Címlap » Hírek » Itt a Zenész Magazin legfrissebb, 219. áprilisi száma Itt a Zenész Magazin legfrissebb, 219. áprilisi száma Szerdától már a hírlapárusoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 219. áprilisi száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, elemzésekkel. Sajnos pontosan tudjuk, hogy a koronavírus járvány miatt előállt helyzet milyen módon érintette a zenészeket, előadókat, stúdiókat, technikusokat, vagyis az egész szórakoztató ipart. Koncertek, turnék maradtak el, lemezfelvételek szakadtak félbe, ami sokaknak komoly anyagi gondot jelent. És akkor még nem beszéltünk a bezártságról, ami valljuk be, nem a zenészek lételeme. Mégis tehetünk valami – azon kívül, hogy vigyázunk magunkra és odafigyelünk egymásra – írjatok új dalokat, szövegeket, vegyetek fel új számokat, és ha bárkinek bármilyen módon, az erkélyen, mint az olaszok, online vagy hanghordozón, örömet tudtok szerezni a zenétekkel, akkor tegyétek meg! Erre már számos jó kezdeményezés született, melyekről az online felületünkön mi is igyekszünk hírt adni. Csak így tovább! Az áprilisi lapszámban három interjút olvashattok: a Carson Coma zenekarral, ezzel a rendkívül fiatal és energikus bandával, az Esti Kornéllal, az alternatív szcéna állócsillagával és a Bluebay Foxes énekes-dalszerzőjével, Juhász Bálinttal. A technikai anyagok közül talán az Ibanez AZ226PB gitár- és a Hotone Ampero multieffekt-tesztet említeném, de érdekes lehet az új Nord billentyű, a Wave 2 alapos elemzése, és a felsőkategóriás Apogee Symphony Desktop hangkártya bemutatása is. Ezek mellett természetesen számos zenei és technikai hírrel, újdonsággal is találkozhattok az újságban. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, még mindig 595 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal – minden páros hónap elején – megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, az 1-453-1040 telefonszámon Holló Tibor kollégánknál, vagy akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html.