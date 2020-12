Címlap » Interjúk » Interjú Szakács Gergővel, a Follow the Flow énekesével Interjú Szakács Gergővel, a Follow the Flow énekesével - NAGY ANITA -



Szakács Gergő amellett, hogy az ország egyik legnépszerűbb formációjának énekese, dalszerzője és szövegírója, szólóprojektjével – melyet olyan népszerű dalok fémjeleznek, mint a Haladok és a Ne sajnálj – egyre sikeresebb. Hogy vagy, hogyan teltek az utóbbi hónapok? Végre ez az első nap, hogy jobban, nem túl jó széria áll mögöttem. Kiment a bokám, covidos voltam, történt sok minden… Nem ismerem a mértéket és próbálja nekem megtanítani az élet, hogy ez nem annyira jó, de én nem hiszem, hogy másképp van értelme élni. Nagyon sokat vagyok nagyon magasan és nagyon mélyen, ami a dalokban is megmutatkozik. A Follow the Flow mellett egyre erőteljesebb a saját szóló projekted jelenléte. Ahogy hallgattam vegyesen a dalokat, nagyon érezhető a már említett belső égés és az érzelmek széles skálája. Hogyan születnek a dallamok és a szövegek? A Follow the Flow-nál többnyire Csabi írja a szövegeket és tőlem jön a dallam, annyira egymásra találtunk, hogy előfordult, én írtam egy dallamot, ő pedig megírta hozzá azt, ami épp a fejemben járt a zeneszerzés közben. Nem mondtam el neki előtte, egyszerűen érzi azt, hogy mi van bennem. A Porszem című szám erre a legjobb példa. Jártam Indonéziában, átutaztam a fél világot és eközben megszületett a Porszem dallama. Csabi közben Tatabányán volt, ahogy mindig. Átküldtem neki a dallamot és megírta ezt a világbarangolós szöveget, amit én éltem át az utazás során, úgy, hogy ő közben otthon volt. Az, hogy ez így működik nálunk, nagyon nagy szerencse. Van olyan szöveg, amit én írok a Follow-nál is, aztán módosítjuk, mert mondjuk szuicid a téma. Ez baj? Igen, mert a srácok nem nagyon pártolják, nem tudnak vele azonosulni, én viszont igen. Ezért is indítottad el a szólóprojektedet? Úgy léptem be anno a zenekarba, hogy már akkor is írtam saját dalokat. Megbeszéltük, hogy én ezt továbbra is szeretném csinálni. Az első album készítése nagy energiákat követelt meg és ebben az időszakban nem maradt időm másra. Utána úgy gondoltam, hogy nem is folytatom, mert minden jó ötletet úgyis a Follow-ba teszek bele. Aztán úgy alakult, hogy történtek olyan dolgok a magánéletemben, melyek annyira erős ingert jelentettek, hogy megszületett saját projektként a Haladok és a Ne sajnálj című számnak egy része. Ez most görgeti magát ebben az évben főleg, hogy nincs annyi koncertünk sem, beindult ez a mellékszál zeneileg is. Már majdnem kész van egy másik szóló dalom és tudom mi lesz az utána következő. Volt egy demóm, amivel nem tudtam mit kezdjek. Álmodtam és ez a dal szólt közben a fejemben, felébredtem, gyorsan gép elé ültem és megírtam. Télen lesz leforgatva, de lehet csak kora tavasszal fog kijönni. Említetted, hogy magánéleti törés inspirálta a számokat, a dalszövegek alapján szakításra tippelnék… Igen, alapból úgy is raktam ki, hogy volt egy ember az életemben, aki végigkísért ezen az úton, de aztán annyira nagy lett a sodrás, hogy ez nem tudott tovább működni. A következő dal is róla fog szólni, a negyedik már nem. Általában a művészetben ez így van, ha olyan érzelmi szintre jutsz, az nagyon jót tud tenni a kreativitásnak… A Ne sajnálj gyakorlatilag egy Tinder dal. A Ne sajnálj pontosan erről szól, volt egy ilyen periódusom, amikor eléggé megmentem. Ennél a dalnál jött a felismerés, hogy ez nem vezet sehova, főleg úgy, hogy sportember vagyok, sok olyan dolog van, ami visszaránt, mert érzem, hogy a fizikumomnak nem tesz jót. Ezzel a dallal engedtem el ezt a zaklatott szakítás utáni időszakot. A Tindert aznap töröltem le a telefonomról, amikor kijött a szám, és most próbálom egyedül építeni magam.

Milyen volt ennek a dalnak a fogadtatása, nem lepődtek meg rajta? Tudtam, hogy ez szokatlan tőlem és féltem attól, hogy talán azt mondják, nem önazonos, mert nem tudják, hogy nekem van egy ilyen énem is. Szerencsére nem jött ilyen visszajelzés. Már megtanulhattam volna, hogy akkor kapsz meg valamit amikor már végképp nem érdekel, megkapod-e. Ez a szám egyáltalán nem mainstream és úgy voltam vele, hogy emiatt esélytelen, hogy bármi játssza, bárhova bekerüljön, csak azért akartam kihozni, hogy megszabadítsam magamat azoktól a démonoktól, melyekről énekelek benne. Ez az első szóló dalom, ami simán bekerült a Petőfi Rádióba, kiemelt rotációba, ami nagyon nagy dolog. A Follow the Flow-val két hónapokat szoktunk szenvedni, hogy nagy nehezen bekerüljön rotációba az aktuális zenénk. Bevallom, én is nagyon sokat hallgattam ezt a dalt, nagyon őszinte és könnyű ráfüggni… Érdekes, mert ez egy trip tulajdonképpen, egy kántálás, azt az érzetet adja vissza, amit szerettem volna. Szerintem nem slágeres, kivéve a prekórust, torzított gitár van benne, nagyon nem gondoltam, hogy ebből bármi lesz. Megjelenés után három héttel már napi háromszor nyomta a Petőfi Rádió, és nem hiszem el, mert soha nem volt ilyen korábban, még a Follow dalokkal sem. A zenekarral kihoztuk a Tavasz című számunkat tavasszal, és nyár végén kezdték el csak játszani, de így is sláger lett belőle. Arra gondoltál, hogy a dallamon kívül, azért is annyira népszerű ez a szám, mert a témája a Tinder révén nagyon aktuális? Igen, ez egy olyan probléma, amiről beszélni kell, de ettől függetlenül ez egy elvont megközelítés. Ebből is látszik, nem lehet megmondani, miből lesz sláger. A Haladok jobban pörög YouTube-on és arra büszkébb is vagyok. Az új szám, inkább szép lesz. Hogyan zajlik a dalalkotás folyamata – a kezdetektől egészen a videóklipig – a zenekar esetében és a szóló projektben? Kitalálok egy dallammenetet, születik egy halandzsa vokál dallam, amit gitáron kísérek akkordokkal. Ha erősnek gondolom, akkor elküldöm hangüzenetben a fiúknak és ha tetszik nekik, akkor nekiugrunk Somogyvári Danival meghangszerelni. Felénekelem és ismét elküldöm a srácoknak, Csabi pedig ír egy refrénszöveget. Ha eddig eljutottunk, jönnek a verzék, nagyjából így áll össze. Most például BLR csinált egy hangszerelést egy régi ötletemre, ami annyira tetszett, hogy kitaláltam rá még dallamot, és arra meg Csabi írt szöveget. Szólóban ugyanígy van, csak nem küldöm el nekik. Ugyanúgy leülök Danival, meghangszereljük, írom a szöveget. A szövegekkel nehezen haladok, nem tudok kompromisszumot kötni sem a tartalomban, sem a dallamban. Az új dalnál megvan a refrén szöveg, de tegnap írtam egy B refrénszöveget, meglátjuk melyik lesz az erősebb. Ezt a működési elvet követem régóta, hogy először legyen stabil a refrén, utána építem köré a dal többi részét. Otthon szoktad megírni a dalokat? Időm nagy részét otthon töltöm. Eljárok persze bringázni, futni, de olyan, hogy elmenjek egy kávézóba megírni egy szöveget – az nagyon nem én lennék. A videóklipek bevált stábbal készülnek? Majdnem mindegyik klipem Nagy Bence csinálta, ő jól ismer és érti mit szeretnék, benne nagyon megbízom. A Follow-val már több csapattal is dolgoztunk. Én nagyon vizuális vagyok, ha írok egy dalt, már látom magam előtt a videót. A zenekarban is jellemző, hogy van előre egy elképzelésünk.

Milyenek mostanában a koncertek? Könnyű volt visszaállni a hosszú szünet után? Egészen más élményeket szereztünk idén, mint tavaly… Szerencsére jó koncertjeink voltak, például a kecskeméti fergetegesre sikeredett. Terveztek előre? Ha igen, mire számíthatnak a rajongók tőletek az elkövetkezendő időszakban? Nem lehet tervezni, ez már egyértelmű. Én szeretnék még valami alkotói folyamatot végezni a zenélésen kívül is. Korábban sokat rajzoltam és egyre jobban érdekel a digitális rajz. Nemrég fogalmazódott meg bennem, hogy tetoválni szeretnék. Van egy ismerősöm, aki tetoválóművész, ő volt az első, a múlt hétvégén, akire tetoválást készítettem. Idén mindenkép kijön még egy új Follow the Flow szám, koncert már talán nem nagyon lesz, de ezt az aktuális szituáció fogja eldönteni. Tartjátok továbbra is azt a zenei irányt, amit most képviseltek? Igen, de próbálunk valamilyen szinten mindig újat hozni, nem lehet mondani, hogy egyformák a dalaink. Kilenc demó van most félkész állapotban és nagyon szeretném, ha jövőre összejönne a második nagylemez. Ha jövő júniusban lehetne egy Parkos koncertet csinálni, szeretném, ha az egy új lemez bemutatója lenne… https://www.facebook.com/SzakacsGergoOfficial https://www.facebook.com/followtheflowofficia



