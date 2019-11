Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Itt az új prémium kategóriás Fender sorozat, az Ultra Itt az új prémium kategóriás Fender sorozat, az Ultra A Fender múlt hét folyamán már közzétett egy videó előzetest, most pedig bejelentette az American Ultra sorozatot, egy prémium kategóriás amerikai gyártású szériát, ami a 2016-os American Elite Series-t hivatott leváltani, és egy sereg modern jellemzővel ruházza fel a gitárgyártó legenda modelljeit. A Fender az American Ultra sorozatot „a legfejlettebb modern elektromos” gitárként aposztrofálja katalógusában, és valóban számos, a játékot megkönnyítő fontos változtatást eszközöltek az új sorozat modelljein. Ilyen az új „D” nyakprofil, a frissített, változó rádiuszú (10”-14”) fogólap extra módon lekerekített szélekkel, a kellemes fogású szaténfényezésű nyak, az ergonomikusan átalakított négycsavaros nyakillesztés, a satus hangolókulcsok, a treble-bleed áramkörrel ellátott hangerőszabályzás, a zajtalan hangszedők és hogy el ne felejtsük: a nyakpálca állítása a nyakillesztéstől visszaköltözött a fejrészhez. A testkontúrokat is kissé átdolgozták, hogy az American Ultra Series modellek még kényelmesebbek legyenek és könnyebben lehessen a felső fekvéseket elérni. Ebben sorozatban debütálnak a Fender Ultra Noiseless Vintage hangszedői, melyek – ahogyan azt a név is sugallja – old-school Fender single-coil hangzást nyújtanak, de teljesen zajtalanul, valamint az Ultra Noiseless Hot pickupok melyek egy kicsit keményebben meghajtják az erősítőnk elejét, és nagyszerűen használhatók keményebb, túlhajtott hangzásokhoz. Mind az SSS, mind a HSS pickup kiosztású Stratocastereken a Volume gombba rejtve találjuk meg az S1 kapcsolót. Az SSS pickup konfigurációnál ezzel a kapcsolóval hozzá tudjuk adni a nyaki hangszedőt a pickup váltó 1. és 2. állásához, ezzel a korábbi tradicionális Stratocasterekhez képest új pickup kombinációk állíthatók be. Az S1 kapcsoló a HSS modellnél a Double Tap Humbucker tekercsleválasztására szolgál. Az American Ultra Series Stratocaster HSS az első Fender gitár, melyet a Double Tap Humbucker hangszedővel láttak el. Azok a humbucker hangszedők, melyek egyik tekercse leválasztható, single-coilként működve általában kisebb jelet adnak le, mint a többi single-coil pickup. A Double Tap Humbucker, melyet túltekercseltek, és ki tudja még, milyen trükköket alkalmaztak, single-coil állásban is pontosan illeszkedik a középső és nyaki hangszedőkhöz, ami apró dolognak tűnik, de a hangzásban nagy a jelentősége. A Precision és Jazz Bass vonalat is frissítették a HiMass húrlábbal, ami meglehetősen jól mutat, és a Fender szerint „jelentősen növeli a hangkitartást, precíz intonációt és kőkemény hangolási stabilitást garantál”. Emellett újratervezett előerősítőt, háromsávos EQ-t és aktív/passzív kapcsolót is kaptak a basszus modellek. Természetesen egy új sorozat sem lehet teljes néhány új finish nélkül. Az American Ultra Series esetében ezek a következők: Cobra Blue, Mocha Burst, Texas Tea, Arctic Pearl, Aged Natural, Plasma Red Burst és Ultraburst. Fender American Ultra Stratocaster (2 139 €) Ez az új modell egy igazi Fender minden vonását magán hordozza. A test égerfából, vagy kőrisből készült, melyhez jávorfa nyak csatlakozik. Az Arctic Pearl, Ultraburst, Plasma Red Burst és Aged Natural színekben készülő modelleken a fogólap anyagát rózsafa adja, míg az Ultraburst, Mocha Burst, Aged Natural, Plasma Red Burst, Texas Tea és Cobra Blue finish-sel készülő gitárokon jávorfa fogólapot találunk. A gitár skálahossza 648 mm, a fogólapra 22 médium jumbo érintő került, a felső nyereg csontból készült.



A gitárt 3 Ultra Noiseless Vintage Strat single-coil pickuppal szerelték fel, és ahogy fentebb már írtuk, az S1 kapcsolóval a nyaki hangszedőt hozzá tudjuk adni a pickup váltó 1. és 2. állásához. Fender American Ultra Stratocaster HSS (2 139 €) A test és nyak anyaga megegyezik az SSS konfigurációjú modellnél írtakkal, és ugyanez igaz a skálahosszra és a fogólap rádiuszra is. Ezt a modellt 2 Ultra Noiseless Hot single-coil pickuppal és egy Ultra Hot Double Tap humbuckerrel szerelték fel. Az S1 kapcsoló a humbucker Double Tap funkcióját aktiválja. Azok a gitárosok, akik keményebb rockot, vagy metalt játszanak, hűséges társra találhatnak az American Ultra Stratocaster HSS személyében, különösen, ha figyelembe vesszük a változó rádiuszú fogólapot, a nagyobb jelet leadó Ultra Noiseless Hot single-coil hangszedőket és a megváltozott kialakítású, kényelmesebb nyakillesztést. A Cobra Blue, Ultraburst és Aged Natural színű modellek rózsafa fogólappal lesznek kaphatók, míg a Texas Tea, Ultraburst, Plasma Red Burst és Arctic Pearl színűeken jávorfa fogólap található. Fender American Ultra Telecaster (2 139 €) A Fender „elektromos igáslova” még mindig tele van Telecaster hangzásokkal, az Ultra Noiseless Vintage Tele pickupoknak köszönhetően. A gitár ugyanazt a hatnyerges Tele húrlábat viseli, mint American Elite sorozatú elődje, és a Strathoz hasonlóan itt is megjelent a 10-14" között változó fogólap rádiusz. A test kontúrt és nyakillesztést itt is kényelem és a felső fekvések könnyű használatának szem előtt tartásával formázták meg. A Volume gombban lakozó S1 kapcsolóval sorosan is kapcsolhatjuk a két Ultra Noiseless Vintage pickupot, amitől erősebb és teltebb hangzást kapunk. Rózsafa fogólap jár az Arctic Pearl, Ultraburst és Texas Tea finish-sel készülő Telékhez, míg az Ultraburst, Butterscotch Blonde, Mocha Burst, Plasma Red Burst és Cobra Blue színűek jávorfa fogólappal készülnek. Fender American Ultra Jazzmaster (2 249 €)

Ez a modell is égerből, vagy kőrisfából készült testtel rendelkezik, a nyak anyagát jávorfa adja. A menzúrája 648 mm-es, de csak 21 médium jumbó érintőt találunk a rózsafa (Ultraburst és Mocha Burst finish) vagy jávorfa (Mocha Burst, Plasma Red Burst és Cobra Blue finish) fogólapon. Ami a nem túl egyszerű kezelőszerveket illeti a két Ultra Noiseless Vintage Jazzmaster hangszedőt egy hangerő, két hangszín potival, egy háromállású pickupváltóval, két apró hangerőszabályzóval (külön a két pickuphoz), egy kis tolókapcsolóval (fázisváltó) és a Volume gombba süllyesztett S1 kapcsolóval tudjuk kezelni. Ez utóbbi a két hangszedőt kapcsolja párhuzamosan, vagy sorba. Fender American Ultra Precision Bass (2 249 €) Akárcsak hathúros társai, az American Ultra Series Precision Bass is élvezi az új modern D nyakprofil, a lekerekítet fogólapszél és a selyemfinomságú nyakfényezés előnyeit. A magas fényű finish-sel ellátott fejen aranyszínű Fender logó díszeleg és Fender „F” pehelykönnyű vintage hangolókulcsok segítik a pontos hangolást.



Ami a test anyagát illeti, az Arctic Pearl és Mocha Burst színű basszusok esetében égerfa, míg az Aged Natural és Plasma Red Burst színűeknél kőrisfa. Az American Ultra P-Bass esetében is esztétikusan lesimították a nyakillesztést és a test kontúr is módosult. A gitár skálahossza 34 inch, a változó rádiuszú (10"-14") jávorfa vagy rózsafa fogólapra 21 médium jumbo érintő került. A csontból készült felső nyereg szélessége 41,3 mm, ami meglehetősen keskenynek számít, de hagyományosan szélesebb, mint a Jazz Bass esetében. Az összképet a robosztus, de mégis elegáns négynyerges HiMass húrláb teszi teljessé. Hangszedők terén, kapunk egy split-coil Ultra Noiseless Vintage Precision Bass pickupot a középső pozícióba, és egy Ultra Noiseless Vintage Jazz Bass húrláb pickupot, míg az új aktív/passzív (kapcsolóval váltható) előerősítő, a háromsávos EQ és a Pan potméter rendkívül tág határok között beállítható hangzásokat tesznek lehetővé. Fender American Ultra Jazz Bass (2 249 €) Az American Ultra Series Jazz Bass is rendelkezik mindazon új jellemzőkkel, melyet a sorozat többi modelljénél felsoroltunk, de azok a basszerosok, sem fognak csalódni, akik régóta vágynak egy igazi Jazz Bass-re, mert a gitár megtartotta klasszikus vonalait és legendás hangzását. A test anyaga a gitár színétől függően ezeknél a modelleknél is kőris, vagy égerfa. A jávorfa nyakra rózsafa fogólap kerül az Aged Natural, Arctic Pearl, Ultraburst színeknél, míg a Cobra Blue és Texas Tea finish-sel készülő basszusok jávorfa fogólappal rendelkeznek. A gitárok skálahossza 34", a csont felső nyereg szélessége a Jazz Bass-től elvárható 38,1 mm. A pozíciójelölők a szokásos téglalap alakú gyöngyház berakások – fehér vagy fekete színben, a fogólap anyagától függően. Ezekre a basszusokra két Ultra Noiseless Vintage Jazz Bass pickupot szereltek középre és a húrlábhoz is. A klasszikus króm kezelőpanelen a megszokott fekete műanyag potmétergombokat találjuk, melyekkel a hangerőt, a panorámát (pickup váltó) és a háromsávos EQ-t tudjuk kezelni, a passzív/aktív mód váltására egy apró kétállású kapcsoló szolgál. Fender American Ultra Series Jazz Bass V (2 299 €) Az American Ultra Series Jazz Bass V specifikációja megegyezik a négyhúros társáéval, csak természetesen négy helyett ötnyerges HiMass Vintage húrláb szolgálja ki az öt húrt. A színekben is mutatkozik némi eltérés, a színkínálatban: Mocha Burst, Ultraburst, Aged Natural, Plasma Red Burst és Arctic Pearl finishek találhatók. Az árak tájékoztató jellegű listaárak, további információk: Fender. [ -tkeres- ]