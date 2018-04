Címlap » Hírek » Interjú Siska Finuccsival: magyar hip hop Interjú Siska Finuccsival: magyar hip hop Rengeteg koncert szerte az országban és több mint 100 ezer követő a facebookon. Siska Finuccsit, a magyar hip hop élet oszlopos tagját rajongás és az a fajta tisztelet övezi, amit kevesen mondhatnak magukénak. Beszélgettünk egy igazán jót a zenéről és az életről… Mesélj egy kicsit az olvasóinknak arról, hogy pontosabban ki vagy te, és honnan jöttél? Losonczi Szilveszter, alias Siska Finuccsi vagyok, Tatabányáról érkeztem. Idén tavasszal van húsz éve, hogy a hip hop szcénához tartozom, hardcore hip hoppal foglalkozom és a Bloose Broavaz győri kiadóhoz tartozom. 1993-ban hallottam először magyar rap zenét, a Warnin Shotz nevű formációt, akik javarészt politikai tartalmú szövegeket nyomtak. Ez nekem nagyon tetszett annak ellenére, hogy a felét sem értettem, hiszen akkoriban hetedik osztályos gyerek voltam. Ők motíválak és megszületett bennem a gondolat, én is szeretnék "beszélni". Kezdetben, ahogy az lenni szokott, az ő szövegeiket majmoltam, mondhatni rajongó voltam (a mai napig az vagyok), majd az ő gondolataikból kiindulva leírtam a sajátjaimat. Akkor még ezek nagyon kezdetlegesek voltak, idővel azonban kialakult a saját stílusom… Hogyan jellemeznéd ezt a saját stílust? Nagyon nyers, szókimondó és lényegre törő. Keserédes, mint mi magyarok általában, ennek ellenére látom benne a pozitív töltetett. Ugyan jelen vannak a rossz dolgok, de mindig igyekszem az élet napos oldalát nézni, amolyan „nem adom fel” stílus. Szeretek kicsit kínlódni, majd felállni a szenvedésből, ezt tükrözi az én szövegvilágom. Miről szóltak ezek a saját szövegek, melyek a leggyakoribb témáid? Mindig a saját életemről, tapasztalataimról írok, ezért ezek nagyon személyesek. A gyerekkorom teljesen normálisan telt, olyan átlagosnak mondható dolgokkal, mint a szülők válása és a többi. 1998 óta foglalkozom azzal, hogy saját szövegeket írjak, kialakult hogy miről és hogy szeretnék írni, ezért onnantól számítom, ha lehet ilyet mondani, hogy előadóművész vagyok. Édesapámat 2000-ben veszítettem el és tizenöt év kellett ahhoz, hogy megírjam a hozzá szóló dalt, aminek Édesapa gyere haza a címe. Utána tudtam lezárni, elfogadni, hogy ő már nincsen. Nekem nagyon sokat segített, hogy ki tudtam magamból az élményeimet beszélni, kicsit olyan ez, mint amikor valaki elmegy pszihológushoz. Én kiírtam magamból ezeket, dalok, versek születtek és mondhatni ezzel gyógyítottam magam, ha valami bántott. Milyen volt a legelső önálló fellépés és hogyan indult be a szólókarrier? Legelőször 1998-ban Tatán álltunk színpadra, akkor még csapatban, majd a szóló turné 2004 környékén indult és 2005-ben jött ki az első szóló EP Siska Mánia néven. Először nagyon furcsa volt egyedül állni a színpadon, hiszen előtte mindig ketten voltunk. Ha bakizok, azt nem lehet megúszni, mert nincs aki kisegít. A mai napig bakizok amúgy, de az a dolgunk, hogy mint egy jó ceremóniamesternek, ne vegye észre a közönség a hibát. Bármikor előfordulhat, hogy elfelejtünk egy sort vagy rosszul vesszük a levegőt, de azért vagyunk MC-k hogy ezt leplezzük. Nálam nem nagyon szokták észrevenni (nevet). Mikor érezted először, hogy igen, elértem azt, amire vágytam és amit elterveztem?

Én még mindig ugyanannak a gyereknek érzem magam, aki régen voltam. Előfordul, hogy a szövegeimet magukra tetováltatják a rajongók és nagyon jól esik a szeretet, amit tőlük kapok. Ez jelenti számomra a legtöbbet, de próbálom a helyén kezelni. Ez a szakmám és foglalkozásom, de nem tartom magam többre, mint mondjuk egy cukrász. Ez Magyarország, itt ébren tart a valóság. Úgy érzed kiteljesedtél, vagy van még hova fejlődni? Húsz éve vagyok a pályán, számos együttműködésen vagyok túl, sok neves és baráti előadóval dolgoztam együtt a szcénán kívülről is. Most éppen a 15. albumomon dolgozom, szeretném megkoronázni ezt a két évtizedet. Bár Magyarországon élünk és ez behatárolja a lehetőségeket, de örök szerelemem a zenélés. Ha még harminc évig csinálom, vagy ha holnap befejezem, akkor is mindig egy olyan dolog marad az életemben, amire büszkén gondolok majd vissza, jó érzéssel tölt el, ha nosztalgiázom akár egy múlt hétvégi buliról, akár a legelső fellépésemről. Fontos számomra, hogy 2000 óta a Bloose Broavaz kiadó oszlopos tagja vagyok, az akkori alapító, Tibbah keresett meg. Az volt a legnagyobb vágyam, hogy közéjük tartozzunk, mert a Warnin Shotz is egy győri csapat volt, egy kör, és ez nekem nagyon nagy megtiszteltetést jelentett. Ha meg kellene fogalmazni, hogy merre tart a karriered, mit mondanál? Ez egy nagyon jó kérdés, mert vissza kell hogy kanyarodjak arra, hogy itthon vagyunk, nincs lemezeladás. Lehet, hogy ez a következő lesz az utolsó lemezem, ami fizikai minőségében kézbe fogható. Ennek az az oka, hogy nem nagyon éri meg, szinte önköltséges a lemezkiadás, az jön vissza, amit belefektetünk. A fellépésekből, digitális letöltésekből, rádiós és YouTube-os játszásokból élünk. Mindig bizakodunk, de jelen pillanatban ezt gondolom. A digitális letöltésé és a videoklip készítésé a jövő. Az is sokat jelent a számomra, hogy rengeteget koncertezek, járom az országot. Jelenleg a húsz állomásos tavaszi turné közepén tartunk, amit május 26-án Budapesten az Ellátóházban zárunk. Utána szeretnék picit pihenni, töltődni, majd kezdődik a nyári fesztiválszezon, ősszel pedig jön az új album. Ennek az albumnak lesz valamilyen tematikája? Nagyon sok gondolat van a fejemben, ezt összegeznem kell. Olyan tartalmas albumot szeretnék készíteni, mint amilyen a 2015-ös Veterán című lemezem volt. Szeretnék méltó emléket állítani ennek a sűrű két évtizednek. Ami a kivitelezést illeti, mindig nagyon figyelek arra, hogy szép megjelenésű, minőségi legyen a lemez, ez nálunk presztízs kérdés. Nagyon sokat koncertezel, bírod még? Ki lehet ebben égni? Pont a fellépésekben nem lehet kiégni, az tölt fel. Egyórás koncertet szoktam adni, Dj ARRE-val járjuk az országot már harmadik éve. Ennek a turnésorozatnak SF Projekt a neve, csapattársam Tkyd, aki szintén anno a Warnin Shotz-nak oszlopos tagja volt, ő egy igazi veterán MC. Mikee Mykanic, tehetséges békéscsabai fiatal MC, szintén járja velünk az országot, plusz még a menedzserem, aki intézi a matekot. Ő Hámori Péter, a Bloose Broavaz kiadó tulajdonosa. A legnagyobb közösségi oldalon több mint 113 ezer rajongód van, ami kiemelkedő még a zenei közegben is. Érdekes dolog az internet világa. Kirakok valamit a Facebookra, ami picit megosztó és azonnal leugrik jópár követőm. Ugyanez történik Instagramon is, ahol 12 ezren vannak, de azonnal kevesebben lesznek legalább 600 emberrel. Ezt is ki kell tanulni, mi az ami posztolható és legfőképp mennyi. Mit tapasztaltál, a rajongóid nagyobb része kikből áll? Nagyon fiatalok is jönnek, de többségében a 25-40 közötti korosztály, aminek nagyon örülök. A Jön a Tré című szám a keresztem, ez a rajongók abszolut kedvence. És a számodra mi a kedvenc? Húha... Mindig az, ami nagyon mély. Azt hiszem egy ideje már az Út a pokolból című számom. Talán mert annyira elcsíptem szövegileg, hogy úgy érzem, az az én lelkivilágom. Ez egy mélyebb dal, ez vagyok én. Ami milyen? Hallgasd meg! (Nevet.) Nagyon szeretem hallgatni, még úgy is hogy én írtam, de nem tudom elnyomni egy fellépésen, mert tömegoszlató lenne. A nagyon mély dalok nem játszhatóak, az emberek nem szomorkodni jönnek el a koncertemre. Hogyan kezded megírni a dalszövegeket? Nagyon sokan vannak akik csak leülnek és elkezdenek írni, mert valami megihlette őket és utána keresnek egy hozzá illő hangulatú zenét. Nálunk, rappereknél pont fordítva történik, legalábbis nálam mindenképpen. Kiválasztok egy zenét a producer barátaimnál, majd hazajövök. A zene már kihoz belőülem valamilyen érzést, hangulatot és ugyan még nincs ötletem, de elindul valamilyen gondolat, amit elkezdek boncolgatni és magamra formálom. Van olyan, hogy felébredek éjjel, eszembe jutott egy sor és ahhoz dobok egy rímet, de ez ritkább. Ha ráérzek az ütemre, akkor le kell kapcsoljam a zenét, teljes csöndben és nyugalomban írok. Ha megvan 5-6 sor, elindítom a zenét, rápróbálom és így tovább. Ami leginkább belülről jön, ami a legszemélyesebb, az jön a legkönnyebben. Így születik... Mennyire figyeled műfajon belül a trendeket? Semmennyire, csak a csapatommal foglalkozom, és minden más szcénából hallgatok mindent, de magyar rap-ből csak a barátaimat. Mostanában elég új vonalas dolgokat játszanak, én meg egy régivágású old-school gyerek vagyok. A régi kopogós beateket szeretem és az aranykort, a 90-es éveket. Nyílván valamilyen szinten muszáj megújulni, az új lemez is ennek a fényében fog készülni. Már nem a telepen lakom, nem mondhatom azt mint rég, bár 37 évig éltem Tatbányán. Mit hallgatsz, amikor ki akarsz kapcsolódni? 80-as évek fan vagyok, dancehall-t és régi külföldi rap zenéket. Depeche Mode és Pet Shop Boys. facebook.com/siskafinuccsiofficial

