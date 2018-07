Címlap » Hírek » Itt az új VOX AC 30! Itt az új VOX AC 30! A június 30-án véget ért nyári NAMM Show-n debütált a VOX AC30S1 modellje, ami feltehetően sokak számára elérhetővé teszi a legendás VOX AC30 hangzást. Mit lehet kezdeni 30 W csöves brit hangzással? Dugd be a gitárod a VOX új AC30S1 erősítőjébe, és rá fogsz jönni… A kissé leegyszerűsített, mai igényekre szabott kombó a legendás AC30 Top Boost áramkörére épül, arra a hangzásra, ami a rock leghíresebb riffjei közül jó néhánynak a megszólalása mögött áll. Az új, pedál-barát, 1x12-es, egyszerűbben kezelhető, effekt looppal ellátott erősítő elfogadható áron nyújtja a klasszikus sound-ot. Az AC30S1 egycsatornás kivitelű, egy bemenettel, nélkülözi az AC30 HIGH/LOW és Normal/Top Boost bemeneteit, a Tone Cut állítást és tremoló áramkört. Helyette kapunk Volume, Gain, Reverb állítási lehetőséget, a hangszínt Treble és Bass gombokkal szabályozhatjuk. A pedalboardot használók biztos örömmel veszik az effekt loopot, míg a beépített digitális zengető és külső hangszóró kimenet mindenkinek jól jön. Az eredeti AC30-hoz hasonlóan az AC30S1 is full-csöves kivitelű erősítő, egy pár 12AX7-tel az előerősítőben és négy EL84-gyel a végfokban. A dinamikára jól reagáló, Top Boost ihletésű áramkör a hangzások széles spektrumát tudja, a csillogó tiszta hangoktól az enyhén túlhajtott hangzásokig. A kombóba egy 12 inches Celestion hangszórót építettek, amit kifejezetten az AC30S1-hez hangoltak. A Top Boost áramkörrel gyártott AC30 a legkeresettebb erősítők közé tartozik, amit valaha gyártottak. Az AC30S1 tökéletesen adja vissza azt a hangzást, ami olyan kvalitású gitárosok mögött szólt, mint The Edge, Brian May, Tom Petty vagy John Scofield. 1960-as megjelenésétől napjainkig számos változatát gyártották az AC30-nak, többek között a híres hat bemenetes modellt, voltak különböző hangszóró opciók, és ponttól-pontig, kézzel forrasztott áramkörök. A rengeteg AC30 modell közül a legegyszerűbben a mostani AC30S1 kombóval tapasztalhatjuk meg teljes valójában az igazi AC30 sound-ot. Ráadásul az eredeti 2x12-es modell 32,2 kg-os súlyához képest ez az erősítő mindössze 24,5 kg-ot nyom. Akik pedig ragaszkodnak a több hangszórós megszólaláshoz, a külső hangszóró csatlakozó segítségével további ládákat köthetnek az erősítőhöz. További részletek: http://www.voxamps.com/AC30S1 Tájékoztató listaár: 849 EUR. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó