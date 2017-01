Címlap » Hírek » Interjú Csipai Rolanddal a Zeneszöveg.hu igazgatójával Interjú Csipai Rolanddal a Zeneszöveg.hu igazgatójával Ha kíváncsi vagy egy magyar dalszövegre, vagy egy banda összeállítására, lemezeire, média anyagaira, jó eséllyel a Zeneszöveg.hu oldalon fogod keresni és megtalálni. A Zeneszöveg.hu 2004-ben kezdte meg működését és mára már nem hiszem, hogy van olyan szakmabeli, vagy zenerajongó, aki ne ismerné a portál tevékenységét. Az egyik leglátogatottabb zenei témájú weboldallá nőtte ki magát, 350 000 regisztrált felhasználóval és havi 800 000 látogatóval dicsekedhet, de tevékenységük nem merül ki csupán a site működtetésében. Erről, és az ide vezető útról kérdeztük Csipai Rolandot, a Zeneszöveg.hu igazgatóját. Van egy hazai zenei portál, a Zeneszöveg.hu, ami mára az egyik leglátogatottabb zenei témájú oldallá nőtte ki magát. Az oldal működtetése mellett azonban számos más zenével kapcsolatos tevékenység fűződik nevükhöz. Csipai Rolanddal, a Zeneszöveg.hu igazgatójával beszélgettünk. Ha jól tudom, a Zeneszöveg.hu 2004. óta létezik, folyamatosan bővül, és egyre népszerűbb, de honnan jött az ötlet, hogy egy dalszövegeket tartalmazó oldalt hozzatok létre, vagyis hogyan kezdődött? Eredetileg hobbiként kezdtük. Voltak abban az időben is már dalszöveges oldalak külföldön és némi kezdemény Magyarországon is, de olyan adatbázis alapú, mint amilyet mi indítottunk még nem. Nagy szerencsénk volt azzal, hogy gyorsan sikerült jó kapcsolatot kialakítani a Magyar Zeneműkiadók Szövetségével, így tevékenységünk már a korai időktől kezdve legálisan működhetett. Azt is el kell mondanom, hogy látványos fejlődésnek az utóbbi 4-5 évben tudtunk indulni, mert korábban különböző szervezeti és emberi erőforrás kérdések nehezítették a haladásunkat, ám ezeket mára sikerült leküzdeni. Akkor vágjunk bele a közepébe! A kezdetek óta a Zeneszöveg.hu az egyik leglátogatottabb zenei tematikájú weboldallá nőtte ki magát. Elmesélnéd, hogy mi mindent talál a látogató az oldalatokon? Természetesen a dalszövegek képezik a lényeget, de igyekszünk a hozzájuk kapcsolódó mindenféle információnak helyet adni, úgy információ, mint szolgáltatás szinten. Értem ezalatt, hogy a dalszövegekhez tartozó szerzői és stílus és címke információkat is adatbázisba gyűjtjük, amelyet szintén újabb csoportosításokba rendezünk. Például így egy kattintásból megtudható, hogy egy adott szövegíró vagy zeneszerző kiknek és milyen dalokat írt. De gyűjtögetjük azokat az információkat is, amelyek kifejezetten szakmai szervezeteknek lehet érdekes: pl. ISWC, ISRC kódjaink is vannak a dalszövegekhez rendelve, ezek persze nincsenek publikusan az oldalon. De kiírjuk a következő koncert időpontját, így az előadó mellett látható hol és mikor találkozhat vele a nagyközönség. A címkék segítségével pedig egy teljesen újszerű csoportosításra nyílik lehetőségünk: ma különféle algoritmusok ezrei dolgoznak azon, hogy egy-egy dalról „kiderítse” milyen azonosságok lelhetők fel a dalokban és ebből vonjanak le következtetést „hasonló” dalokra. A mi megoldásunk az emberekre épít. Emberként el tudod dönteni, hogy egy dal akár horzsolós hard-rock, akár lírai darab, ugyanúgy a szerelemről szól, vagy éppen az utazásról. Ezek segítségével tudunk „hasonló dalokat” ajánlani, ami sokszor meglepő összefüggéseket hoz ki.

Szolgáltatások vonalon pedig a YouTube videón kívül ahol rendelkezésünkre áll (legálisan természetesen) kották, mp3-ak, MIDI fájlok, iTunes és dalok.hu letöltési linkekkel látjuk el a dalszövegeket. Ezeket a letöltési linkeket szándékunkban áll bővíteni, így Spotify, Deezer és további szolgáltatókkal fogjuk kiegészíteni, ezzel is támogatva a legális elérhetőségek használatát. Két éve elindítottátok a zenekupon.hu oldalt is, mondanál nekünk erről is valamit? A Zenekupon.hu a Zeneszöveg webshopja, ha nagyon egyszerűsítve akarom megközelíteni. A kupon szót azért tettük bele, mert pár éve ez nagyon népszerű volt és a webshop valóban „tud” kuponos módszerrel működni, tehát megvásárolod a kupont és beváltod a célállomáson. Ma leginkább a koncertjegyeknél használjuk, hiszen a kuponok egyedi kóddal rendelkeznek, így a szórakozóhelyeken is biztonsággal használhatók. De találhatóak nálunk fizikailag létező termékek is, kottafüzetek, CD-k, bögrék, ajándékok, merchandise termékek is. Itt próbáltunk arra fókuszálni, hogy lehetőleg specialitásokkal is szolgálhassunk, mint pl. dedikált könyvek, CD-k, olyan kézzelfogható termékek, amelyek egy gyűjtőnek, rajongónak érdekesek lehetnek. A Zenekupon oldal termékei megjelennek a Zeneszöveg.hu oldalon is, így jó reklámfelület is egyben. Amennyire tudom, tevékenységetek nem korlátozódik „csak” a Zeneszöveg.hu és a Zenekupon.hu oldalak működtetésére, hanem rendezvényeket szerveztek, kiadványaitok vannak és újabban a digitális tartalomterjesztés területén is megjelentetek. Fontosnak tartjuk a fiatalok támogatását és szívügyünk az, hogy próbálunk „hagyományos” értékeket is teremteni. Emiatt kezdtünk bele a kották gyártásába, kottafüzetek kiadásába, amelyben mai, kortárs darabokat nyújtunk át, mert hiszünk abban, hogy a zene nyelve a kotta és ha valaki a hobbi szintnél komolyabban óhajt zenével foglalkozni, a kotta lesz az az „írás”, amivel találkozik. Azt gondoljuk, a ma fiataljai esetleg könnyebben barátkoznak meg a kotta nyelvével és lelnek sikerélményre, ha egy TV-ben látott, rádióban, interneten hallott zenét játszhatnak el. Ebben szeretnénk a segítségükre lenni. Digitális tartalomterjesztés tekintetében az ECDC-vel léptünk szövetségre, akik egy angol cég helyi képviselete. Jó feltételeket ajánlanak (80% marad az előadónál), akár egy-egy dalt is várnak szeretettel és elég hatékonyak. Eddigi tapasztalataink alapján, ha minden adat rendelkezésükre áll, szinte napok alatt elérhetővé válik minden jelentősebb zeneboltban, streaming szolgáltatónál (iTunes, Deezer, Spotify, Shazam, Amazon, GooglePlay, stb.). Ebbe az irányba azért indultunk meg, mert amúgy is kapcsolatban vagyunk az előadókkal, zenekarokkal, menedzserekkel és többen kérdezték tőlünk, tudnánk-e ebben is segíteni. Próbáltunk megoldást találni itthon már meglévő szolgáltatókkal, de évek alatt nem találtuk meg a konstrukciót, ezért úgy döntöttünk, ezt a plusz adminisztrációt bevállaljuk. Rendezvények tekintetében idén már teljesen saját szervezésben zajlott a Dallamos Villamos programja, amely a Magyar Dal Napjának egyik jeles eseménye. Hasonlóan támogatunk megjelenéseket zenekari irányból is, de helyszíneknél is (BarbaNegra, Budapest Park, Muzikum, stb.), ahol nagy értékű internetes reklámkampánnyal tudjuk támogatni az esemény sikerességét. A „Zeneszöveg.hu bemutatja” rendezvényekkel pedig az a célunk, hogy ez az előtag jelzésértékkel bírjon a nagyközönség felé, hogy minőségi produkcióra lehet számítani. Ezzel a jövőben szintén a fiatalokat kívánjuk erősíteni, ezzel is nagyobb figyelmet irányítva a feltörekvő tehetségeknek. Van valamilyen statisztikátok, vagy megérzésetek, hogy az oldal látogatói között milyen arányban oszlanak meg a szakmabeliek, zenészek, előadók, dalszerzők stb., és – mondjuk így – az átlagemberek? Elméletileg van arra lehetőség, hogy a regisztrációnál megadd az artisjus azonosítódat, de ez opcionális, ennek megfelelően ez nem lehet mérvadó. A statisztikánk inkább empirikus, tudom, ha szakmabelivel találkozunk akárhol, szinte mindenki ismeri a tevékenységünket. Az oldalon nyilvántartott zenei területen érintett személyek száma több, mint 9000 fő, zeneszerzők/szövegírók/zenészek, ugyanis az együtteseknél mi úgy gondoltuk lehetőséget adunk arra, hogy az adott zenekarhoz tartozó összes „tag” helyet kaphasson. Az eddigi tapasztalataink alapján a szakmabeliek rendszeresen használják az oldalt. A Zeneszöveg.hu TOP azért izgalmas, mert nem egy adott merítésből dolgozik (mint pl. egy rádió, ahol néhány ezer dal forog a rádió stílusának, arculatának megfelelően), hanem a teljes magyar portfólióból, ha szabad így utalnom arra a 85.000 dalszövegre, ami jelenleg megtalálható. Mekkora csapat működteti az oldalt és a hozzá kapcsolódó többi projektet? Összesen 20-25 ember mozgatja a rendszert, ebből a mag 12 fő – azonban azt sosem felejtem el sem elmondani, sem megköszönni, hogy további 350.000 olyan barátunk van, aki segít ebben a nagy munkában. Ők a mi regisztrált felhasználóink, ezúton is köszönet Nekik. Olyan zenekarok, előadók, szerzők, akik még nem szerepelnek az Zeneszöveg.hu oldalon, milyen módon kerülhetnek fel a Zeneszöveg.hu, vagy az ECDC oldalakra? A Zeneszöveg felületén megtalálható új előadó beküldése funkcióval nagyon hamar felkerülhet az oldalra az előadó/zenekar, általában 24/48 órán belül meg is jelenik. Az sokat segít, ha rögtön biográfiát és képeket is kapunk. A másik megoldás, ha a zeneszoveg@zeneszoveg.hu email címre elküldi a zenekar az adatait, dalszövegeit, szerzőségeket és valamelyik adminisztrátorunk feldolgozza az anyagokat. Az ECDC-vel a www.ecdc.hu oldalon lehet kapcsolatba kerülni. Az ember nem úgy születik, hogy zenei portálokat szeretne üzemeltetni. Elmesélnéd, hogy „civilben” mivel foglalkoztál mielőtt a zene területén kezdtél volna tevékenykedni? Anno 3 évet jártam zeneiskolába, de a zene csak hobbi maradt az életemben. Édesapámnak köszönhetően, aki akkoriban a Kandó Kálmán Főiskolán tanított, már a 80-as évek legelején kapcsolatba kerülhettem a számítástechnikával és ez teljesen magával ragadott. Végigjártam a HT-1080Z, C-64, XT, AT és közbeeső lépcsőfokokat, diákéveimben már a Nemzeti Diák Informatikai Alapítvány létrehozásánál is bábáskodtam – itt iskoláknak juttatunk el az általuk már nem használt számítástechnikai eszközöket, amelyeket nagyobb cégektől kaptunk meg. Az egyik budapesti középiskolában külön műhelyt hoztunk létre, ahol szakmai gyakorlat keretein belül a diákok javították meg, installálták újra a gépeket és adtuk tovább a rászoruló iskoláknak. Ez a kilencvenes évek közepe volt, az „internet” kimerült a BBS-ekben, ha ez még mond valakinek valamit… Alig kezdtem el főiskola tanulmányaimat már dolgoztam is. 9 évet töltöttem a legnagyobb nagykereskedelmi áruházláncnál, ahol a teljes magyarországi LAN/WAN hálózatokért voltam felelős, később a telefonközpontokért és hang/adat átvitelért is. A 2000-es évek elején diplomamunkámat is hang/adat integrációból írtam, amely a céges hálózaton elért bravúros megoldást takart. Az évek alatt felhalmozott tudásomat és tapasztalatomat jól tudom hasznosítani, akár tanácsadásról van szó, akár tényleges rendszerintegrációról, weboldalak és adatbázisok kialakításáról, stb. Ennek köszönhető, hogy a Zeneszöveg.hu oldalt működtetni tudom/tudjuk. Nem kell hozzá közgazdasági Nobel-díj, hogy belássa bárki, hogy egy ilyen oldal működtetési költsége túlmutat azon a bevételen, amelyet a reklámok, mint az oldal fő bevételi forrása biztosítani tudnak. Látványos eredményeket értetek el, de ennek ellenére bizonyára vannak további terveitek, vágyaitok. Mondanál erről is valamit – akár a közeljövő, vagy a távolabbi jövő terveiről, akár arról, hogy mi az, amit még szeretnétek elérni, megvalósítani? Számos tervünk van, sőt számos kifejlesztett modulunk van, amelyeket még nem startoltunk el, mert nem jutottunk el odáig. A teljesség igénye nélkül felsorolom címszavakban, ami várható: ráncfelvarrást tervezünk, optimalizálnánk a sok infót ami az oldalon található, hogy szoftver-ergonómiailag kényelmesebbé válhasson. A magyar oldalon is megjelenik majd a fordítás lehetősége, sok angol nyelvű magyar dal van, legyen lehetőség annak is megértenie miről szól a dal, aki nem tud az adott nyelven. Szeretnénk a gitár és egyéb tabulatúrákat is elhelyezni az oldalon, viszont ezt is csak legálisan, vagy előfizetéses, vagy egyszeri díjért. Az ajánlón is szeretnénk javítani, bevezetjük a hasonló dalokat megtekintő felhasználóknak szóló javaslatokat. Végül a karaoke vonalon fogunk ráerősíteni, de ennek részletei egyelőre hadd maradjon titok! [-kt-]