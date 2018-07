Címlap » Hírek » Itt a Nord Piano legújabb 4-es modellje Itt a Nord Piano legújabb 4-es modellje A díjnyertes Nord Piano sorozat negyedik generációja többek között a jelentősen továbbfejlesztett polifóniát, a három szenzoros kalapácsmechanikát és a híressé vált Virtual Hammer Action technológiát kombinálja a tökéletes zongora-érzet érdekében. A Nord Piano 4 új mérföldkövet jelent a professzionális színpadi zongorák történetében. A díjnyertes sorozat negyedik generációs modellje briliáns új jellemzőket is kínál, mint pl. a Seamless Transition, a Stage-ből már ismert Piano Filter, mellyel egy gombnyomással avatkozhatunk be a zongorahang karakterébe, valamint a Split Point Crossfade funkció, erről majd később lesz szó. A prémium kategóriás kiváltópontos, három szenzoros kalapácsmechanika, a méltán híres Virtual Hammer Action technológiával kiegészítve, a megnövelt – zongora hangszín esetén 120 hangos – polifónia a lehető legélethűbb zongora élményt nyújtja színpadon és stúdióban. Ugyanakkor a Sample – Synth szekciót is továbbfejlesztették, dupla memória áll a Nord Sample Library 3.0 rendelkezésére, ami a legkülönbözőbb hangok elképesztően széles palettáját kínálja számunkra. Ha eltöltünk egy negyedórát a Nord Piano 4-gyel, akkor meg fogjuk érteni, hogy a Nord-ot használó billentyűsök miért ragaszkodnak olyan ádázul a márkához. Működés

Rétegek és fejlett Split Point funkció

A Nord Piano 4 két hanggenerátorral rendelkezik, így a hangokat Layer (rétegezve) vagy Split (osztott) módon is megszólaltathatjuk a billentyűzeten. Mindegyik hangszekcióhoz saját effekt- és pedál beállítás tartozik. A két mód között egy gombnyomással válthatunk. Split módban a keyboardon 7 Split pontot jelölhetünk ki, melyeket LED-ek is jeleznek, és használhatjuk a Split Point Crossfade funkciót, ami a Stage 3-ban mutatkozott be. Ez a funkció folyamatos átmenetet biztosít a szétosztott zónák között, és három különböző áttünési értéket rendelhetünk hozzá: Small, Large és Off. A vezérlőpanel, kezelőfelület

A Nord Piano 4-gyet minden funkcióra dedikált gombbal, vagy tekerővel látták el. A transzponálás, split pont, vagy layer létrehozása megoldható kezelőgombokkal, nem szükséges bonyolult menükben kalandoznunk, a kezelőfelület pedig magától értetődő, könnyen kezelhető. Program szekció

A fejlett Organize funkcióval, melyben Copy/Paste és Move műveletek végezhetők, gyorsan a kívánt sorrendbe rendezhetjük programjainkat. A programok, zongora- és szintetizátor minták között könnyedén navigálhatunk az új List View segítségével, ami alfabetikus, numerikus és kategória szerinti rendezési szempontokat tesz lehetővé. Opcionálisan, Numeric Pad módban a program számát beütve, közvetlenül is elérhetjük a kívánt programot. Seamless Transitions

Új funkció a Seamless Transitions a melynek köszönhetően játék közben zökkenőmentesen válthatunk hangszíneket, programokat, váltásnál a hangszínek fokozatosan lecsengenek. Zongora szekció

Tökéletes zongora hangzás

A Piano 4 a Nord a legfrissebb Grand Piano, pianínó, elektromos és digitális zongora mintáit tartalmazza. A Nord csúcskategóriás mintavételezési technológiája lélegzetelállító pontossággal rögzíti a forrás hangszer hangkarakterének a legapróbb és legkülönlegesebb részleteit is. A húrrezonancia modellezés, és a pedálzaj szimuláció még realisztikusabbá teszik a zongorák megszólalását, és akusztikus tulajdonságait. Az egyedülálló Nord Piano Library folyamatosan frissül, új egyedi, világklasszis hangzásokkal, melyekhez mindig ingyenesen lehet hozzájutni. Virtual Hammer Action technológia



A különleges Virtual Hammer Action technológia – ami a Nord Piano 3-ban debütált – egy Grand Piano kalapácsának viselkedését szimulálja, kiemelkedő hitelességgel és dinamikával. A három szenzoros mechanikának köszönhetően a billentyű mozgások döbbenetes pontossággal modellezhetők. Az eredmény egy olyan billentyűzet, ami a játék dinamikáját csodálatosan követi, bármilyen gyors játék esetén. Fejlett húrrezonancia és pedálzaj szimuláció

A Nord egyedi Advanced String Resonance technológiája reprodukálja a zongorahúrok bonyolult kölcsönhatását, a felharmonikusok megszólalását, ami egyetlen zongorabillentyű leütésekor is keletkezik. A tartozék Nord Triple Pedal egység segítségével, ami a Soft és Sostenuto pedálokon kívül egy dinamikus Sustain pedált is tartalmaz, előidézetjük azokat a jellegzetes pedálzajokat melyek egy akusztikus zongorára jellemzőek. Gondolunk itt a pedál lenyomásakor, felengedésekor keletkező zajokra, valamint lenyomott zengető pedálnál a szabad húrok zengésére. Kreatív piano filter



További hangerő és hangszín karakter szabályzási lehetőséget nyújt a zongora szekcióban elhelyezett Piano filter, mellyel egyetlen gombnyomással tudjuk a zongora hangzás lágyságát, fényességét és középtartományát az előadott számhoz állítani. Sample - Synth szekció A Sample Synth szekció az ingyenes Nord Sample Library 3.0 legnagyszerűbb hangszíneiből tartalmaz válogatást, ideértve a legendás Mellotron és Chamberlin hangzásokat. A Nord Sound Manager segítségével minden hangszínt egyszerűen lecserélhetünk. A Sample Synth szekciót ellátták dedikált burkológörbe és dinamika vezérlőkkel – Attack, Sustain, Decay, Release – és a hangerőpedállal külön vezérelhető a modul hangereje is. A Nord Sample Editor segítségével – mely Windows és Mac platformon is működik – saját minták tölthetők a hangszer Sample Synth moduljába. Effekt szekció

Az effekt szekció nagyszerű, könnyen aktiválható, felső kategóriás sztereó effektekkel büszkélkedhet, melyeket klasszikus effekt pedálokról modelleztek. Minden effekt szabadon hozzárendelhető a Piano vagy Sample Synth modulhoz. Effekt 1 - Panoráma, 2 Tremoló, Wah-wah és Ring Modulátor. Mindegyik effekt kezelhető kontrol pedál segítségével. Effekt 2 - 2 Phaser, Flanger, 2 kórus, és egy új Vibe effekt Delay - sztereó delay dedikált Tap Tempo gombbal Equalizer – 3 sávos EQ, félparametrikus középszabályzással Compressor/Amp - Twin, JC, Small, kompresszor és az új Tube Overdrive szimuláció Master effekt – zengető (Hall, Stage, Room) Bright kapcsolóval Monitor bemenet

A hátsó panelen található monitor bemenetre MP3, vagy CD lejátszót csatlakoztathatunk, hogy együtt jammelhessünk, gyakorolhassunk korábban felvett zenékkel, plusz keverő vagy hangrendszer használata nélkül. A bemenő jel a fejhallgató kimeneten hallgatható. A Nord 4 Piano kifinomult hangszer, ami nagyon magasra teszi a mércét a színpad előadásra szánt professzionális billentyűk között. A hangszer 88 billentyűs, három szenzoros, Virtual Hammer Action technológiával ellátott billentyűzetével, gyorsan választható funkcióival, a legújabb koncertzongorák, pianínók és elektromos zongorák hangmintáival felfegyverezve kategóriája legjobbjai között, valahol a csúcson foglal helyet. Specifikáció: Nord Piano 4

Tájékoztató ár: 870 000 Ft, előreláthatólag novembertől lesz kapható.

