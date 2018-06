Címlap » Hírek » Interjú Hájer Gergővel, az Omega Diatribe gitárosával Interjú Hájer Gergővel, az Omega Diatribe gitárosával Az extrém groove metalban utazó Omega Diatribe immár harmadik lemeze látott napvilágot áprilisban. A lemez nemcsak idehaza, de Európa-szerte, Japánban, Észak és Dél-Amerikában is elérhető lesz. Erről és az énekes poszton történő változásról is kérdezzük Hájer Gergőt, a zenekar alapító gitárosát. Elég nagy port kavart az Omega Diatribe frontján történt váltás, amit utána még azzal tetéztetek, hogy a neves dán producerrel, Tue Madsennel közösen kezdtetek dolgozni az új lemezen. Mit lehet tudni ennek a hátteréről?

Úgy álltunk neki a harmadik lemez munkálatainak, hogy most valami olyat kell letegyünk az asztalra, ami egy teljesen új szintre emeli a zenekart és új kapukat nyithat a jövőben. Ehhez elengedhetetlen volt az, hogy a frontemberi pozíció tökéletesen legyen betöltve és a vokál kellően támogassa a hangszeres szekciót. Mi megadtuk a bizalmat Gerinek, de a stúdió munkálatok közben úgy döntött, hogy inkább hátrébb lép és átadja valakinek a helyét, mert belefáradt már a zenekarozásba és elveszítette a motivációját. Nem mondom, hogy teljesen váratlanul ért, de mindenképp keményen érintette a zenekart, hiszen az időzítés csak akkor lehetett volna rosszabb, ha már a kész lemez után jön az incidens. Tudtuk, hogy ezúttal csak olyan ember jöhet szóba a frontemberi pozíció betöltésére, akinek a zene az élete (ahogyan nekünk), roppant intenzív a színpadon és színesíteni tudja a zenénket a hangjával. Így került képbe Lucsányi Milán, akit már korábbról ismertünk a Sleepless zenekarból, hiszen többször játszottunk együtt és már akkor felfigyeltem az intenzitására. Már csak az volt a kérdés, hogy passzol-e az Omega Diatribe összképébe, de már az első próbán fülig ért mindenki szája, így több delikvenst már ki sem próbáltunk, hiszen mindannyian úgy éreztük, hogy „Oké, Ő kell!”…



Tue Madsennel pedig már az Abstract Ritual lemez idején levelezgettünk, hogy dolgozhatnánk együtt a jövőben. Úgy éreztük, hogy most jutottunk el arra a szintre, hogy érdemes legyen egy ekkora producerrel dolgoznunk és szerencsére a gyakorlat is bizonyította ezt. Hájer Gergő Láthatóan nagy a szerelem közted és a metal között. Mindig ezt a műfajt képviselted? Hallgatsz még más műfajt is a metalon kívül?

6 évesen ismerkedtem meg a rock zenével és a rajongásom azóta is töretlen. Egyféle megvilágosodásként éltem meg azt, amikor először meghallottam a torzított gitárok hangját és a feszes dobtémák erejét. Nagyon sokat segített nekem a zene fiatalkoromban, sok nehezebb időszakomon átkísért, és a mai napig egyféle menedék számomra.



Azt viszont abszolút nem mondhatom, hogy kizárólag rock/metal zenét hallgatok. Tény, hogy ez a stílus jelent nekem a legtöbbet, de mondhatni az összes zenei műfajból tudok olyan minőségi produkciókat mutatni, ami iránt szintén érdeklődöm, és szívesen hallgatom. Például nagy rajongója vagyok a keleti világi zenéknek, hihetetlen energia van bennük és a hangszerek illetve a hangközök összessége spirituális élményt nyújt. A másik véglet, ami szintén meghatározó az életemben, az a kilencvenes, kétezres évek eleji elektronikus drum and bass zenék. Akkora groove és erő rejlik bennük, hogy gyakorlatilag úgy is lehetne fogalmazni, hogy a metal zene fordítása, szintetizátorokra és szintetikus dobokra. Ha rápillantok az otthoni CD és bakelit gyűjteményre, akkor elég színes a paletta. Itt van a kanyarban az új Omega Diatribe lemez, ami értesüléseim szerint az ukrán Metal Scrap Records szárnyai alatt lát napvilágot. Korábban az amerikai Independent Ear Recordsnál voltatok, valamint volt kötődésetek a Universal Music Grouphoz is. Miért történt a kiadó váltás?

Az amerikai Independent Ear Records sokat segített abban az időben, mikor megjelent az Abstract Ritual c. lemezünk, hiszen nekik köszönhetjük az amerikai CD megjelenést, valamint azt is, hogy kijöhetett bakelit formájában a korong. Ők intézték el azt is, hogy a Universal Music Group a szárnyai alá vegye az Abstract Ritual lemez digitális terjesztését, ami nem kis szó volt egy ilyen zenekarnak, amilyenek mi vagyunk. Viszont ahogy telt az idő, egyre jobban éreztük azt, hogy a tengerentúlról nem igazán fognak tudni segíteni nekünk abban, amiben igazán szeretnénk. Ebből kifolyólag tudtuk, hogy az új lemezzel egy európai kiadóhoz kell bekerüljünk, aki adott esetben egy booking agency-t is biztosít mellénk. Így került képbe több kiadó mellett az ukrán Metal Scrap Records, akinek az ajánlata, illetve a jövőbeli elképzelése a legszimpatikusabb volt számunkra. Már meg volt a személyes találkozó is a kiadóval, és nagy reményeket fűznek ők is a Trinity lemezhez, ahogyan mi is nagy reményekkel nézünk a kiadó kapcsolatra. A Trinity milyen formában fog megjelenni? Lesz esetleg fizikai formátum is?

Természetesen lesz! Számomra a CD, illetve bármilyen hanghordozó nyomás az utolsó állomása a munkafolyamatnak, tehát elengedhetetlen. Mi még azt a mentalitást képviseljük, akik értékelik és fontosnak tartják azt, hogy a zene mellé párosuljon egy olyan nívós kézzel fogható körítés, amit szívesen vesz elő az ember a lemez hallgatása közben. Szerencsére a kiadónknál dolgozó emberek is hasonlóan gondolják, így nem is volt kérdés, hogy az összes online áruházi megjelenés mellett fizikai formátumot is kapni fog az anyag. Sőt mi több, 2000 példány készül belőle és egy olyan disztribúciós hálózatba kerül, ami az európai, amerikai és a japán CD boltok készleteit látja el.



Szó van róla, hogy kihozzuk ezt a lemezt is bakeliten, de ez még a jövő zenéje… Köztudott, hogy a bakelit nyomás elég körülményes Európában. Gyakran olvasom, hogy az Omega Diatribe zenéje extreme groove metalként van titulálva. Már ez a meghatározás is azt sugallja, hogy a hallgató egy nem mindennapi produkcióval fog szembesülni. Miben vagytok más, mint egy átlagos metal csapat?

Manapság már Dunát lehet rekeszteni a zenekarokkal, ezért nagyon nehéz kitűnni a tömegből. A legtöbb zenekar már szinte olyan, mintha sorozatgyártásra készülnének a stúdióban. Mi pont ezt akartuk elkerülni, és valami olyannal előrukkolni, ami kicsit más mint a tucat, és egy kicsit visszaidézi a 90-es éveket, amikor a zenekaroknak még volt egy határozott elképzelésük, irányvonaluk amit képviseltek és nem tértek le arról, ha törik, ha szakad. Pont ettől váltak hitelessé. A zenénk egyértelműen a súlyos groove-okra épül, amiket poliritmikával, agyafúrt ütemekkel fűszerezünk meg, ez teszi extrémmé. Nagy meglepetéssel fogadta mindenki, amikor azzal szembesült, hogy az ESP Guitars oldalán köszönsz vissza, mint hivatalos felhasználó. Köztudottan nem egy kis márkáról beszélünk. Hogyan jött ez a dolog?

Amikor meglett életem első ESP gitárja, akkor nekifogtam olyan videókat csinálni a hangszerrel, ahol az ESP gitárok magas minőségét demonstráltam. Igyekeztem olyan minőségű és tartalmú videókat csinálni, mint amik a gyártó oldaláról köszönnek vissza. Viszonylag hamar, nagy érdeklődést kaptak a videók és ez eljutott az ESP Guitars akkori főfejeséhez, Chris Cannellához, aki írt egy levelet nekem, hogy folyamatosan monitorozzák az online promóciókat és nagyon tetszik neki, hogy mennyire hitelesen és lojálisan állok a brandhez, így lenne-e kedvem csatlakozni a hivatalos előadók listájához? Mondanom sem kell, hogy mit éreztem ekkor, hiszen tizenéves korom óta hatalmas rajongója vagyok az ESP gitároknak. Akkor ezek után tiszta sor, hogy csak ESP gitárokat láthatunk a kezedben. Ezen belül milyen típusokat használsz?

A 17 év alatt sikerült nagyon sokféle gitárt megismernem, enyhe túlzással az összes nagyobb márka hangszereiből ki tudtam próbálni néhányat. Viszonylag hamar világossá vált nekem, hogy ahhoz a zenéhez, amit én képviselek az ESP gitárjai lesznek a célhangszerek. Mind külcsínre, mind hangzás, mind pedig összetételre nekem ez a csúcs! Az Omega Diatribe-ban az extrém hangolás miatt, csak bariton hangszerek jöhetnek szóba, így ott a fő hangszerem egy 7 húros, bariton ESP Horizon NT-7, valamint a cseregitár egy szintén 7 húros, bariton LTD MH-417BFM. Az Audionerve-ben hagyományos 6 húrosokat használok. Két fő gitár van, amit kedvemre szoktam felkapni, ez pedig egy ESP M-II (woodland terepmintával), ami Kahler tremolóval van szerelve, valamint egy ESP M-II (urban terepmintával), ami Floyd Rose-zal van szerelve. Emellett még elő szokott kerülni egy ESP Viper prototípus is. Ez a hangszer főleg a stúdióban szokott jeleskedni. Nemrégiben megjelent a szólólemezed, amiről többek között itt a Zenész Magazinban is hírt adtunk, viszont azt nem veséztük ki, hogy hogyan sikerült ekkora neveket magad mellé szervezni a lemezre?

Talán a legmeglepőbb vendég a lemezen még számomra is, Nick Oshiro a Static-X-ből – régebben a Seether sorait is erősítette. Ő úgy került a képbe, hogy hirdetett egy dalszerző versenyt, ahol a nyertessel csinál egy közös dalt. Hát, úgy hozta a sors, nem kis örömömre, hogy engem választott nyertesnek! Kevin Talleyvel (ex-Suffocation/Six Feet Under/Chimaira…stb) már adott volt a kapcsolat, hiszen anno ő dobolta fel az egész Abstract Ritual lemezt, így szerettem volna, ha erre a korongra is felüt egy dalt. Schrottner Tamással (ex-Ektomorf/Warpath) a szoros barátságunk több mint 10 évre nyúlik vissza. Mondhatni testvérként tekintünk egymásra, nagyon megértjük egymást mind zeneileg, mind emberileg, így nélküle ki se szerettem volna adni a lemezt. Vincze Andresszel (ex-Monastery/The Ministers!) pedig már 2005-ben azt taglaltuk, hogy egyszer közösen kellene csinálni valami zenét. Várható koncert is ezzel a formációval, vagy szigorúan csak stúdió-projekt?

Ugyan nemrégiben a magyar underground zenei sajtó lehozta hírként, hogy az Audionerve zenekarként fog működni a jövőben, de ez valójában nem egy olyan aktív projekt, ahol rendszeres próbák vannak, és mindenki ezerrel pörög a produkción. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy összeálltam pár kiváló zenész barátommal, akikkel már régóta tervezgettük a közös zenélést. Átnézzük a dalokat, abban bízva, hogy egyszer színpadképes lesz a produkció. Sokat rágták a fülem, hogy bűn lenne nem színpadra vinni ezeket a dalokat, mert nagyon működőképesek élőben is. Ezeknek a visszacsatolásoknak hatására adtam be a derekam, hogy akkor nézzük meg, mit mutatnak a dalok a próbateremben, hiszen mivel az Audionerve egy stúdióprojektnek indult, így még zenekari szinten nem lettek eljátszva a dalok. Jelenleg eléggé leköt az Omega Diatribe, valamint Makai László (dobos) sem időmilliomos az anyazenekara miatt, így egyelőre ígérni nem akarok semmit, meglátjuk mikor lesz koncertképes a formáció. Téged ismervén biztos nem szűkölködsz a jövőbeni tervekben. Megosztanál valamennyit belőlük?

