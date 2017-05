Címlap » Hírek » Ismét egy színpadon Sena és Barabás Lőrinc! Ismét egy színpadon Sena és Barabás Lőrinc! Barabás Lőrinc koncertjeit mindig nagy örömmel ajánljuk, ezúttal pedig különösen javasolt a koncertlátogatás, minthogy a Barabás Lőrinc Quartettel Sena is színpadra lép. Fotó: Perényi Zoltán Barabás Lőrinc és Sena évekig zenélt együtt – május 13-án az Akváriumban ismét egy színpadon láthatja őket a közönség. Az énekesnő és a Barabás Lőrinc Quartet kiváló muzsikusainak előadásában elhangzanak többek között rég nem hallott Barabás Lőrinc Eklektric dalok is. A Barabás Lőrinc Quartet popos jazz világa izgalmas instrumentális zene elektronikus fűszerezéssel, amelyet bitang groove-ok, lüktető basszusfutamok jellemeznek - a szintetizátor és a trombita megannyi hangszíne a 70-es évek improvizatív jazz-rock stílusjegyeivel átitatott sajátos zenei irányt teremt. A zenekar tagjai: Barabás Lőrinc trombita, Cséry Zoltán billentyűk, Herr Attila basszusgitár, Nagy Zsolt dob. A Barabás Lőrinc Quartet vendége a The Budapest Turnarounds, Sütő Márton új formációja lesz, amely az Akvárium színpadán debütál poliritmikus dalkísérletek, azaz festés közben fütyülhető fülbemászó dallamok és félreérthető, de nem félreléphető táncritmusok populáris harmóniavilágával. A zenekar tagjai: Sütő Márton gitár, Kovács Zoltán bőgő, Szegő Dávid dob. 050505 - https://www.youtube.com/watch?v=zXCDQq3FXL0&feature=youtu.be I want - https://www.youtube.com/watch?v=A2jk1qio1eA Jegyek: http://akvariumklub.hu/programok/2017-05-13/barabas-lorinc-quartet-sena-vendeg-the-budapest-turnarounds Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó