Címlap » Hírek » Interjú Hajba Áronnal második szólólemeze apropóján Interjú Hajba Áronnal második szólólemeze apropóján Cracks and Scratches címmel szeptemberben jelentette meg második, kilencszámos nagylemezét az ARONS Land Cargo Co., Hajba Áron egykori Jazzékiel- és jelenlegi The BlackBirds-gitáros szólóprodukciója. A gitáros-énekes dalszerzőt az új, folkos, vintage rockos második albumról kérdeztük, amely mindössze kilenc hónappal követi a kritika és a közönség körében is sikert aratott elsőt. A szólópályára lépésed és az első lemezed megjelenése után mindössze kilenc hónappal már ki is adod a másodikat. Nem volt nehéz szülés? Manapság nem szokás ilyen rövid időközönként nagylemezt kihozni.

Kezdjük az elején: a korábbi zenekaraimban mindig igyekeztem a legtöbbet hozzátenni a produkcióhoz, a lehető legjobban belesimulni a banda zenei világába. Ez mindig jó és izgalmas kihívás volt. De 2016-ra megérett bennem, hogy készítsek egy olyan zenei anyagot, amelyben végre azt is megmutathatom, ki vagyok én valójában. Ez lett a tavaly decemberben megjelent Always Closer Never There nagylemez, ami kicsit olyan nekem, mint egy napló. Sokáig gyűlt, és olyan zene van rajta, ami magától jön belőlem, ezért külön jól esett mind a szakmai fogadtatása, mind a közönség elismerése. A megjelenés után sűrű hónapok következtek, hiszen négy videoklipet jelenttettünk meg róla, közben pedig teljes zenekaros és szólókoncerteken játszottam a lemezt. Eközben azonban sok új ötletem volt, és nagyon vágytam rá, hogy egy számomra zeneileg és szövegileg is aktuális lemezt készíthessek. Ez lett a szeptember közepén megjelent Cracks and Scratches. Most, hogy már kiengedted a kezeid közül, milyennek érzed?

Eklektikusnak. Könnyedebb, emészthetőbb, kevésbé befelé néző lett, mint az első album. Érezni rajta azt a lendületet és frissességet, amely az elmúlt kilenc hónap lenyomata, és ami annak is köszönhető, hogy míg az Always Closer… anyaga több év gyűjtőmunkája volt, most mind zeneileg, mind a dalszövegeket tekintve aktuális dalokról beszélünk. Mik ezek a témák?

Ahogy mondtam, igencsak eklektikus lett a lemez, nemcsak zeneileg, de a szövegeket tekintve is. A nyitódal az emberi konfliktusokról szól, de írtam számot arról is, hogy milyen könnyen válik külső tényezők áldozatává mindaz, amiért megküzdünk. Nemcsak komoly témák vannak ám: a Cross Desert Blues például egy kalandos Egyesült Államokbeli roadtripet dolgoz fel, a Rusty Old Wreck pedig a vintage dolgok iránti rajongásomról árulkodik. Zeneileg is változatosabb lett az új lemez, több a folk hatás, több az akusztikus gitár, mint az első albumon. Mindig rengeteg inspirációt merítettem a blues zenéből, de dalszerzés szintjén nem akartam hozzányúlni, hiszen nem vagyok autentikus forrása a bluesnak. Most végre ezt is megléptem a Cross Desert Blues-zal, ezzel a fésületlen, eleven dallal, bár a határokat itt is szem előtt tartottam, hiszen azért nem teljesen tradicionális bluesdal. Kivel dolgoztál a lemezen?

A Cracks and Scratches albumot ugyanaz a Fejér Dániel (Dexter) vette fel és keverte, aki az első lemezt is. Most is a fivéreimmel együtt mentünk a stúdióba, Imi basszusozik és vokálozik, Laci dobol a lemezen. Több közreműködőt is hívtunk, hogy színesebb legyen a hangszerelés: Matyi öcsém gitározik és vokálozik az albumon, Krolikowski Dávid pedig ütőhangszereken játszik. A Rusty Old Wreck-be és a Venturing High-ba pedal steelt szerettem volna, ezért felkértem a lemezre a kiváló Kutasi Zsoltot. A Zenész Magazin olvasói hol tudják meghallgatni az új lemezt?

A koncertjeinken már megvásárolható a Cracks And Scratches CD-n. Jakab Peti készítette a borítóját, szerintem fantasztikus lett. De természetesen elérhető, meghallgatható, letölthető a világhálóról is a Bandcamp-oldalunkról és az ismert online zeneboltokból. Facebook: https://www.facebook.com/aronslcc/ Bandcamp: https://aronslandcargoco.bandcamp.com/album/cracks-and-scratches Klinik Label: http://kliniklabel.com/