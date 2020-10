Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Itt az Epiphone Joe Bonamassa Black Beauty Les Paul Itt az Epiphone Joe Bonamassa Black Beauty Les Paul Joe Bonamassa és az Epiphone együttműködésének köszönhetően megjelent egy új signature modell, ami Bonamassa 1958-as Gibson „Black Beauty” Les Paul Custom gitárja alapján készült. Korunk bluesgitáros ikonja, Joe Bonamassa majdnem annyira ismert vintage gitárokból álló tekintélyes gyűjteményéről, mint kivételes játéktudásáról. Joe folyamatosan kutatja, keresi a ritka és érdekes példányokat, az Epiphone cég közreműködésével pedig meg tudja valósítani tervét, hogy elkészüljenek a gyűjteményében található legizgalmasabb darabok elérhető árú új változatai. A most bemutatott Epiphone Joe Bonamassa Black Beauty Les Paul modell Joe 1958-as Gibson Les Paul Custom Black Beauty modellje előtt tiszteleg, illetve annak alapján készült. A Joe tulajdonában lévő eredeti modell egyike a 256 gitárnak, ami a Gibson kalamazoo-i műhelyében készült, Michigan államban. Ez a három humbuckeres csoda ötvözi a korhű részleteket – pl. többrétegű aranysárga testszegélyezés, a Gibson L-5 által inspirált téglalap alakú gyöngyház pozíciójelölők, zárt Epiphone hangolókulcsok – a Joe által kért egyedi módosításokkal. Ilyen például a ProBucker pickup trió, az Orange Drop kondenzátorokkal és CTS potméterekkel frissített elektronika és a Graph Tech NuBone felsőnyereg. Az új modell hangzása a ProBucker 3-mal a húrláb pozícióban és a két ProBucker 2-vel középen és a nyaknál, olyan közel került a Seth Lover által tervezett eredeti PAF hangszedők megszólalásához, amennyire az csak lehetséges. A speciálisan ehhez a gitárhoz tervezett humbuckerek a gazdag, sötét, füstös Gibson sound-tól a klasszikus, harapós hangzásig bezárólag pontosan azt tudják, amit a rock- és bluesgitárosok évtizedek óta keresnek és kedvelnek. Az Epiphone ProBucker™ humbuckerekben ugyanazt a 18%-os nikkel-ezüst ötvözet tartólemezt és borítást alkalmazták, mint amit a Gibson az első humbuckereknél használt. A csévetest méretének is jelentős hatása van a pickup reagálására. A ProBucker™ hangszedőkben alkalmazott csévetest mérete és alakja is jelentősen eltér a standard Gibson hangszedőkben használtaktól. Az Epiphone ProBucker™ pickupokban homokformába öntött Alnico II mágneseket használtak és a pickupokat viasszal öntötték ki a mikrofónia kiküszöbölése érdekében. A gitár teste tömör – súlycsökkentés nélküli – mahagóniból készült az ’50-es profilú ragasztott nyak anyagát is mahagónifa adja, melyre ébenfa fogólap került 22 médium jumbo érintővel, a nyak szélessége a felső nyeregnél 43 mm. A fogólap rádiusza 12,01 inch, a hangszer skálahossza 24,72" (628 mm). A gitáron aranyszínű szerelvényeket LockTone Tune-O-Matic húrlábat és LockTone™ Stop Bar húrrögzítőt láthatunk, a pontos, precíz hangolást az Epiphone Historic húrgépek biztosítják. A fényes fekete lakkozású hangszer elegáns és korhű megjelenését az ötrétegű Les Paul koptatólap és a fejet díszítő tört rombusz berakás teszi teljessé.

Az alábbi videóban Joe Bonamassa bemutatja az új Epiphone modellt, és összehasonlítja az eredeti 1958-as Gibson Les Paullal.





Az új Joe Bonamassa signature Epiphone gitár tájékoztató ára 799 USD, és ebben egy fekete keménytok is benne van.