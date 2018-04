Címlap » Hírek » Itt az új Yamaha APX 600 elektro-akusztikus gitár Itt az új Yamaha APX 600 elektro-akusztikus gitár A Yamaha a világ egyik legkeresettebb elektroakusztikus gitárját az APX500-as modellt fejlesztette tovább, így született meg az APX600. A Yamaha következetes abban, hogy minden árfekvésben folyamatosan fejleszti akusztikus gitárjait, de talán a középkategória, amire leginkább fókuszál, szigorú minőség-ellenőrzéssel és már jól bevált, sikeres technológiák alkalmazásával. Az APX sorozatú akusztikus gitárok a ’90-es és 2000-es években voltak igazán sláger modellek, szolidan modern formájuknak, vékonyabb testüknek és megnövelt játékkényelmüknek köszönhetően. Az APX sorozat azóta is továbbvitte ezt a hagyományt, most nézzük, meg mit kínál a közelmúltban, a Frankfurti Musikmessén bemutatott APX 600-as modell!

APX600 Oriental Blue Burst Az APX600 vékonytestű modell, kissé rövidebb, 25 inches menzúrával és kisebb – 10 mm-es – húrtávolsággal. A Yamaha ezeknél a modelleknél kiemelten foglalkozott a tetőlap merevítéssel, ami megnövekedett mély tartományt eredményezett. A lucfenyő tetőlappal és Nato fa (távol-keleti, a mahagónihoz hasonló faanyag) kávával és hátlappal készülő gitárok Fekete, Old Violin Sunburst, Natúr, Oriental Blue Burst és Vintage White színekben elérhetők. A nyak anyaga helyi eredetű hangszerfa, a nyakra rózsafa fogólapot ragasztottak, és szintén rózsafa a húrlába anyaga is, a 43 mm-es felső nyereg pedig speciális műanyagból készült. APX600 Vintage White Ami az elektronikát illeti a Yamaha a saját SYSTEM65 + SRT Piezo Pickup rendszerét építette a hangszerbe a szokásos szabályzókkal: hangerő, mély, magas, közép – külön állítási lehetőséggel a 10-80 kHz-es tartományban – és természetesen egy hangológépet is találunk a gitáron. Továbbfejlesztett megemelt tetőlap merevítés APX600 főbb jellemzői

1. Játékkényelem - Rövidebb menzúra - Könnyebb kezelhetőség, kisebb húrtávolság és húrfeszültség - Vékony test - Cutaway design – magas fekvések könnyen elérhetőek 2. Hangminőség - új tetőlap merevítési megoldás, mely gazdagabb hangzást eredményez - megnövelt alsó- és középtartomány 3. Design - ABS + gyöngyház hanglyuk berakás, 5 színvariáció Részletes specifikáció: https://hu.yamaha.com/hu/products/musical_instruments/guitars_basses/ac_guitars/apx/specs.html#product-tabs

