészen a latin dalokig (Szűcs Antal Gábor: Intrada), jazz szerzeményekig (Gyémánt Bálint: Indigo, Oláh Szabolcs: Mantra), és a népzenei elemeket tartalmazó művekig (Cziránku Sándor: Visnu). A dalok legtöbbje zenekari hangszerelésben szólal meg, azonban található a CD-n egy gitáron előadott, akkordszólóként megírt és előadott mű is (Halper László: Scottish Field). A sokféle stílusban alkotott dallamok, témák, és improvizációk mellett érdemes odafigyelni a sokféle hangszerelésre is. Tizenhét hazai gitárosnak nem csak egy-egy dalát ismerhetjük meg, hanem azokon keresztül egy kis metszetet kaphatunk a hangszerelésbeli ízlésükről, továbbá sok jó, és tanulságos gitár soundot hallhatunk a lemezen. A kottaanyagban a dalok téma értékű szólamai szerepelnek olykor a mű teljes terjedelmében. Olyan szerzeményeknél, melyekben hosszabb improvizatív részek vannak, sok esetben csupán a fő téma van leírva, az improvizáció nem része a kottának. A kották után, a füzet második felében a kiadvány teljes anyaga megtalálható a gitárosok számára kedvelt tabulatúra formátumban is. Végül pedig a szerzők eddigi életútját, munkásságuk főbb állomásait egy-egy rövid életrajzon keresztül ismerhetjük meg. A kiadvány hanganyaga önmagában is érdekes zenei utazás lehet egy „kívülálló”, pusztán zenekedvelő hallgatónak is, de a kotta és tabulatúra rész minden gitáros számára kaput nyit, melyen keresztül mélyebbre tekinthet néhány jelenleg élő, hazai alkotó, gitáros-zeneszerző munkásságába. A kiadvány nem utolsó sorban gyakorláshoz, inspirációmerítéshez is kiváló anyag. Ízelítőül hallgassátok meg Borbély Tamás Heartbeat című kompozícióját: Kiadó: Zeneműkiadó Koncert 1234 Kft. Összeállította és szerkesztette: Ludvig József

Ára: 3500 Ft

Forgalmazza: Hangszerpláza, Kottakiadó, Rock Diszkont - kt -