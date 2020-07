Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Itt az Electro Harmonix 1440 Sztereó Looper pedál Itt az Electro Harmonix 1440 Sztereó Looper pedál Az Electro Harmonix 1440 sztereó looper híre már az év első felében kiszivárgott, de most már hivatalosan is megjelent az új looper pedál. Ha olyan loopert keresel, ami majdnem félóra rögzítésére és korlátlan számú rájátszásra ad lehetőséget, olvass tovább…

Electro Harmonix 1440 Sztereó Looper

Az EHX új 1440 sztereó looper pedálja megduplázza a cég 720-as modelljének felvételi idejét, ami 24 perc tömörítetlen 24-bit/44.1kHz minőségű audió felvételt jelent. Ez azért nem kevés… A két lábkapcsoló – LOOP és STOP/FX – mellett az új looper LEVEL, TEMPO, OVERDUB és MODE kezelőgombokkal rendelkezik. Lehetőségünk van egy külső lábkapcsoló csatlakoztatására is, mellyel a loopok között válogathatunk, és az Undo/Redo funkciót is kényelmesen működtethetjük. Ahogy a looper neve is sugallja, a pedál sztereóban dolgozik. Loop Manager alkalmazás

Az ingyenes, PC és Mac platformon is használható EHX Loop Manager alkalmazás még sokoldalúbbá, rugalmasabbá teszi az új looper pedált. A pedál hátoldalán elhelyezett USB portról tudunk számítógéphez csatlakozni, ahová egyrészt elmenthetjük, szükség esetén visszatölthetjük a loopokat, de rendezhetjük, átnevezhetjük őket. A loopok WAV fájlként kerülnek a számítógépre, de a pedálra is rátölthetünk WAV formátumú kísérősávokat az EHX Loop Manager segítségével. Élő játékhoz pedig előre sorba rendezhetjük a sávokat az alkalmazással, ahogyan az a fenti videóból is kiderül. Egyéb szolgáltatások

A looper tempóját az EXT CLK gombot benyomva külső MIDI eszközzel is vezérelhetjük, ami élő játéknál lehet hasznos. A további lehetőségek közül megemlítenénk, a 1 Shot funkciót, amit aktiválva a pedál a loopot csak egyszer játssza le és a végén megáll. (Alapesetben, ha a visszajátszás a loop végére ér, újraindul.) 1 Shot módban is lehetséges a rájátszás. Két beépített effekt, Reverse és Octave is rendelkezésünkre áll. Az előbbi visszafelé játssza le a felvett loopot, ami lehet, hogy érdekes, de túl sok gyakorlati haszna szerintem nincs. Az Octave gombot benyomva a loop sebessége felére csökken és így egy oktávval mélyebben fog szólni. Ha ebben a módban rájátszunk egy loopra, akkor az eredeti sebességre visszaállva a rájátszás egy oktávval magasabban és dupla tempóban fog szólni. Egy loop leállításakor az EHX 1440 vagy azonnal leálltja a lejátszást, vagy bizonyos idő alatt a hangerőt fokozatosan csökkentve kiúsztatja a hangot – ez a Fade Out. Ehhez a MODE gombot FADE állásba kell tekernünk. Ebben a módban 0 és 99 másodperc között szabályozhatjuk a Fade Out idejét. Fontosabb adatok

24 perces loop felvételi idő

20 sztereó loop rögzítése a memóriába

Tömörítetlen 24-bit A/D/A, 44.1kH mintavételezés

Undo/Redo funkció (külső pedállal is kezelhető)

Korlátlan rájátszási lehetőség

Külső pedál csatlakozási lehetőség

Programozható REC/PLAY/DUB vagy REC/DUB/PLAY sorrend

Állítható Fade Out idő

Tartozék AC adapter

Tájékoztató ár: 221 USD









