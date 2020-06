Címlap » Hírek » Itt a Zenész Magazin legfrissebb, 220. júniusi száma Itt a Zenész Magazin legfrissebb, 220. júniusi száma Holnaptól már a hírlapárusoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 220., júniusi száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, elemzésekkel. Sajnos a járvány miatti intézkedések még mindig mélyen érintik az egész szórakoztató ipart, és nem tudjuk, hogy augusztus 15. után újra indulhat-e a koncertélet, de bízunk benne. Voltak kezdeményezések – Artisjus, EJI – a zenészek támogatására, de az igazi mégis az lenne, ha újra lehetnének, legalább kisebb, szabadtéri koncertek, mert a zenészek sem a karantén-videókból, sem az online koncertekből nem tudnak megélni. Úgy tűnik a koncertező zenészek lesznek az utolsók, akik majd valamikor visszatérhetnek eredeti életformájukhoz… A júniusi lapszámban ismét három interjút olvashattok: Szirtes Edina Mókus nagy szenvedéllyel mesél a zene iránti elkötelezettségéről, Tóth Zoltán, a Republic zenekar egyik alapítója új zenekarral dolgozik együtt, Álmos Gergely, a mïus névre hallgató, eredetileg kéttagú formáció alapítója, a zenekar bővüléséről, áprilisi lemezükről és terveikről számol be. A lapban olvasható négy teszt közül kiemelném Németh-Szabó Tamás írását, melyben a Meinl új Pure Alloy Custom cintányér sorozatával kapcsolatos tapasztalatait osztja meg az olvasókkal. Még április végén tettünk közzé egy videót a Blackstar Silverline 100 erősítőfej végfokcső szimulációs képességeiről, Hájer Gergő ezúttal írásban fejti ki véleményét az erősítő sokoldalúságáról. Fentiek mellett természetesen számos zenei és technikai hírrel, újdonsággal is találkozhattok az újságban. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, még mindig 595 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal – minden páros hónap elején – megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, az 1-453-1040 telefonszámon Holló Tibor kollégánknál, vagy akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó