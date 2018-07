Címlap » Hírek » Itt a Zoom LiveTrak L-20 digitális mixer és felvevő Itt a Zoom LiveTrak L-20 digitális mixer és felvevő A Zoom július 11-én jelentette be egyedi LiveTrak digitális mixer sorozatának legfrissebb modelljét, a LiveTrak L-20 digitális keverőt. Valamivel több, mint 1 évvel a nagy sikert aratott LiveTrak L-12 bemutatása után a Zoom kihozta népszerű digitális pultjának nagyobb változatát, a LiveTrak L-20-at. A LiveTrak L-12-vel – ami digitális keverőpult, többsávos felvevő, audio interfész és fejhallgató keverő egy eszközben, ráadásul hihetetlenül könnyű a kezelése – a Zoom már igen magasra tette a mércét. Az új L-20 pulttól mindent megkapunk, ami egy komplex produkció keveréséhez monitorozásához és felvételéhez szükséges. Húsz független audió csatornájával, hat független monitorútjával ez a keverő már nagyobb, komolyabb feladatok ellátására készült. 20 csatorna – több lehetőség

A húsz csatorna (16 mono mikrofon/vonal bemenet és 2 sztereó bemenet) mindegyike 3 sávos félparametrikus EQ-val, a 16 mono csatorna saját Gain és Compressor állítási lehetőséggel rendelkezik, de fantomtáp is rendelkezésünkre áll. Az egyes csatornáknál a Rec/Play gombbal lehet a felvételt vagy visszajátszást aktiválni és dedikált Solo, valamint Mute gombot is kaptak. Ha a Select gombot benyomjuk, akkor a jobb oldalon elhelyezett Channel Strip szekcióban lévő EQ, Pan, Send EFX potikkal tudjuk a kiválasztott csatorna paramétereit szabályozni. 22 sávos felvétel, minőségi mikrofon-előerősítő

A LiveTrak 20 egyszerre 20 független csatornát és egy sztereó mixet tud rögzíteni közvetlenül SD kártyára, vagy USB-n keresztül a csatlakoztatott számítógépre 24-bit/96kHz minőségben.* A -128 dBu bemeneti zaj, és a +60 dB maximális bemeneti erősítés azt jelenti, hogy a LiveTrak a legkisebb zajszintű és legfejlettebb mikrofon előerősítővel rendelkezik, amit a Zoom valaha gyártott. Ha befejeztük a felvételt, a mixdown-t elkészíthetjük a LiveTrak-kel, vagy a sávokat exportálhatjuk zeneszerkesztő szoftverünkbe további munkálatok céljából. * Az effektek, az EQ, az audio interfész és a Fader Mode funkciók 96 kHz-nél nem állnak rendelkezésre, csak 44.1/48 kHz-es mintavételezésnél. Monitor keverés és dedikált FOH fejhallgató kimenet

A hat független monitorkimeneten hat különböző mixet küldhetünk, akár effektezve a zenészeknek. A Fader Mode gombokkal választhatjuk ki a beállítani kívánt monitor kimenetet, továbbá lehetőségünk van, hogy a kiváló minőségű a fejhallgató kimenetre, vagy a szimmetrikus vonalkimeneten, a színpadi monitorokra küldjük monitorjelet. A LiveTrak L-20 egy plusz fejhallgató kimenetet is kínál, ami a hangmérnök munkáját segíti, lehetővé téve, hogy vagy a kevert maszter mixbe, vagy bármelyik monitor útba hallgasson bele. 20 prémium kategóriás effekt

Az L-20 20 fedélzeti effektet kínál, állítható paraméterekkel. Választhatunk a különböző delay, reverb és kórus effekt között, majd a két dedikált effektúton a 20 csatorna bármelyikén alkalmazhatjuk. Csatlakozók

Az L-20 kombó bemenetei támogatják az XLR, vagy 6,3 mm-es jack csatlakoztatását. Az 1. és 2. csatorna nagyimpedanciás (Hi-Z) jelet is tud fogadni, pl. gitár, basszusgitár. A 17/18 és a 19/20 csatornák 6,3 mm-es TRS csatlakozóval rendelkeznek vonalszintű jel – billentyű, más audio eszköz fogadására, de RCA aljzattal is ellátták őket. Audio interfész

Habár a LiveTrak L-20 önálló keverőpult és felvevő eszköz is egyben, Audio Interface módban Mac, PC, vagy iOS eszközhöz csatlakoztatva 22 bemenettel és 4 kimenettel rendelkező USB audio interfészként használható. Az Audio Interface mód lehetővé teszi, hogy a bemenő csatornák jelét kedvenc zeneszerkesztő programunkra küldjük, még akár SD kártyára történő felvétel közben is, ráadásul a számítógépről is fogadhatunk audio jelet, amit az élő előadáshoz keverhetünk. Navigáció és kijelző

A LiveTrak fényes, megvilágított LCD kijelzője és a nagyméretű navigációs gomb könnyen hozzáférhetővé teszi az intuitív menürendszert, ahol új projekteket hozhatunk létre, előhívhatunk elmentett projekteket, és testreszabhatjuk a felvétel beállításait. A kijelző mellett helyezték el a beépített mikrofont, mellyel megjegyzéseket rögzíthetünk, vagy a monitorokon keresztül visszabeszélésre használhatjuk. Ugyanitt találjuk a beépített metronóm tempó állító gombját is. Ugyancsak itt kaptak helyet a felvétel kezelőgombjai is: Record, Play/Pause, Stop, Fast forward, Rewind és Overdub. Egyedi helyszínek mentése

Összesen kilenc helyszín menthető el és hívható elő a Scene szekcióban található gombok segítségével. Mindenegyes mentés tartalmazza a faderek pozícióját, az EQ, a panoráma és a némítás beállításait. Ezek a mentések rendkívül hasznos sablonként szolgálhatnak a későbbiek során, különféle keverési körülmények között. Vezeték nélküli keverés

A LiveTrak L-20 vezeték nélküli keverés lehetőségét is kínálja az ingyenes LiveTrak iOS mobil alkalmazáson keresztül. Így megvan a lehetőségünk, hogy a keverést az előadás bármely pontjáról ellenőrizzük. Megváltoztathatjuk a faderek szintjét, belenyúlhatunk az effektekbe, a helyszínekbe, a funkciók legnagyobb részébe. Használatához Zoom Bluetooth adapter (BTA-1) szükséges, és zárt térben kb. 10 méteres hatótávolságon belül működik. Tartozékok:

AD-19 AC Adapter

USB 2.0 Cable

